https://sputniknews.com.tr/20230704/iyi-partide-a-takimi-belli-oluyor-1073139122.html
İYİ Parti'de 'A takımı' belli oluyor
İYİ Parti'de 'A takımı' belli oluyor
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yeni A Takımı'nı bugün belirleyecek. Genel İdare Kurulu (GİK) toplantısında yeni Başkanlık Divanı üyelerinin seçilmesi... 04.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-04T09:34+0300
2023-07-04T09:34+0300
2023-07-04T09:34+0300
politika
iyi parti
meral akşener
kurultay
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24 Haziran'da 3. Olağan Kurultayı'nı gerçekleştiren İYİ Parti, yeni Genel İdare Kurulu'nu bugün toplayacak. Toplantıda yeni Başkanlık Divanı Üyeleri belirlenecek.NTV'nin haberine göre, yeni Başkanlık Divanı'nda eski MHP'li Oktay Vural ile Alparslan Türkeş'in kızı Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş'in de yer alabileceği belirtiliyor. Yeni dönemde divandaki isim sayasının artabileceği de kulislerde konuşuluyor. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, kurultayların hesaplaşma yeri olduğuna işaret etmiş ve "Ben hesap vereceğim, siz de hesap vereceksiniz. Öyle çirkinlikler yapıldı ki günlerce uyuyamadım. Burada söyleyemeyeceğim, öyle pislikler oldu ki tekrar edemeyeceğim. Sonra gördüm ki olmuyor. Herkes her şeyi istiyor, yetmiyor. Milletvekili olunuyor, yetmiyor. GİK üyeliği isteniyor, GİK oluyor, yetmiyor, genel başkan yardımcılığı isteniyor. Kardeşim kadrolarımız sınırlı. Bırakın da birileri de o görevleri yerine getirsin. Hayır, yok, yok" diye konuşmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20230626/abdulkadir-selvi-aksener-iyi-parti-vitrinini-yenileyecek-1072861669.html
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iyi parti, meral akşener, kurultay
iyi parti, meral akşener, kurultay
İYİ Parti'de 'A takımı' belli oluyor
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yeni A Takımı'nı bugün belirleyecek. Genel İdare Kurulu (GİK) toplantısında yeni Başkanlık Divanı üyelerinin seçilmesi beklenirken üyeler arasında eski MHP'li Oktay Vural ile Alparslan Türkeş'in kızı Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş'in de yer alabileceği belirtiliyor.
24 Haziran'da 3. Olağan Kurultayı'nı gerçekleştiren İYİ Parti, yeni Genel İdare Kurulu'nu bugün toplayacak. Toplantıda yeni Başkanlık Divanı Üyeleri belirlenecek.
NTV'nin haberine göre, yeni Başkanlık Divanı'nda eski MHP'li Oktay Vural ile Alparslan Türkeş'in kızı Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş'in de yer alabileceği belirtiliyor. Yeni dönemde divandaki isim sayasının artabileceği de kulislerde konuşuluyor.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, kurultayların hesaplaşma yeri olduğuna işaret etmiş ve "Ben hesap vereceğim, siz de hesap vereceksiniz. Öyle çirkinlikler yapıldı ki günlerce uyuyamadım. Burada söyleyemeyeceğim, öyle pislikler oldu ki tekrar edemeyeceğim. Sonra gördüm ki olmuyor. Herkes her şeyi istiyor, yetmiyor. Milletvekili olunuyor, yetmiyor. GİK üyeliği isteniyor, GİK oluyor, yetmiyor, genel başkan yardımcılığı isteniyor. Kardeşim kadrolarımız sınırlı. Bırakın da birileri de o görevleri yerine getirsin. Hayır, yok, yok" diye konuşmuştu.