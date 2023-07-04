https://sputniknews.com.tr/20230704/iyi-partide-a-takimi-belli-oluyor-1073139122.html

İYİ Parti'de 'A takımı' belli oluyor

İYİ Parti'de 'A takımı' belli oluyor

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yeni A Takımı'nı bugün belirleyecek. Genel İdare Kurulu (GİK) toplantısında yeni Başkanlık Divanı üyelerinin seçilmesi... 04.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-04T09:34+0300

2023-07-04T09:34+0300

2023-07-04T09:34+0300

politika

iyi parti

meral akşener

kurultay

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/17/1071463036_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_6b2e43ddbcb6312bc7c78108f6664f97.jpg

24 Haziran'da 3. Olağan Kurultayı'nı gerçekleştiren İYİ Parti, yeni Genel İdare Kurulu'nu bugün toplayacak. Toplantıda yeni Başkanlık Divanı Üyeleri belirlenecek.NTV'nin haberine göre, yeni Başkanlık Divanı'nda eski MHP'li Oktay Vural ile Alparslan Türkeş'in kızı Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş'in de yer alabileceği belirtiliyor. Yeni dönemde divandaki isim sayasının artabileceği de kulislerde konuşuluyor. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, kurultayların hesaplaşma yeri olduğuna işaret etmiş ve "Ben hesap vereceğim, siz de hesap vereceksiniz. Öyle çirkinlikler yapıldı ki günlerce uyuyamadım. Burada söyleyemeyeceğim, öyle pislikler oldu ki tekrar edemeyeceğim. Sonra gördüm ki olmuyor. Herkes her şeyi istiyor, yetmiyor. Milletvekili olunuyor, yetmiyor. GİK üyeliği isteniyor, GİK oluyor, yetmiyor, genel başkan yardımcılığı isteniyor. Kardeşim kadrolarımız sınırlı. Bırakın da birileri de o görevleri yerine getirsin. Hayır, yok, yok" diye konuşmuştu.

https://sputniknews.com.tr/20230626/abdulkadir-selvi-aksener-iyi-parti-vitrinini-yenileyecek-1072861669.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

iyi parti, meral akşener, kurultay