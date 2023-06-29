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Foça sahilleri karavan doldu
Foça sahilleri karavan doldu
Düşük bütçe ile uzun süreli tatil yapmak isteyen vatandaşlar, karavan ile İzmir'in yolunu tuttu. Foça ilçesinde koylar karavanlarla doldu. 29.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-29T11:21+0300
2023-06-29T11:21+0300
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Hem Kurban Bayramı tatili hem de yaz sezonunu Foça’da geçirmek isteyenler, düşük bütçe ile ekonomik tatil için karavan kamplara yönelmeye başladı. Haziran ayında okulların kapanması ile birlikte Foça'ya gelmeye başlayan tatilciler, Kurban Bayramı tatilinin de etkisi ile yoğunluk oluşturdu.Foça'ya gelen tatilcilerden ve işletmecilerden alınan bilgilere göre İzmir merkeze yakınlığı ve ulaşım kolaylığı açısından günübirlik olarak tatil yapmak isteyenler, Foça sahil koylarını tercih ediyor. Tatilini düşük bütçe ile uzun süreli yapmak isteyenler çadır ve karavan kampları tercih etti. Sezonluk olarak kiralanan evler ve otel fiyatlarına göre daha uygun olan ayrıca kapalı mekanlarda tatil yapmak istemeyenler nedeniyle karavan kamplara ilgi arttı.Geçen senelere göre daha yoğun11 yıldır teknede yaşayan ve Foça'ya yerleşen Canan Aryüz, "11 yıldır yelkenciydik, teknede yaşıyorduk, artık Foça'da yaşıyoruz. Geçen Ramazan Bayramı bu kadar kalabalık değildi, hava şartları da etkendi. Bugün Foça’nın güzel bir sahil koyundayız. Karavanlar var burada, sürekli yaşayanlar var, dışarıdan gelenler de var. Günlük turizm daha fazla" dedi.Tatil için Foça'yı tercih eden vatandaşlardan Kadir Akyol ise, "Her sene 2,5 ay süreyle tatilimi Foça’da geçiriyorum. Foça, mükemmel bir yer. Yaz kış tatil yapılacak beldelerden bir tanesi. Ben karavan tatilcisiyim, karavanda kalıyorum. Kışın da karavan tatili yapıyorum. Yazları özellikle Foça'yı tercih ediyorum. Bu sene 9 günlük tatil olmasından dolayı yoğunluk çok fazla. İnsanlar ekonomik tatile bakıyorlar. Foça, ekonomik olarak uygun bir yer olduğu için diğer senelere göre daha kabalık olduğunu düşünüyorum” şeklinde konuştu.Tatilini Foça'da geçiren Derman Can Güresin de, "Bu sene yine Kurban Bayramı'nda Foça'yı tercih ettik. Hem karavan kampları hem de ahşap evlere epey ilgi var. Bayramda şehre giriş ve çıkışlar sakindi, yol temizdi. İzmir'e yakın olması, denizi temiz olması nedeniyle tercih ediyorum. Bu sene ekstra bir yoğunluk var. İnsanlar özellikle karavan kamplarını tercih ediyorlar" dedi.Foça'da kafe işleten Ferhat Kıvanç, "Foça'da 28 yıldır işletmecilik yapıyorum, bayram doluluğunu yaşamaya başladık. Tatile gelen vatandaşlarımızı en iyi şekilde ağırlamaya çalışıyoruz. İnşallah tüm esnaf arkadaşlarımız için bereketli bir bayram olur" ifadelerini kullandı.
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foça, izmir, tatil, karavan , ekonomi
foça, izmir, tatil, karavan , ekonomi

Foça sahilleri karavan doldu

11:21 29.06.2023
© İHA / ERSOY TOPTAŞFoça sahilleri karavan doldu
Foça sahilleri karavan doldu - Sputnik Türkiye, 1920, 29.06.2023
© İHA / ERSOY TOPTAŞ
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Düşük bütçe ile uzun süreli tatil yapmak isteyen vatandaşlar, karavan ile İzmir'in yolunu tuttu. Foça ilçesinde koylar karavanlarla doldu.
Hem Kurban Bayramı tatili hem de yaz sezonunu Foça’da geçirmek isteyenler, düşük bütçe ile ekonomik tatil için karavan kamplara yönelmeye başladı. Haziran ayında okulların kapanması ile birlikte Foça'ya gelmeye başlayan tatilciler, Kurban Bayramı tatilinin de etkisi ile yoğunluk oluşturdu.
Foça'ya gelen tatilcilerden ve işletmecilerden alınan bilgilere göre İzmir merkeze yakınlığı ve ulaşım kolaylığı açısından günübirlik olarak tatil yapmak isteyenler, Foça sahil koylarını tercih ediyor. Tatilini düşük bütçe ile uzun süreli yapmak isteyenler çadır ve karavan kampları tercih etti. Sezonluk olarak kiralanan evler ve otel fiyatlarına göre daha uygun olan ayrıca kapalı mekanlarda tatil yapmak istemeyenler nedeniyle karavan kamplara ilgi arttı.

Geçen senelere göre daha yoğun

11 yıldır teknede yaşayan ve Foça'ya yerleşen Canan Aryüz, "11 yıldır yelkenciydik, teknede yaşıyorduk, artık Foça'da yaşıyoruz. Geçen Ramazan Bayramı bu kadar kalabalık değildi, hava şartları da etkendi. Bugün Foça’nın güzel bir sahil koyundayız. Karavanlar var burada, sürekli yaşayanlar var, dışarıdan gelenler de var. Günlük turizm daha fazla" dedi.
Tatil için Foça'yı tercih eden vatandaşlardan Kadir Akyol ise, "Her sene 2,5 ay süreyle tatilimi Foça’da geçiriyorum. Foça, mükemmel bir yer. Yaz kış tatil yapılacak beldelerden bir tanesi. Ben karavan tatilcisiyim, karavanda kalıyorum. Kışın da karavan tatili yapıyorum. Yazları özellikle Foça'yı tercih ediyorum. Bu sene 9 günlük tatil olmasından dolayı yoğunluk çok fazla. İnsanlar ekonomik tatile bakıyorlar. Foça, ekonomik olarak uygun bir yer olduğu için diğer senelere göre daha kabalık olduğunu düşünüyorum” şeklinde konuştu.
Tatilini Foça'da geçiren Derman Can Güresin de, "Bu sene yine Kurban Bayramı'nda Foça'yı tercih ettik. Hem karavan kampları hem de ahşap evlere epey ilgi var. Bayramda şehre giriş ve çıkışlar sakindi, yol temizdi. İzmir'e yakın olması, denizi temiz olması nedeniyle tercih ediyorum. Bu sene ekstra bir yoğunluk var. İnsanlar özellikle karavan kamplarını tercih ediyorlar" dedi.
Foça'da kafe işleten Ferhat Kıvanç, "Foça'da 28 yıldır işletmecilik yapıyorum, bayram doluluğunu yaşamaya başladık. Tatile gelen vatandaşlarımızı en iyi şekilde ağırlamaya çalışıyoruz. İnşallah tüm esnaf arkadaşlarımız için bereketli bir bayram olur" ifadelerini kullandı.
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