https://sputniknews.com.tr/20230704/rus-npo-almaz-sirketi-ihalari-tespit-edecek-hava-savunma-sistemi-olusturmak-icin-odenek-aldi-1073175064.html

Rus NPO Almaz şirketi, İHA’ları tespit edecek hava savunma sistemi oluşturmak için ödenek aldı

Rus NPO Almaz şirketi, İHA’ları tespit edecek hava savunma sistemi oluşturmak için ödenek aldı

Uçak savar ve hava savunma sistemlerini geliştiren Rus AR-GE kuruluşu A.A. Raspletin NPO Antey’in, Rusya’nın başkenti Moskova’nın hava savunmasını geliştirmesi... 04.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-04T21:46+0300

2023-07-04T21:46+0300

2023-07-04T21:46+0300

savunma

rusya

almaz-antey

moskova

hava savunma

sergey sobyanin

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Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, kentin hava savunmasını geliştirme amacıyla A.A. Raspletin NPO Antey şirketine belediye bütçesinden ödenek ayrılmasına ilişkin kararı imzaladı.Moskova Belediye Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, belediye bütçesinden ayrılan paranın, insansız hava araçları (İHA) dahil alçak irtifada uçak hedefleri tespit eden araçları geliştirmeye yönlendirilecek. Açıklamada, “Hava sahası izleme sisteminin iyileştirilmesi, Moskova Bölgesi’nin sakinlerinin ve altyapısının güvenliğini artıracak” ifadesine yer verildi.Moskova’da yer alan NPO Almaz, uçaksavar, hava savunma, füze savunma ve hava-uzay savunma sistemlerini geliştiriyor.

https://sputniknews.com.tr/20230704/rusya-ukraynanin-moskova-yakinlarindaki-drone-saldirilarini-engelledik-1073145133.html

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