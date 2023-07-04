https://sputniknews.com.tr/20230704/medvedev-yasadigimiz-donem-cok-sert-kimse-rahatlamamali-1073176011.html

Medvedev: Yaşadığımız dönem çok sert, kimse rahatlamamalı

Medvedev: Yaşadığımız dönem çok sert, kimse rahatlamamalı

Rusya’da iktidardaki Birleşik Rusya Partisi’nin Başkanı Dmitriy Medvedev, zor dönemden geçtiklerini belirterek bu nedenle parti üyelerinden rahatlamamalarını... 04.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-04T22:16+0300

2023-07-04T22:16+0300

2023-07-04T22:16+0300

dünya

dmitriy medvedev

rusya

birleşik rusya partisi

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Birleşik Rusya Genel Kurulu toplantısında konuşan Medvedev, “Hep birlikte yaşadığımız dönem çok sert. Sizden kimsenin rahatlamamasını istiyorum, ama tabii ki hüzünlenmeyin” ifadelerini kullandı."Birkaç yıl önceye kadar Genel Kurul toplantısında, askerlere ve sınır bölgelerinde bombardımandan zarar gören vatandaşlara yardım konusunun ele alınacağı düşünülemezdi” diyen Medvedev, toplananlara teşekkür ederek başarılar diledi.Parti lideri, “Hastalanmayın” dedi.

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dmitriy medvedev, rusya, birleşik rusya partisi