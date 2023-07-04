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Muş'ta 20 milyon yıllık deniz canlıları fosili bulundu
Muş'ta 20 milyon yıllık deniz canlıları fosili bulundu
Muş'ta 20 milyon yıl öncesine ait olduğu tespit edilen deniz canlılarına ait fosiller bulundu. Anadolu’nun son sıcak denizine ait olduğu tahmin edilen... 04.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-04T19:20+0300
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yaşam
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paleontoloji
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Muş’ta Anadolu’nun son sıcak denizine ait yaklaşık 20 milyon yıl öncesine ait olduğu tahmin edilen fosiller tespit edildi.Fosillerle ilgili inceleme yapan Muş Alparslan Üniversitesi (MŞÜ) Afet Yönetim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Öğretim Üyesi Jeomorfolog Dr. İskender Dölek, omurgasız deniz canlıları fosillerini yaş, tür ve cins tayini için paleontologlara göndereceklerini söyledi.Dölek, konuyla ilgili şu bilgileri paylaştı:“Muş-Mulanık ilçesi sınırında Kara Kale olarak ifade edilen yaklaşık bin 700 rakımda Anadolu palyesi için önemli olan bir noktadayız. Anadolu’nun son sıcak denizine ait izlerin bulunduğu yeri göstermesi açısından oldukça önemli. İlk belirlemeler bize bu bölgenin biyosen ve pilyosen arasında bir değer olduğunu ifade ediyor. Buna bağlı olarak da deponun alt kısmının yaşı 20 milyon, üst kısmının ise 12 milyon yıl olduğunu tespit ettik.Sıcak tropikal bir denizden kuruyan bir göl ortamına geçişi gözlemleyebileceğimiz yerlerden biri ya da Anadolu’da nadir miyosen ve pilyosen sınırlarını görebileceğimiz bir yer. Yer bilimleri açısından oldukça önemli. Jeosit olarak değerlendirilebilecek bir yer. Buralar koruma altına alınarak bilgilendirme tabelaları bırakılmalı. İl turizmine kazandırılmalı. Bu yerler özelikle yer bilimleri ile ilgili çalışmalar yapan öğrencilerin gelip çalışacakları alanlardır.”
https://sputniknews.com.tr/20230606/dunyanin-bilinen-en-eski-mezarligi-bulundu-evrime-bakisi-degistirebilir--1072081048.html
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fosil, muş, canlı, paleontoloji, türkiye
fosil, muş, canlı, paleontoloji, türkiye

Muş'ta 20 milyon yıllık deniz canlıları fosili bulundu

19:20 04.07.2023 (güncellendi: 19:27 04.07.2023)
© İHA / İSHAK GÜNGÖRMuş'ta 20 milyon yıl öncesine ait olduğu tespit edilen deniz canlılarına ait fosiller bulundu. Anadolu'nun son sıcak denizine ait olduğu tahmin edilen fosillerin incelenmek için paleontologlara gönderileceği belirtildi.
Muş'ta 20 milyon yıl öncesine ait olduğu tespit edilen deniz canlılarına ait fosiller bulundu. Anadolu'nun son sıcak denizine ait olduğu tahmin edilen fosillerin incelenmek için paleontologlara gönderileceği belirtildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 04.07.2023
© İHA / İSHAK GÜNGÖR
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Muş'ta 20 milyon yıl öncesine ait olduğu tespit edilen deniz canlılarına ait fosiller bulundu. Anadolu’nun son sıcak denizine ait olduğu tahmin edilen fosillerin incelenmek için paleontologlara gönderileceği belirtildi.
Muş’ta Anadolu’nun son sıcak denizine ait yaklaşık 20 milyon yıl öncesine ait olduğu tahmin edilen fosiller tespit edildi.
Fosillerle ilgili inceleme yapan Muş Alparslan Üniversitesi (MŞÜ) Afet Yönetim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Öğretim Üyesi Jeomorfolog Dr. İskender Dölek, omurgasız deniz canlıları fosillerini yaş, tür ve cins tayini için paleontologlara göndereceklerini söyledi.
© İHA / İSHAK GÜNGÖRMuş'ta 20 milyon yıl öncesine ait olduğu tespit edilen deniz canlılarına ait fosiller bulundu. Anadolu'nun son sıcak denizine ait olduğu tahmin edilen fosillerin incelenmek için paleontologlara gönderileceği belirtildi.
