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Sit alanına yerleştirilen çadır ve karavanlar kaldırılıyor
Sit alanına yerleştirilen çadır ve karavanlar kaldırılıyor
Mersin'in Silifke ilçesinde 1. derece doğal ve arkeolojik sit alanı Tahta Limanı'na yerleştirilen çadır ile karavanların kaldırılması için çalışma başlatıldı. 04.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-04T14:33+0300
2023-07-04T14:33+0300
yaşam
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Silifke Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, halk arasında "Eğribük Koyu" olarak da bilinen Tahta Limanı'nda denetim yaptı.Ekipler, yüzmeye gelen vatandaş ve turistlere, antik kalıntıların bulunduğu alanlara zarar verilmemesi, bu noktalara oturulmaması konusunda uyarılarda bulundu.Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında alana çadır ve karavan yerleştirilmemesi gerektiğini anlatan zabıta, ziyaretçilerden bunların kaldırılmasını istedi.Ekipler, uyarıya uymayan tatilcilerin yarın yeniden denetleneceğini ve haklarında cezai işlem uygulanacağını bildirdi.Uyarının ardından bazı ziyaretçiler, çadır ve karavanlarını alandan uzaklaştırdı.Ziyaretçilerden Celal Barut, kıyıya konulan karavanların denize girilmesini engellediğini, denetimden mutlu olduklarını söyledi.
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karavan , çadır, sit alanı
karavan , çadır, sit alanı

Sit alanına yerleştirilen çadır ve karavanlar kaldırılıyor

14:33 04.07.2023
© AA / Murat PancarSit alanına yerleştirilen çadır ve karavanlar kaldırılıyor
Sit alanına yerleştirilen çadır ve karavanlar kaldırılıyor - Sputnik Türkiye, 1920, 04.07.2023
© AA / Murat Pancar
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Mersin'in Silifke ilçesinde 1. derece doğal ve arkeolojik sit alanı Tahta Limanı'na yerleştirilen çadır ile karavanların kaldırılması için çalışma başlatıldı.
Silifke Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, halk arasında "Eğribük Koyu" olarak da bilinen Tahta Limanı'nda denetim yaptı.
Ekipler, yüzmeye gelen vatandaş ve turistlere, antik kalıntıların bulunduğu alanlara zarar verilmemesi, bu noktalara oturulmaması konusunda uyarılarda bulundu.
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında alana çadır ve karavan yerleştirilmemesi gerektiğini anlatan zabıta, ziyaretçilerden bunların kaldırılmasını istedi.
Ekipler, uyarıya uymayan tatilcilerin yarın yeniden denetleneceğini ve haklarında cezai işlem uygulanacağını bildirdi.
Uyarının ardından bazı ziyaretçiler, çadır ve karavanlarını alandan uzaklaştırdı.
Ziyaretçilerden Celal Barut, kıyıya konulan karavanların denize girilmesini engellediğini, denetimden mutlu olduklarını söyledi.
Foça sahilleri karavan doldu - Sputnik Türkiye, 1920, 29.06.2023
YAŞAM
Foça sahilleri karavan doldu
29 Haziran , 11:21
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