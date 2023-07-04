https://sputniknews.com.tr/20230704/sit-alanina-yerlestirilen-cadir-ve-karavanlar-kaldiriliyor-1073152736.html

Sit alanına yerleştirilen çadır ve karavanlar kaldırılıyor

Sit alanına yerleştirilen çadır ve karavanlar kaldırılıyor

Mersin'in Silifke ilçesinde 1. derece doğal ve arkeolojik sit alanı Tahta Limanı'na yerleştirilen çadır ile karavanların kaldırılması için çalışma başlatıldı. 04.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-04T14:33+0300

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yaşam

karavan

çadır

sit alanı

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Silifke Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, halk arasında "Eğribük Koyu" olarak da bilinen Tahta Limanı'nda denetim yaptı.Ekipler, yüzmeye gelen vatandaş ve turistlere, antik kalıntıların bulunduğu alanlara zarar verilmemesi, bu noktalara oturulmaması konusunda uyarılarda bulundu.Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında alana çadır ve karavan yerleştirilmemesi gerektiğini anlatan zabıta, ziyaretçilerden bunların kaldırılmasını istedi.Ekipler, uyarıya uymayan tatilcilerin yarın yeniden denetleneceğini ve haklarında cezai işlem uygulanacağını bildirdi.Uyarının ardından bazı ziyaretçiler, çadır ve karavanlarını alandan uzaklaştırdı.Ziyaretçilerden Celal Barut, kıyıya konulan karavanların denize girilmesini engellediğini, denetimden mutlu olduklarını söyledi.

https://sputniknews.com.tr/20230629/foca-sahilleri-karavan-doldu-1072983399.html

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karavan , çadır, sit alanı