Muş'ta 20 milyon yıl öncesine ait olduğu tespit edilen deniz canlılarına ait fosiller bulundu. Anadolu'nun son sıcak denizine ait olduğu tahmin edilen fosillerin incelenmek için paleontologlara gönderileceği belirtildi. - Sputnik Türkiye
1/3
© İHA / İSHAK GÜNGÖR
Muş'ta 20 milyon yıl öncesine ait olduğu tespit edilen deniz canlılarına ait fosiller bulundu. Anadolu'nun son sıcak denizine ait olduğu tahmin edilen fosillerin incelenmek için paleontologlara gönderileceği belirtildi.
© İHA / İSHAK GÜNGÖRMuş'ta 20 milyon yıl öncesine ait olduğu tespit edilen deniz canlılarına ait fosiller bulundu. Anadolu'nun son sıcak denizine ait olduğu tahmin edilen fosillerin incelenmek için paleontologlara gönderileceği belirtildi.
Muş'ta 20 milyon yıl öncesine ait olduğu tespit edilen deniz canlılarına ait fosiller bulundu. Anadolu'nun son sıcak denizine ait olduğu tahmin edilen fosillerin incelenmek için paleontologlara gönderileceği belirtildi. - Sputnik Türkiye
2/3
© İHA / İSHAK GÜNGÖR
Muş'ta 20 milyon yıl öncesine ait olduğu tespit edilen deniz canlılarına ait fosiller bulundu. Anadolu'nun son sıcak denizine ait olduğu tahmin edilen fosillerin incelenmek için paleontologlara gönderileceği belirtildi.
© İHA / İSHAK GÜNGÖRMuş'ta 20 milyon yıl öncesine ait olduğu tespit edilen deniz canlılarına ait fosiller bulundu. Anadolu'nun son sıcak denizine ait olduğu tahmin edilen fosillerin incelenmek için paleontologlara gönderileceği belirtildi.
Muş'ta 20 milyon yıl öncesine ait olduğu tespit edilen deniz canlılarına ait fosiller bulundu. Anadolu'nun son sıcak denizine ait olduğu tahmin edilen fosillerin incelenmek için paleontologlara gönderileceği belirtildi. - Sputnik Türkiye
3/3
© İHA / İSHAK GÜNGÖR
Muş'ta 20 milyon yıl öncesine ait olduğu tespit edilen deniz canlılarına ait fosiller bulundu. Anadolu'nun son sıcak denizine ait olduğu tahmin edilen fosillerin incelenmek için paleontologlara gönderileceği belirtildi.
1/3
© İHA / İSHAK GÜNGÖR
Muş'ta 20 milyon yıl öncesine ait olduğu tespit edilen deniz canlılarına ait fosiller bulundu. Anadolu'nun son sıcak denizine ait olduğu tahmin edilen fosillerin incelenmek için paleontologlara gönderileceği belirtildi.
2/3
© İHA / İSHAK GÜNGÖR
Muş'ta 20 milyon yıl öncesine ait olduğu tespit edilen deniz canlılarına ait fosiller bulundu. Anadolu'nun son sıcak denizine ait olduğu tahmin edilen fosillerin incelenmek için paleontologlara gönderileceği belirtildi.
3/3
© İHA / İSHAK GÜNGÖR
Muş'ta 20 milyon yıl öncesine ait olduğu tespit edilen deniz canlılarına ait fosiller bulundu. Anadolu'nun son sıcak denizine ait olduğu tahmin edilen fosillerin incelenmek için paleontologlara gönderileceği belirtildi.
Dölek, konuyla ilgili şu bilgileri paylaştı:
“Muş-Mulanık ilçesi sınırında Kara Kale olarak ifade edilen yaklaşık bin 700 rakımda Anadolu palyesi için önemli olan bir noktadayız. Anadolu’nun son sıcak denizine ait izlerin bulunduğu yeri göstermesi açısından oldukça önemli. İlk belirlemeler bize bu bölgenin biyosen ve pilyosen arasında bir değer olduğunu ifade ediyor. Buna bağlı olarak da deponun alt kısmının yaşı 20 milyon, üst kısmının ise 12 milyon yıl olduğunu tespit ettik.
Sıcak tropikal bir denizden kuruyan bir göl ortamına geçişi gözlemleyebileceğimiz yerlerden biri ya da Anadolu’da nadir miyosen ve pilyosen sınırlarını görebileceğimiz bir yer. Yer bilimleri açısından oldukça önemli. Jeosit olarak değerlendirilebilecek bir yer. Buralar koruma altına alınarak bilgilendirme tabelaları bırakılmalı. İl turizmine kazandırılmalı. Bu yerler özelikle yer bilimleri ile ilgili çalışmalar yapan öğrencilerin gelip çalışacakları alanlardır.”
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