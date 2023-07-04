https://sputniknews.com.tr/20230704/rosenergoatom-kiev-zaporojye-nukleer-santralini-nukleer-atik-fuzesiyle-vurmaya-hazirlaniyor-1073175617.html

Rosenergoatom: Kiev, Zaporojye Nükleer Santrali’ni nükleer atık füzesiyle vurmaya hazırlanıyor

Rosenergoatom: Kiev, Zaporojye Nükleer Santrali’ni nükleer atık füzesiyle vurmaya hazırlanıyor

Rosenergoatom Genel Direktörü Danışmanı Karçaa, Kiev’in Zaporojye Nükleer Güç Santrali’ne (NGS) nükleer atık taşıyan Toçka-U füzesiyle saldırmaya... 04.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-04T22:01+0300

2023-07-04T22:01+0300

2023-07-04T22:01+0300

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Rus nükleer enerji şirketi Rosenergoatom’un Genel Direktör Danışmanı Renat Karçaa, Rossiya 24 televizyonuna demecinde Kiev’in 5 Temmuz’da Zaporojye Nükleer Güç Santrali’ne (NGS) yüksek hassasiyetli silahlar ve kamikaze insansız hava araçlarıyla saldırmayı planladığını söyledi.Karçaa, “Bugün ‘Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin 5 Temmuz’da gece vakti, Zaporojye Nükleer Güç Santrali’ne yüksek hassasiyetli uzun menzilli silahlar ve kamikaze insansız hava araçlarıyla saldırmaya hazırlandığı’ yönünde bir bilgi geldi” dedi.Kiev’in ayı zamanda, Güney Ukrayna Nükleer Santrali’nden 3 Temmuz'da alınan radyoaktif atıkların bulunduğu bir mühimmatı uçaktan atmayı planladığını belirten Karçaa, “Radyoaktif maddelerin atılmasına yönelik yedek plan ise, radyoaktif atıklarla doldurulmuş Toçka-U yüksek hassasiyetli füzenin kullanılmasını öngörüyor" diye konuştu.

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