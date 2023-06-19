https://sputniknews.com.tr/20230619/svr-direktoru-nariskin-kiev-kirli-nukleer-bomba-yaratma-calismalarina-devam-ediyor-olabilir-1072628885.html

SVR Direktörü Narışkin: Kiev ‘kirli nükleer bomba’ yaratma çalışmalarına devam ediyor olabilir

SVR Direktörü Narışkin: Kiev ‘kirli nükleer bomba’ yaratma çalışmalarına devam ediyor olabilir

Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Direktörü Sergey Narışkin, Ukrayna Devlet Nükleer Düzenleme Müfettişliği'nin Rovno Nükleer Güç Santrali’nden (NGS) bir parti... 19.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-19T17:41+0300

2023-06-19T17:41+0300

2023-06-19T17:41+0300

ukrayna krizi

sergey narışkin

ukrayna

nükleer silah

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e4/0b/06/1043174786_0:33:2991:1715_1920x0_80_0_0_a0dd14938b8931ec99f2e47e9b016d29.jpg

Kurumun konuya ilişkin açıklamasında, Ukrayna Devlet Nükleer Düzenleme Müfettişliği'nin söz konusu kararının ‘kirli nükleer bomba’ yaratma çalışmalarının devam ediyor olabileceğini gösterdiği belirtildi.Açıklamada, “Son zamanlarda Kiev'in, patlaması geniş bir bölgenin radyasyon kirlenmesine yol açan, patlayıcılar ve radyoaktif maddelerle dolu bir kirli nükleer bomba yaratmaya devam ediyor olabileceğine işaret eden bilgiler ortaya çıktı” ifadelerine yer verildi.Rus istihbaratının açıkladığı verilere göre Ukrayna Devlet Nükleer Düzenleme Müfettişliği, Rovno Nükleer Güç Santrali’nden (NGS) bir parti ışınlanmış yakıtı işlenmek üzere gönderme kararı aldı. Söz konusu yakıt büyük miktarda yüksek oranda radyoaktif madde içeriyordu ve bertaraf edilmesi gerekiyordu. Ancak yakıt, iki nakliye konteyneri ile Çernobil'deki kullanılmış nükleer yakıtın merkezi depolama alanına taşındı. Bununla birlikte Ukrayna tarafı, eylemleri konusunda Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu’na (UAEA) bilgi vermedi.UAEA ve Avrupa Birliği’nin (AB) ilgili kurumlarını Ukrayna’nın nükleer faaliyetleri ile ilgili kontrolü artırmaya çağıran Narışkin, “Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından olası bir ‘kirli nükleer bomba’ kullanılmasının Avrupa Birliği ülkeleri ve Karadeniz de dahil olmak üzere Doğu Avrupa’nın tüm nüfusun yaşamı ve sağlığı ile ekosistemi üzerinde ciddi sonuçları olacağını varsayıyoruz” ifadelerini kullandı.

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

sergey narışkin, ukrayna, nükleer silah