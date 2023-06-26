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https://sputniknews.com.tr/20230626/abdulkadir-selvi-aksener-iyi-parti-vitrinini-yenileyecek-1072861669.html
Abdulkadir Selvi: Akşener, İYİ Parti vitrinini yenileyecek
Abdulkadir Selvi: Akşener, İYİ Parti vitrinini yenileyecek
Abdulkadir Selvi yazısında, "Meral Akşener, İYİ Parti vitrinini yenileyecek. Türkeş’in kızı Ayyüce Türkeş’in genel başkan yardımcısı olması bekleniyor"... 26.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-26T07:52+0300
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politika
meral akşener
kurultay
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İYİ Parti 3. Olağan Kurultayı'nda Meral Akşener, "Cumhuriyet Halk Partisi'nden 15 milletvekili istedik. Hayatımın en büyük pişmanlığıdır. 15 milletvekili istedik, Sayın Kılıçdaroğlu'na buradan bir kez daha teşekkür ediyorum. Ama o gün bugün 15 milletvekilinin bedelini ödeyemedik. Ömer Seyfettin'in 'Diyet'ine döndü bu iş" demişti.Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, "Akşener, yerel seçimlerde CHP ile ittifak yapmayacak mı" başlıklı yazısında, Akşener'in İYİ Parti'nin 'vitrinini' yenileyeceğini yazdı.'Genel başkan yardımcısı olması bekleniyor'Yazısında, "Genel başkan yardımcıları olarak Akşener’in yeminliler grubu ile yeni isimlerin adı geçiyor. Türkeş’in kızı Ayyüce Türkeş’in genel başkan yardımcısı olması bekleniyor" ifadelerine yer veren Selvi, şunları kaydetti:"Akşener’in ekibinden Uğur Poyraz, Buğra Kavuncu, Kürşad Zorlu, Ümit Dikbayır, Bahadır Erdem, Metin Ergun, Bilge Yılmaz ile GİK’e yeni giren isimlerden Oktay Vural, Sedat Aksakallı, Turhan Çömez, Taner Demirel, Selcan Taşçı’nın parti yönetimine girmeleri bekleniyor."
https://sputniknews.com.tr/20230623/abdulkadir-selvi-aksenerin-kurultay-konusmasini-yazdi-chp-ile-yol-yurumeyecegim-1072775650.html
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meral akşener, kurultay, chp
meral akşener, kurultay, chp

Abdulkadir Selvi: Akşener, İYİ Parti vitrinini yenileyecek

07:52 26.06.2023
© AAMeral Akşener
Meral Akşener - Sputnik Türkiye, 1920, 26.06.2023
© AA
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Abdulkadir Selvi yazısında, "Meral Akşener, İYİ Parti vitrinini yenileyecek. Türkeş’in kızı Ayyüce Türkeş’in genel başkan yardımcısı olması bekleniyor" ifadelerine yer verdi.
İYİ Parti 3. Olağan Kurultayı'nda Meral Akşener, "Cumhuriyet Halk Partisi'nden 15 milletvekili istedik. Hayatımın en büyük pişmanlığıdır. 15 milletvekili istedik, Sayın Kılıçdaroğlu'na buradan bir kez daha teşekkür ediyorum. Ama o gün bugün 15 milletvekilinin bedelini ödeyemedik. Ömer Seyfettin'in 'Diyet'ine döndü bu iş" demişti.
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, "Akşener, yerel seçimlerde CHP ile ittifak yapmayacak mı" başlıklı yazısında, Akşener'in İYİ Parti'nin 'vitrinini' yenileyeceğini yazdı.

'Genel başkan yardımcısı olması bekleniyor'

Yazısında, "Genel başkan yardımcıları olarak Akşener’in yeminliler grubu ile yeni isimlerin adı geçiyor. Türkeş’in kızı Ayyüce Türkeş’in genel başkan yardımcısı olması bekleniyor" ifadelerine yer veren Selvi, şunları kaydetti:
"Akşener’in ekibinden Uğur Poyraz, Buğra Kavuncu, Kürşad Zorlu, Ümit Dikbayır, Bahadır Erdem, Metin Ergun, Bilge Yılmaz ile GİK’e yeni giren isimlerden Oktay Vural, Sedat Aksakallı, Turhan Çömez, Taner Demirel, Selcan Taşçı’nın parti yönetimine girmeleri bekleniyor."
Meral Akşener - Sputnik Türkiye, 1920, 23.06.2023
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