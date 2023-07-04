Rusya: Ukrayna’nın Moskova yakınlarındaki drone saldırılarını engelledik

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
274 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:34
22 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
PARANIN YÖNÜ
Saat başı başlıkları
12:00
18 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
'Şehirlerin yeniden tasarlanması gerekiyor'
14:05
47 dk
ANLAT BANA
Meliha Okur'la Anlat Bana
15:01
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
4 dk
AKŞAM POSTASI
Fransa’da ne oluyor?
17:04
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
20:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
21:00
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
274 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
Türkiye'deki göçmen sorunu Fransa boyutuna taşınır mı?
09:02
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:34
22 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
24 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
18 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
14 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
14 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:14
45 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
14 dk
AKŞAM POSTASI
Atilla Güner'le Akşam Postası
17:14
75 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230704/rusya-ukraynanin-moskova-yakinlarindaki-drone-saldirilarini-engelledik-1073145133.html
Rusya: Ukrayna’nın Moskova yakınlarındaki drone saldırılarını engelledik
Rusya: Ukrayna’nın Moskova yakınlarındaki drone saldırılarını engelledik
Rusya Savunma Bakanlığı, başkent Moskova yakınlarında Ukrayna tarafından gerçekleştirilen drone saldırılarının önünü kestiklerini duyurdu. Saldırılar yüzünden... 04.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-04T11:31+0300
2023-07-04T11:31+0300
ukrayna krizi
moskova
sergey sobyanin
drone
saldırı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/19/1072835518_0:27:3072:1755_1920x0_80_0_0_db9187e69483a65ac75dc5fae6bb87bf.jpg
Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasına göre Novaya Moskva (Yeni Moskova) adı verilen ve başkent Moskova yakınlarında yer alan topraklarda, Ukrayna’ya ait dört drone hava savunma sistemleri tarafından düşürüldü.Moskova çevresindeki yerleşim yerlerini içeren Moskova Oblastı’ndaki Odintsovkiy bölgesindeyse bir Ykrayna drone’unun elektronik harp sistemleri ile düşürüldüğü belirtildi.Drone’ların yere düşen parçaları sebebiyle kimsenin ölmediği ya da yaralanmadığı ve yerde tahribat da oluşmadığı kaydedildi.Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin drone saldırıları nedeniyle güvenlik önlemi olarak başkentteki Vnukovo havaalanındaki uçuşların bir kısmının diğer havalimanlarına aktarıldığı duyurdu, ancak daha sonra Vnukovo’daki uçuş sınırlamalarının kaldırıldığını da ekledi.Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova da Ukrayna’nın yeni drone saldırılarını terör eylemi olarak niteledi. Zaharova, “Kiev rejiminin, uluslararası uçuşların gerçekleştiği bir havaalanı dahil sivil tesislerin yer aldığı bir alana saldırma girişimi yeni bir terör eylemidir” değerlendirmesini yaptı.
moskova
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/19/1072835518_302:0:3033:2048_1920x0_80_0_0_482258ce698f1ba2c1c5bbcc1fd4a71e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
moskova, sergey sobyanin, drone, saldırı
moskova, sergey sobyanin, drone, saldırı

Rusya: Ukrayna’nın Moskova yakınlarındaki drone saldırılarını engelledik

11:31 04.07.2023
© Sputnik / Кирилл Зыков / Multimedya arşivine gidinMoskova'da güvenlik önlemleri
Moskova'da güvenlik önlemleri - Sputnik Türkiye, 1920, 04.07.2023
© Sputnik / Кирилл Зыков
/
Multimedya arşivine gidin
Abone olTelegram
Rusya Savunma Bakanlığı, başkent Moskova yakınlarında Ukrayna tarafından gerçekleştirilen drone saldırılarının önünü kestiklerini duyurdu. Saldırılar yüzünden Moskova’da yer alan Vnukovo havaalanındaki uçuşlar bir süre için sınırlandırıldı.
Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasına göre Novaya Moskva (Yeni Moskova) adı verilen ve başkent Moskova yakınlarında yer alan topraklarda, Ukrayna’ya ait dört drone hava savunma sistemleri tarafından düşürüldü.
Moskova çevresindeki yerleşim yerlerini içeren Moskova Oblastı’ndaki Odintsovkiy bölgesindeyse bir Ykrayna drone’unun elektronik harp sistemleri ile düşürüldüğü belirtildi.
Drone’ların yere düşen parçaları sebebiyle kimsenin ölmediği ya da yaralanmadığı ve yerde tahribat da oluşmadığı kaydedildi.
Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin drone saldırıları nedeniyle güvenlik önlemi olarak başkentteki Vnukovo havaalanındaki uçuşların bir kısmının diğer havalimanlarına aktarıldığı duyurdu, ancak daha sonra Vnukovo’daki uçuş sınırlamalarının kaldırıldığını da ekledi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova da Ukrayna’nın yeni drone saldırılarını terör eylemi olarak niteledi. Zaharova, “Kiev rejiminin, uluslararası uçuşların gerçekleştiği bir havaalanı dahil sivil tesislerin yer aldığı bir alana saldırma girişimi yeni bir terör eylemidir” değerlendirmesini yaptı.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала