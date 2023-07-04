https://sputniknews.com.tr/20230704/medvedev-yasadigimiz-donem-cok-sert-kimse-rahatlamamali-1073176011.html
Medvedev: Yaşadığımız dönem çok sert, kimse rahatlamamalı
Medvedev: Yaşadığımız dönem çok sert, kimse rahatlamamalı
Rusya’da iktidardaki Birleşik Rusya Partisi’nin Başkanı Dmitriy Medvedev, zor dönemden geçtiklerini belirterek bu nedenle parti üyelerinden rahatlamamalarını... 04.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-04T22:16+0300
2023-07-04T22:16+0300
2023-07-04T22:16+0300
dünya
dmitriy medvedev
rusya
birleşik rusya partisi
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Birleşik Rusya Genel Kurulu toplantısında konuşan Medvedev, “Hep birlikte yaşadığımız dönem çok sert. Sizden kimsenin rahatlamamasını istiyorum, ama tabii ki hüzünlenmeyin” ifadelerini kullandı."Birkaç yıl önceye kadar Genel Kurul toplantısında, askerlere ve sınır bölgelerinde bombardımandan zarar gören vatandaşlara yardım konusunun ele alınacağı düşünülemezdi” diyen Medvedev, toplananlara teşekkür ederek başarılar diledi.Parti lideri, “Hastalanmayın” dedi.
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dmitriy medvedev, rusya, birleşik rusya partisi
dmitriy medvedev, rusya, birleşik rusya partisi
Medvedev: Yaşadığımız dönem çok sert, kimse rahatlamamalı
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Rusya’da iktidardaki Birleşik Rusya Partisi’nin Başkanı Dmitriy Medvedev, zor dönemden geçtiklerini belirterek bu nedenle parti üyelerinden rahatlamamalarını istedi.
Birleşik Rusya Genel Kurulu toplantısında konuşan Medvedev, “Hep birlikte yaşadığımız dönem çok sert. Sizden kimsenin rahatlamamasını istiyorum, ama tabii ki hüzünlenmeyin” ifadelerini kullandı.
"Birkaç yıl önceye kadar Genel Kurul toplantısında, askerlere ve sınır bölgelerinde bombardımandan zarar gören vatandaşlara yardım konusunun ele alınacağı düşünülemezdi” diyen Medvedev, toplananlara teşekkür ederek başarılar diledi.
Parti lideri, “Hastalanmayın” dedi.