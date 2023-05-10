79 yaşındaki Robert De Niro 7. kez baba oldu

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
5 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Prof. Dr. Yılmaz: Kemal Derviş'in vefatı çok büyük bir kayıp
07:08
112 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
Siyaset bilimci Gençkaya: İlk kez oy kullanacak seçmeni sandığa götürecek aday seçimin galibi olacak
09:02
58 dk
HABERLER
Haber bülteni
10:30
5 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
4 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
6 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
9 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
4 dk
ÖĞLE AJANDASI
14 Mayıs seçimlerine 5 gün kaldı
12:46
46 dk
VERİ MAÇ
Galatasaray şampiyonluğa yakın
14:06
49 dk
ANKARA FARKI
Seçim sonrası ekonomide ne bekleniyor?
15:02
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
Suriye'nin Arap Birliği'ne dönüşü
16:04
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
Erzurum’daki saldırının perde arkası?
17:04
84 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Seçimle unutulan deprem
18:34
104 dk
Z RAPORU
Seçime 5 gün kala açıklamalar
20:46
41 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
3 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Gündemin haber başlıkları ve Gabonlu Dina'nın şüpheli ölümü
07:08
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
Deprem bölgesinde yaralar sarılabiliyor mu?
09:10
109 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
21 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
22 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
18 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
3 dk
ÖĞLE AJANDASI
Ata Arslan ve Çağlar Öner'le Öğle Ajandası
12:46
124 dk
VERİ MAÇ
Futbola dair her şey
14:02
58 dk
ANLAT BANA
Meliha Okur'la Anlat Bana
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
AKŞAM POSTASI
Atilla Güner'le Akşam Postası
17:02
88 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:34
115 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:46
46 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://sputniknews.com.tr/20230510/79-yasindaki-robert-de-niro-7-kez-baba-oldu--1070876833.html
79 yaşındaki Robert De Niro 7. kez baba oldu
79 yaşındaki Robert De Niro 7. kez baba oldu
79 yaşındaki ABD'li sinema oyuncusu Robert de Niro 7. kez baba oldu. 10.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-10T09:02+0300
2023-05-10T09:09+0300
yaşam
robert de niro
baba
çocuk
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/06/15/1057700242_0:0:3146:1770_1920x0_80_0_0_fe3938a31cdfe8289fdc74ccdda8ae70.jpg
Dünyaca ünlü aktör Robert De Niro'nun bir çocuğu daha dünyaya geldi. Böylelikle 79 yaşındaki ünlü aktör 7. kez baba oldu. Doğumun ardından bir film galasında açıklama yapan De Niro, "Baba olmak her zaman iyi ve gizemlidir, ne halt olacağını bilemezsiniz" dedi.Oscar ödüllü oyuncu aynı zamanda; ilk evliliğinden olan 51 yaşındaki Drena ve 46 yaşındaki Raphael'in, 27 yaşındaki ikizler Julian ve Aaron'un, 24 yaşındaki Elliot'un ve ikinci evliliğinden olan 11 yaşındaki Helen Grace'in babası.Şu anda 26 Mayıs'ta gösterime girecek olan yeni komedi filmi 'About My Dad'in tanıtımıyla uğraştığını söyleyen ünlü oyuncu, yeni çocuğuna ilişkin bir bilgi paylaşımında bulunmadı.
https://sputniknews.com.tr/20230420/neymar-ikinci-kez-baba-oluyor-1069962885.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/06/15/1057700242_177:0:2761:1938_1920x0_80_0_0_6a1751ac6e3e794752d4db3b5b50fbed.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
robert de niro, baba, çocuk
robert de niro, baba, çocuk

79 yaşındaki Robert De Niro 7. kez baba oldu

09:02 10.05.2023 (güncellendi: 09:09 10.05.2023)
© AP Photo / Alastair GrantRobert De Niro, 26 Haziran'da Türkiye'ye geliyor
Robert De Niro, 26 Haziran'da Türkiye'ye geliyor - Sputnik Türkiye, 1920, 10.05.2023
© AP Photo / Alastair Grant
Abone olTelegram
79 yaşındaki ABD'li sinema oyuncusu Robert de Niro 7. kez baba oldu.
Dünyaca ünlü aktör Robert De Niro'nun bir çocuğu daha dünyaya geldi.
Böylelikle 79 yaşındaki ünlü aktör 7. kez baba oldu.
Doğumun ardından bir film galasında açıklama yapan De Niro, "Baba olmak her zaman iyi ve gizemlidir, ne halt olacağını bilemezsiniz" dedi.
Oscar ödüllü oyuncu aynı zamanda; ilk evliliğinden olan 51 yaşındaki Drena ve 46 yaşındaki Raphael'in, 27 yaşındaki ikizler Julian ve Aaron'un, 24 yaşındaki Elliot'un ve ikinci evliliğinden olan 11 yaşındaki Helen Grace'in babası.
Şu anda 26 Mayıs'ta gösterime girecek olan yeni komedi filmi 'About My Dad'in tanıtımıyla uğraştığını söyleyen ünlü oyuncu, yeni çocuğuna ilişkin bir bilgi paylaşımında bulunmadı.
Neymar ve sevgilisi Bruna Biancardi - Sputnik Türkiye, 1920, 20.04.2023
SPOR
Neymar ikinci kez baba oluyor
20 Nisan, 13:52
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала