Robert De Niro, 19 yaşında hayatını kaybeden torunu hakkında ilk kez konuştu

Dünyaca ünlü oyuncu Robert De Niro, 19 yaşında yaşamını yitiren torunu Leandro De Niro Rodriguez hakkında ilk kez açıklama yaptı. Ünlü aktör, sevenlerinden yas... 04.07.2023, Sputnik Türkiye

79 yaşında yedinci kez baba olmasıyla gündeme gelen Oscar ödüllü aktör Robert De Niro, en büyük kızı Drena De Niro'nun 19 yaşındaki oğlu Leandro De Niro Rodriguez'in ölümü ile 'kahrolduğunu' söyledi. Fox News'e konuşan ünlü oyuncu, "Sevgili torunum Leo'nun vefatından derin üzüntü duyuyorum" dedi."Taziye mesajlarını ileten herkese teşekkür ediyoruz" diyen De Niro, "Leo'yu kaybetmemizin yasını tutmamız için mahremiyete saygı gösterilmesini rica ediyoruz" ifadelerini kullandı. Torununun ölümünden sonra ilk kez görüntülendi79 yaşındaki ünlü aktör, torununun ani ölümden sonra ilk kez New York'taki evden çıkarken görüntülendi. Cerrahi maske taktığı görülen De Niro, yüzünü bir gazete ile kapatarak kapının önünde kendisini bekleyen aracına bindi. Leandro'nun ani ölüm haberinin ardından annesi Drena ise Instagram hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullanmıştı:“Benim tatlı, güzel meleğim. Seni karnımda hissettiğim andan itibaren kelimelerin ve tüm tabirlerin çok ötesinde sevdim. Sen benim sevincim, kalbim ve hayatımda her zaman saf ve sahici olan her şey oldun.Keşke şu an yanında olsaydım. Keşke seninle olsaydım. Sensiz nasıl yaşarım bilmiyorum ama annen olurken bana hissettirdiğin sevgi ve ışığı yaymaya devam edeceğim. Çok derinden sevildin ve hep takdir edildin. Keşke bu aşk seni tek başına kurtarabilseydi. Bebeğim çok üzgünüm. Ebedi cennette huzur içinde uyu."Birçok ünlü oyuncu arkadaşı Drena'nın gönderisine yaptıkları yorumlarla üzüntülerini dile getirdi.Uyuşturucu şüphesiÖlüm nedeni henüz resmi olarak açıklanmadı fakat Leandro'nun cesedi, New York'taki evinde beyaz toz bir maddenin ve uyuşturucu tüketiminde kullanılan gereçlerin yanında bulundu.Olay yerindeki, genç aktörün aşırı dozda uyuşturucudan hayatını kaybettiği ihtimalini kuvvetlendiriyor.Dedesi ve annesi gibi oyuncuydu Leandro De Niro Rodriguez, dedesi Robert De Niro ve annesi Drena De Niro gibi oyuncuydu.'A Star Is Born' ve 'The Collection' gibi yapımlarda annesiyle birlikte oynan aktör, bu filmlerde küçük roller üstlenmişti.Drena, 1976 yılında annesi Diahnne Abbott ile De Niro'nun evliliği sonrası ünlü Hollywood yıldızı tarafından evlat edinilmiş ve De Niro soyadını almıştı. Hayatını kaybeden Leandro, Drena'nın tek çocuğu.

