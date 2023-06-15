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https://sputniknews.com.tr/20230615/abdulkadir-selvi-2-saat-suren-toplantiyi-yazdi-siz-cekilin-1072468145.html
Abdulkadir Selvi, 2 saat süren toplantıyı yazdı: 'Siz çekilin'
Abdulkadir Selvi, 2 saat süren toplantıyı yazdı: 'Siz çekilin'
Abdulkadir Selvi, 2 saat süren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu görüşmesini değerlendirdi. Selvi yazısında, "Ekrem İmamoğlu... 15.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-15T07:56+0300
2023-06-15T07:56+0300
türkiye
ekrem imamoğlu
kemal kılıçdaroğlu
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Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, dün seçimlerin ardından 3. kez bir araya gelen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun görüşmesini köşesine taşıdı. Selvi yazısında, "Ekrem İmamoğlu CHP Genel Başkanlığı’na aday. Ama çıkıp ben adayım demiyor. Peki ne diyor? Kılıçdaroğlu’na, 'Siz çekilin. Aday olmayın' diyor. Kılıçdaroğlu ile yarışarak değil, kurultaya tek aday olarak girerek CHP Genel Başkanı olmak istiyor" ifadelerine yer verdi. 2 nokta ön planda Kılıçdaroğlu-İmamoğlu görüşmesinde 2 noktanın ön plana çıktığını belirten Selvi, şunları kaydetti: "1. İmamoğlu’nun önceliği, Kılıçdaroğlu’nun çekilmesi ve kongrede aday olmaması. İmamoğlu, Kılıçdaroğlu’nun çekilmesini sağladıktan sonra tek aday olarak kurultaya gidip CHP Genel Başkanı olmak istiyor. 2. Kemal Kılıçdaroğlu çekilmiyor. Önümüzdeki kurultayda tekrar aday olmakta kararlı. Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanı adaylığını ilk açıklayan Bülent Kuşoğlu,”Kılıçdaroğlu’nu aday göstereceğiz” dedi İmamoğlu CHP Genel Başkanı olacaksa Kılıçdaroğlu ile savaşmak zorunda kalacak. Aday olmayı göze alabilirse, kurultayda bizi kıran kırana bir mücadele bekliyor demektir. Kılıçdaroğlu çekilmiyor. Aday olmakta daha kararlı ve İmamoğlu’na göre daha cesur."
https://sputniknews.com.tr/20230614/imamoglu-genel-baskanimiz-zaten-her-zaman-gorusuyoruz-her-sey-guzel-olacak-1072450774.html
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ekrem imamoğlu, kemal kılıçdaroğlu
ekrem imamoğlu, kemal kılıçdaroğlu

Abdulkadir Selvi, 2 saat süren toplantıyı yazdı: 'Siz çekilin'

07:56 15.06.2023
Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu
Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 15.06.2023
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Abdulkadir Selvi, 2 saat süren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu görüşmesini değerlendirdi. Selvi yazısında, "Ekrem İmamoğlu CHP Genel Başkanlığı’na aday. Ama çıkıp ben adayım demiyor. Peki ne diyor? Kılıçdaroğlu’na, 'Siz çekilin. Aday olmayın' diyor" ifadelerine yer verdi.
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, dün seçimlerin ardından 3. kez bir araya gelen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun görüşmesini köşesine taşıdı.
Selvi yazısında, "Ekrem İmamoğlu CHP Genel Başkanlığı’na aday. Ama çıkıp ben adayım demiyor. Peki ne diyor? Kılıçdaroğlu’na, 'Siz çekilin. Aday olmayın' diyor. Kılıçdaroğlu ile yarışarak değil, kurultaya tek aday olarak girerek CHP Genel Başkanı olmak istiyor" ifadelerine yer verdi.

2 nokta ön planda

Kılıçdaroğlu-İmamoğlu görüşmesinde 2 noktanın ön plana çıktığını belirten Selvi, şunları kaydetti:
"1. İmamoğlu’nun önceliği, Kılıçdaroğlu’nun çekilmesi ve kongrede aday olmaması. İmamoğlu, Kılıçdaroğlu’nun çekilmesini sağladıktan sonra tek aday olarak kurultaya gidip CHP Genel Başkanı olmak istiyor.
2. Kemal Kılıçdaroğlu çekilmiyor. Önümüzdeki kurultayda tekrar aday olmakta kararlı. Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanı adaylığını ilk açıklayan Bülent Kuşoğlu,”Kılıçdaroğlu’nu aday göstereceğiz” dedi İmamoğlu CHP Genel Başkanı olacaksa Kılıçdaroğlu ile savaşmak zorunda kalacak. Aday olmayı göze alabilirse, kurultayda bizi kıran kırana bir mücadele bekliyor demektir. Kılıçdaroğlu çekilmiyor. Aday olmakta daha kararlı ve İmamoğlu’na göre daha cesur."
Ekrem İmamoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 14.06.2023
POLİTİKA
İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu ile görüşmesine ilişkin açıklama: 'Her şey güzel olacak'
Dün, 18:27
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