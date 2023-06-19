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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230619/svr-direktoru-nariskin-kiev-kirli-nukleer-bomba-yaratma-calismalarina-devam-ediyor-olabilir-1072628885.html
SVR Direktörü Narışkin: Kiev ‘kirli nükleer bomba’ yaratma çalışmalarına devam ediyor olabilir
SVR Direktörü Narışkin: Kiev ‘kirli nükleer bomba’ yaratma çalışmalarına devam ediyor olabilir
Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Direktörü Sergey Narışkin, Ukrayna Devlet Nükleer Düzenleme Müfettişliği'nin Rovno Nükleer Güç Santrali’nden (NGS) bir parti... 19.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-19T17:41+0300
2023-06-19T17:41+0300
ukrayna krizi
sergey narışkin
ukrayna
nükleer silah
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Kurumun konuya ilişkin açıklamasında, Ukrayna Devlet Nükleer Düzenleme Müfettişliği'nin söz konusu kararının ‘kirli nükleer bomba’ yaratma çalışmalarının devam ediyor olabileceğini gösterdiği belirtildi.Açıklamada, “Son zamanlarda Kiev'in, patlaması geniş bir bölgenin radyasyon kirlenmesine yol açan, patlayıcılar ve radyoaktif maddelerle dolu bir kirli nükleer bomba yaratmaya devam ediyor olabileceğine işaret eden bilgiler ortaya çıktı” ifadelerine yer verildi.Rus istihbaratının açıkladığı verilere göre Ukrayna Devlet Nükleer Düzenleme Müfettişliği, Rovno Nükleer Güç Santrali’nden (NGS) bir parti ışınlanmış yakıtı işlenmek üzere gönderme kararı aldı. Söz konusu yakıt büyük miktarda yüksek oranda radyoaktif madde içeriyordu ve bertaraf edilmesi gerekiyordu. Ancak yakıt, iki nakliye konteyneri ile Çernobil'deki kullanılmış nükleer yakıtın merkezi depolama alanına taşındı. Bununla birlikte Ukrayna tarafı, eylemleri konusunda Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu’na (UAEA) bilgi vermedi.UAEA ve Avrupa Birliği’nin (AB) ilgili kurumlarını Ukrayna’nın nükleer faaliyetleri ile ilgili kontrolü artırmaya çağıran Narışkin, “Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından olası bir ‘kirli nükleer bomba’ kullanılmasının Avrupa Birliği ülkeleri ve Karadeniz de dahil olmak üzere Doğu Avrupa’nın tüm nüfusun yaşamı ve sağlığı ile ekosistemi üzerinde ciddi sonuçları olacağını varsayıyoruz” ifadelerini kullandı.
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sergey narışkin, ukrayna, nükleer silah
sergey narışkin, ukrayna, nükleer silah

SVR Direktörü Narışkin: Kiev ‘kirli nükleer bomba’ yaratma çalışmalarına devam ediyor olabilir

17:41 19.06.2023
© Sputnik / Multimedya arşivine gidinSergey Narışkin
Sergey Narışkin - Sputnik Türkiye, 1920, 19.06.2023
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Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Direktörü Sergey Narışkin, Ukrayna Devlet Nükleer Düzenleme Müfettişliği'nin Rovno Nükleer Güç Santrali’nden (NGS) bir parti ışınlanmış yakıtı işlenmek üzere gönderme kararını gösteren veriler elde ettiğini bildirdi.
Kurumun konuya ilişkin açıklamasında, Ukrayna Devlet Nükleer Düzenleme Müfettişliği'nin söz konusu kararının ‘kirli nükleer bomba’ yaratma çalışmalarının devam ediyor olabileceğini gösterdiği belirtildi.
Açıklamada, “Son zamanlarda Kiev'in, patlaması geniş bir bölgenin radyasyon kirlenmesine yol açan, patlayıcılar ve radyoaktif maddelerle dolu bir kirli nükleer bomba yaratmaya devam ediyor olabileceğine işaret eden bilgiler ortaya çıktı” ifadelerine yer verildi.
Rus istihbaratının açıkladığı verilere göre Ukrayna Devlet Nükleer Düzenleme Müfettişliği, Rovno Nükleer Güç Santrali’nden (NGS) bir parti ışınlanmış yakıtı işlenmek üzere gönderme kararı aldı. Söz konusu yakıt büyük miktarda yüksek oranda radyoaktif madde içeriyordu ve bertaraf edilmesi gerekiyordu. Ancak yakıt, iki nakliye konteyneri ile Çernobil'deki kullanılmış nükleer yakıtın merkezi depolama alanına taşındı. Bununla birlikte Ukrayna tarafı, eylemleri konusunda Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu’na (UAEA) bilgi vermedi.
UAEA ve Avrupa Birliği’nin (AB) ilgili kurumlarını Ukrayna’nın nükleer faaliyetleri ile ilgili kontrolü artırmaya çağıran Narışkin, “Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından olası bir ‘kirli nükleer bomba’ kullanılmasının Avrupa Birliği ülkeleri ve Karadeniz de dahil olmak üzere Doğu Avrupa’nın tüm nüfusun yaşamı ve sağlığı ile ekosistemi üzerinde ciddi sonuçları olacağını varsayıyoruz” ifadelerini kullandı.
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