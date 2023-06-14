https://sputniknews.com.tr/20230614/imamoglu-genel-baskanimiz-zaten-her-zaman-gorusuyoruz-her-sey-guzel-olacak-1072450774.html

İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu ile görüşmesine ilişkin açıklama: 'Her şey güzel olacak'

İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu ile görüşmesine ilişkin açıklama: 'Her şey güzel olacak'

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile görüşmesine ilişkin "Genel Başkanımız, zaten her zaman görüşüyoruz. Her şey güzel olacak" dedi. 14.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-14T18:27+0300

2023-06-14T18:27+0300

2023-06-14T18:40+0300

ekrem imamoğlu

politika

kemal kılıçdaroğlu

görüşme

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara'da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmenin ardından İstanbul'a geldi.İstanbul Havalimanı'na gelen İmamoğlu, VIP Terminali'nden çıkışı sırasında gazetecilerin Kılıçdaroğlu görüşmesine ilişkin sorusunu yanıtladı.İmamoğlu, konuya ilişkin "Görüşeceğiz tabii. Genel Başkanımız, zaten her zaman görüşüyoruz. Her şey güzel olacak" açıklamasını yaptı.Ekrem İmamoğlu, daha sonra kendisini bekleyen makam aracıyla havalimanından ayrıldı.

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ekrem imamoğlu, kemal kılıçdaroğlu, görüşme