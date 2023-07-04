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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230704/rosenergoatom-kiev-zaporojye-nukleer-santralini-nukleer-atik-fuzesiyle-vurmaya-hazirlaniyor-1073175617.html
Rosenergoatom: Kiev, Zaporojye Nükleer Santrali’ni nükleer atık füzesiyle vurmaya hazırlanıyor
Rosenergoatom: Kiev, Zaporojye Nükleer Santrali’ni nükleer atık füzesiyle vurmaya hazırlanıyor
Rosenergoatom Genel Direktörü Danışmanı Karçaa, Kiev’in Zaporojye Nükleer Güç Santrali’ne (NGS) nükleer atık taşıyan Toçka-U füzesiyle saldırmaya... 04.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-04T22:01+0300
2023-07-04T22:01+0300
ukrayna krizi
rusya
ukrayna
rosenergoatom
zaporojye
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Rus nükleer enerji şirketi Rosenergoatom’un Genel Direktör Danışmanı Renat Karçaa, Rossiya 24 televizyonuna demecinde Kiev’in 5 Temmuz’da Zaporojye Nükleer Güç Santrali’ne (NGS) yüksek hassasiyetli silahlar ve kamikaze insansız hava araçlarıyla saldırmayı planladığını söyledi.Karçaa, “Bugün ‘Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin 5 Temmuz’da gece vakti, Zaporojye Nükleer Güç Santrali’ne yüksek hassasiyetli uzun menzilli silahlar ve kamikaze insansız hava araçlarıyla saldırmaya hazırlandığı’ yönünde bir bilgi geldi” dedi.Kiev’in ayı zamanda, Güney Ukrayna Nükleer Santrali’nden 3 Temmuz'da alınan radyoaktif atıkların bulunduğu bir mühimmatı uçaktan atmayı planladığını belirten Karçaa, “Radyoaktif maddelerin atılmasına yönelik yedek plan ise, radyoaktif atıklarla doldurulmuş Toçka-U yüksek hassasiyetli füzenin kullanılmasını öngörüyor" diye konuştu.
https://sputniknews.com.tr/20230619/svr-direktoru-nariskin-kiev-kirli-nukleer-bomba-yaratma-calismalarina-devam-ediyor-olabilir-1072628885.html
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Rosenergoatom: Kiev, Zaporojye Nükleer Santrali’ni nükleer atık füzesiyle vurmaya hazırlanıyor

22:01 04.07.2023
© AFP 2023Zaporojye Nükleer Santrali
Zaporojye Nükleer Santrali - Sputnik Türkiye, 1920, 04.07.2023
© AFP 2023
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Rosenergoatom Genel Direktörü Danışmanı Karçaa, Kiev’in Zaporojye Nükleer Güç Santrali’ne (NGS) nükleer atık taşıyan Toçka-U füzesiyle saldırmaya hazırlandığını duyurdu.
Rus nükleer enerji şirketi Rosenergoatom’un Genel Direktör Danışmanı Renat Karçaa, Rossiya 24 televizyonuna demecinde Kiev’in 5 Temmuz’da Zaporojye Nükleer Güç Santrali’ne (NGS) yüksek hassasiyetli silahlar ve kamikaze insansız hava araçlarıyla saldırmayı planladığını söyledi.
Karçaa, “Bugün ‘Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin 5 Temmuz’da gece vakti, Zaporojye Nükleer Güç Santrali’ne yüksek hassasiyetli uzun menzilli silahlar ve kamikaze insansız hava araçlarıyla saldırmaya hazırlandığı’ yönünde bir bilgi geldi” dedi.
Kiev’in ayı zamanda, Güney Ukrayna Nükleer Santrali’nden 3 Temmuz'da alınan radyoaktif atıkların bulunduğu bir mühimmatı uçaktan atmayı planladığını belirten Karçaa, “Radyoaktif maddelerin atılmasına yönelik yedek plan ise, radyoaktif atıklarla doldurulmuş Toçka-U yüksek hassasiyetli füzenin kullanılmasını öngörüyor" diye konuştu.
Sergey Narışkin - Sputnik Türkiye, 1920, 19.06.2023
Ukrayna krizi
SVR Direktörü Narışkin: Kiev ‘kirli nükleer bomba’ yaratma çalışmalarına devam ediyor olabilir
19 Haziran , 17:41
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