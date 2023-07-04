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Rus NPO Almaz şirketi, İHA’ları tespit edecek hava savunma sistemi oluşturmak için ödenek aldı
Rus NPO Almaz şirketi, İHA’ları tespit edecek hava savunma sistemi oluşturmak için ödenek aldı
Uçak savar ve hava savunma sistemlerini geliştiren Rus AR-GE kuruluşu A.A. Raspletin NPO Antey’in, Rusya’nın başkenti Moskova’nın hava savunmasını geliştirmesi... 04.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-04T21:46+0300
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savunma
rusya
almaz-antey
moskova
hava savunma
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Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, kentin hava savunmasını geliştirme amacıyla A.A. Raspletin NPO Antey şirketine belediye bütçesinden ödenek ayrılmasına ilişkin kararı imzaladı.Moskova Belediye Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, belediye bütçesinden ayrılan paranın, insansız hava araçları (İHA) dahil alçak irtifada uçak hedefleri tespit eden araçları geliştirmeye yönlendirilecek. Açıklamada, “Hava sahası izleme sisteminin iyileştirilmesi, Moskova Bölgesi’nin sakinlerinin ve altyapısının güvenliğini artıracak” ifadesine yer verildi.Moskova’da yer alan NPO Almaz, uçaksavar, hava savunma, füze savunma ve hava-uzay savunma sistemlerini geliştiriyor.
https://sputniknews.com.tr/20230704/rusya-ukraynanin-moskova-yakinlarindaki-drone-saldirilarini-engelledik-1073145133.html
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rusya, almaz-antey, moskova, hava savunma, sergey sobyanin
rusya, almaz-antey, moskova, hava savunma, sergey sobyanin

Rus NPO Almaz şirketi, İHA’ları tespit edecek hava savunma sistemi oluşturmak için ödenek aldı

21:46 04.07.2023
© AARusya'nın başkenti Moskova
Rusya'nın başkenti Moskova - Sputnik Türkiye, 1920, 04.07.2023
© AA
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Uçak savar ve hava savunma sistemlerini geliştiren Rus AR-GE kuruluşu A.A. Raspletin NPO Antey’in, Rusya’nın başkenti Moskova’nın hava savunmasını geliştirmesi için Moskova Belediye Başkanlığı’ndan ödenek aldığı belirtildi.
Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, kentin hava savunmasını geliştirme amacıyla A.A. Raspletin NPO Antey şirketine belediye bütçesinden ödenek ayrılmasına ilişkin kararı imzaladı.
Moskova Belediye Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, belediye bütçesinden ayrılan paranın, insansız hava araçları (İHA) dahil alçak irtifada uçak hedefleri tespit eden araçları geliştirmeye yönlendirilecek. Açıklamada, “Hava sahası izleme sisteminin iyileştirilmesi, Moskova Bölgesi’nin sakinlerinin ve altyapısının güvenliğini artıracak” ifadesine yer verildi.
Moskova’da yer alan NPO Almaz, uçaksavar, hava savunma, füze savunma ve hava-uzay savunma sistemlerini geliştiriyor.
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