https://sputniknews.com.tr/20230510/79-yasindaki-robert-de-niro-7-kez-baba-oldu--1070876833.html

79 yaşındaki Robert De Niro 7. kez baba oldu

79 yaşındaki Robert De Niro 7. kez baba oldu

79 yaşındaki ABD'li sinema oyuncusu Robert de Niro 7. kez baba oldu. 10.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-10T09:02+0300

2023-05-10T09:02+0300

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yaşam

robert de niro

baba

çocuk

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Dünyaca ünlü aktör Robert De Niro'nun bir çocuğu daha dünyaya geldi. Böylelikle 79 yaşındaki ünlü aktör 7. kez baba oldu. Doğumun ardından bir film galasında açıklama yapan De Niro, "Baba olmak her zaman iyi ve gizemlidir, ne halt olacağını bilemezsiniz" dedi.Oscar ödüllü oyuncu aynı zamanda; ilk evliliğinden olan 51 yaşındaki Drena ve 46 yaşındaki Raphael'in, 27 yaşındaki ikizler Julian ve Aaron'un, 24 yaşındaki Elliot'un ve ikinci evliliğinden olan 11 yaşındaki Helen Grace'in babası.Şu anda 26 Mayıs'ta gösterime girecek olan yeni komedi filmi 'About My Dad'in tanıtımıyla uğraştığını söyleyen ünlü oyuncu, yeni çocuğuna ilişkin bir bilgi paylaşımında bulunmadı.

https://sputniknews.com.tr/20230420/neymar-ikinci-kez-baba-oluyor-1069962885.html

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robert de niro, baba, çocuk