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İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu ile görüşmesine ilişkin açıklama: 'Her şey güzel olacak'
İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu ile görüşmesine ilişkin açıklama: 'Her şey güzel olacak'
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile görüşmesine ilişkin "Genel Başkanımız, zaten her zaman görüşüyoruz. Her şey güzel olacak" dedi. 14.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-14T18:27+0300
2023-06-14T18:40+0300
ekrem imamoğlu
politika
kemal kılıçdaroğlu
görüşme
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara'da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmenin ardından İstanbul'a geldi.İstanbul Havalimanı'na gelen İmamoğlu, VIP Terminali'nden çıkışı sırasında gazetecilerin Kılıçdaroğlu görüşmesine ilişkin sorusunu yanıtladı.İmamoğlu, konuya ilişkin "Görüşeceğiz tabii. Genel Başkanımız, zaten her zaman görüşüyoruz. Her şey güzel olacak" açıklamasını yaptı.Ekrem İmamoğlu, daha sonra kendisini bekleyen makam aracıyla havalimanından ayrıldı.
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ekrem imamoğlu, kemal kılıçdaroğlu, görüşme
ekrem imamoğlu, kemal kılıçdaroğlu, görüşme

İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu ile görüşmesine ilişkin açıklama: 'Her şey güzel olacak'

18:27 14.06.2023 (güncellendi: 18:40 14.06.2023)
© AA / Elif Öztürk ÖzgöncüEkrem İmamoğlu
Ekrem İmamoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 14.06.2023
© AA / Elif Öztürk Özgöncü
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile görüşmesine ilişkin "Genel Başkanımız, zaten her zaman görüşüyoruz. Her şey güzel olacak" dedi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara'da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmenin ardından İstanbul'a geldi.
İstanbul Havalimanı'na gelen İmamoğlu, VIP Terminali'nden çıkışı sırasında gazetecilerin Kılıçdaroğlu görüşmesine ilişkin sorusunu yanıtladı.
İmamoğlu, konuya ilişkin "Görüşeceğiz tabii. Genel Başkanımız, zaten her zaman görüşüyoruz. Her şey güzel olacak" açıklamasını yaptı.
Ekrem İmamoğlu, daha sonra kendisini bekleyen makam aracıyla havalimanından ayrıldı.
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