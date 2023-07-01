https://sputniknews.com.tr/20230701/ryabkov-nato-nukleer-silah-alaninda-hakimiyet-icin-rusya-ve-cine-baski-girisiminde-bulunuyor-1073062773.html

Ryabkov: NATO, nükleer silah alanında hakimiyet için Rusya ve Çin'e baskı girişiminde bulunuyor

Ryabkov: NATO, nükleer silah alanında hakimiyet için Rusya ve Çin'e baskı girişiminde bulunuyor

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, NATO'nun nükleer silah alanında hakimiyeti sağlamak amacıyla Rusya ve Çin'i baskı altına almaya çalıştığını... 01.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-01T16:58+0300

2023-07-01T16:58+0300

2023-07-01T16:58+0300

dünya

rusya

çin

sergey ryabkov

start

abd

nükleer

nükleer füze

nükleer silah

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/01/13/1052897431_0:0:3055:1719_1920x0_80_0_0_f12b81d3190236ad3460de7e57e4381c.jpg

Rus basınına demeç veren Ryabkov, NATO'nun nükleer silah alanındaki politikasını eleştirdi.NATO'nun nükleer silahların yayılmasını önleme rejimi bahanesiyle uluslararası ilişkilerde bağımsız politika izleyen ülkelere baskı kurma stratejisi uyguladığını belirten Ryabkov, Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması'na taraf Suriye ve İran gibi ülkelere önyargılı suçlamalar yöneltildiğinin altını çizdi.Nükleer silahların yayılmasının radikal şekilde önlenmesini talep eden ülkeler arasında topraklarında ABD'nin nükleer başlıklarının konuşlu olduğu ülkelerin yer aldığına dikkat çeken Ryabkov, "Bu ülkeler, NATO ve müttefiklerinin nükleer de dahil her türden silahta hakimiyeti garantili şekilde sağlaması amacıyla Rusya ve Çin'e baskı uygulamaya çalışıyor" dedi.Rusya'nın taktik nükleer silah alanında NATO'ya karşı üstünlüğünü koruduğunu kaydeden Ryabkov, Moskova'nın bu alandaki rekabetçi avantajının, NATO'nun genel askeri potansiyelinin bazı bölümlerindeki üstünlüğüne karşı bir önlem ve denge unsuru olduğunu vurguladı.Putin, Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma ve üst kanadı Federasyon Konseyi'nden oluşan Federal Meclis'teki yıllık konuşmasında "Yeni Stratejik Saldırı Silahlarının Azaltılması Anlaşması’na (START) katılımımızı askıya alıyoruz ama anlaşmadan çekilmiyoruz" demiş ve bir hafta sonra 28 Şubat 2023'te bu kararını içeren yasayı yürürlüğe koymuştu.Rusya ile ABD, ellerinde bulundurdukları nükleer silahların sayısının belirli bir sınır içinde tutulmasını içeren Stratejik Saldırı Silahlarının Azaltılması Anlaşması’nın üçüncüsünü 2010’da imzaladı. Yürürlük süreci 10 yıl olan söz konusu anlaşma daha sonra 5 yıl için uzatılabilecekti. Nitekim Rusya Devlet Başkanı Putin, 2011’de yürürlüğe giren söz konusu anlaşmanın 5 yıl daha uzatılmasına 2021’de onay verdi. Bu, askıya alınmamış olsa, anlaşmanın 2026’ya dek yürürlükte kalacağı anlamına geliyordu.Rusya ile ABD arasında yürürlükte kalan son büyük silah kontrol anlaşması olan Yeni START, önceki ABD Başkanı Donald Trump'ın süreyi uzatma müzakereleri sırasında Çin'i nükleer silah kontrol anlaşması imzalamaya çekmeye çalışması ve Pekin'den ret yanıtı alınca tüm müzakereleri sonlandırması yüzünden çökmenin eşiğine gelmişti.

rusya

çin

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, çin, sergey ryabkov, start, abd, nükleer, nükleer füze, nükleer silah