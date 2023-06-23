https://sputniknews.com.tr/20230623/abdulkadir-selvi-aksenerin-kurultay-konusmasini-yazdi-chp-ile-yol-yurumeyecegim-1072775650.html
Abdulkadir Selvi, Akşener'in kurultay konuşmasını yazdı: CHP ile yol yürümeyeceğim
Abdulkadir Selvi, Akşener'in kurultay konuşmasını yazdı: CHP ile yol yürümeyeceğim
Abdulkadir Selvi, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in kurultaydaki konuşmasında, "CHP ile yol yürümek isteyenler benim yanımda olmayacak" ifadelerine yer... 23.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-23T07:31+0300
2023-06-23T07:31+0300
2023-06-23T07:32+0300
türkiye
iyi parti
meral akşener
kurultay
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İYİ Parti, 24 Haziran Cumartesi günü 3. Olağan Büyük Kurultay'ını gerçekleştirecek. Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, İYİ Parti lideri Meral Akşener'in kurultayda vereceği mesajları mercek altına aldı. Selvi yazısında, "Meral Akşener’in konuşması ilk kez Kemal Kılıçdaroğlu tarafından bu kadar dikkatle takip edilecek. Çünkü Kılıçdaroğlu, Akşener’in Millet İttifakı bitmiştir, CHP ile işbirliği yapmayacağım demesinden korkuyor" dedi. Yazısının devamında Selvi, Akşener'in kurultayda yapması beklenen konuşmanın bir bölümünü de aktardı. Selvi yazısının ilgili bölümünde şunları kaydetti: "O nedenle Akşener’in kurultay konuşmasında, “Millet ittifakı bir seçim ittifakıydı. Seçimle birlikte Millet İttifakı bitmiştir. Millet İttifakı’nda yer aldığımız süre zarfında yaptığımız itirazlar dikkate alınmadığı için, 6’lı Masa cumhurbaşkanı adayı belirleme masasına dönüştüğü için kazanabileceğimiz seçimi kaybetmemize neden olmuştur. O nedenle parti olarak yolumuza tek başımıza devam edeceğiz. CHP ile yol yürümek isteyenler benim yanımda olmayacak” demesi bekleniyor."
https://sputniknews.com.tr/20230615/abdulkadir-selvi-2-saat-suren-toplantiyi-yazdi-siz-cekilin-1072468145.html
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iyi parti, meral akşener, kurultay
Abdulkadir Selvi, Akşener'in kurultay konuşmasını yazdı: CHP ile yol yürümeyeceğim
07:31 23.06.2023 (güncellendi: 07:32 23.06.2023) Abone ol
Abdulkadir Selvi, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in kurultaydaki konuşmasında, "CHP ile yol yürümek isteyenler benim yanımda olmayacak" ifadelerine yer vermesinin beklendiğini yazdı.
İYİ Parti, 24 Haziran Cumartesi günü 3. Olağan Büyük Kurultay'ını gerçekleştirecek.
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, İYİ Parti lideri Meral Akşener'in kurultayda vereceği mesajları mercek altına aldı.
Selvi yazısında, "Meral Akşener’in konuşması ilk kez Kemal Kılıçdaroğlu tarafından bu kadar dikkatle takip edilecek. Çünkü Kılıçdaroğlu, Akşener’in Millet İttifakı bitmiştir, CHP ile işbirliği yapmayacağım demesinden korkuyor" dedi.
Yazısının devamında Selvi, Akşener'in kurultayda yapması beklenen konuşmanın bir bölümünü de aktardı.
Selvi yazısının ilgili bölümünde şunları kaydetti:
"O nedenle Akşener’in kurultay konuşmasında, “Millet ittifakı bir seçim ittifakıydı. Seçimle birlikte Millet İttifakı bitmiştir. Millet İttifakı’nda yer aldığımız süre zarfında yaptığımız itirazlar dikkate alınmadığı için, 6’lı Masa cumhurbaşkanı adayı belirleme masasına dönüştüğü için kazanabileceğimiz seçimi kaybetmemize neden olmuştur. O nedenle parti olarak yolumuza tek başımıza devam edeceğiz. CHP ile yol yürümek isteyenler benim yanımda olmayacak” demesi bekleniyor."