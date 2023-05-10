https://sputniknews.com.tr/20230510/79-yasindaki-robert-de-niro-7-kez-baba-oldu--1070876833.html
79 yaşındaki Robert De Niro 7. kez baba oldu
79 yaşındaki Robert De Niro 7. kez baba oldu
79 yaşındaki ABD'li sinema oyuncusu Robert de Niro 7. kez baba oldu. 10.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-10T09:02+0300
2023-05-10T09:02+0300
2023-05-10T09:09+0300
yaşam
robert de niro
baba
çocuk
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Dünyaca ünlü aktör Robert De Niro'nun bir çocuğu daha dünyaya geldi. Böylelikle 79 yaşındaki ünlü aktör 7. kez baba oldu. Doğumun ardından bir film galasında açıklama yapan De Niro, "Baba olmak her zaman iyi ve gizemlidir, ne halt olacağını bilemezsiniz" dedi.Oscar ödüllü oyuncu aynı zamanda; ilk evliliğinden olan 51 yaşındaki Drena ve 46 yaşındaki Raphael'in, 27 yaşındaki ikizler Julian ve Aaron'un, 24 yaşındaki Elliot'un ve ikinci evliliğinden olan 11 yaşındaki Helen Grace'in babası.Şu anda 26 Mayıs'ta gösterime girecek olan yeni komedi filmi 'About My Dad'in tanıtımıyla uğraştığını söyleyen ünlü oyuncu, yeni çocuğuna ilişkin bir bilgi paylaşımında bulunmadı.
https://sputniknews.com.tr/20230420/neymar-ikinci-kez-baba-oluyor-1069962885.html
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robert de niro, baba, çocuk
robert de niro, baba, çocuk
79 yaşındaki Robert De Niro 7. kez baba oldu
09:02 10.05.2023 (güncellendi: 09:09 10.05.2023) Abone ol
79 yaşındaki ABD'li sinema oyuncusu Robert de Niro 7. kez baba oldu.
Dünyaca ünlü aktör Robert De Niro'nun bir çocuğu daha dünyaya geldi.
Böylelikle 79 yaşındaki ünlü aktör 7. kez baba oldu.
Doğumun ardından bir film galasında açıklama yapan De Niro, "Baba olmak her zaman iyi ve gizemlidir, ne halt olacağını bilemezsiniz" dedi.
Oscar ödüllü oyuncu aynı zamanda; ilk evliliğinden olan 51 yaşındaki Drena ve 46 yaşındaki Raphael'in, 27 yaşındaki ikizler Julian ve Aaron'un, 24 yaşındaki Elliot'un ve ikinci evliliğinden olan 11 yaşındaki Helen Grace'in babası.
Şu anda 26 Mayıs'ta gösterime girecek olan yeni komedi filmi 'About My Dad'in tanıtımıyla uğraştığını söyleyen ünlü oyuncu, yeni çocuğuna ilişkin bir bilgi paylaşımında bulunmadı.