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https://sputniknews.com.tr/20230704/ito-baskani-avdagic-sektor-temsilcilerine-verilen-vize-suresi-kisaldi-1073139398.html
İTO Başkanı Avdagiç: Sektör temsilcilerine verilen vize süresi kısaldı
İTO Başkanı Avdagiç: Sektör temsilcilerine verilen vize süresi kısaldı
İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, son dönemde sektör temsilcilerinin Schengen Vizesi alma sürecinde sıkıntı yaşadıklarını belirttiği... 04.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-04T09:37+0300
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istanbul ticaret odası (ito)
şekib avdagiç
vize
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Bloomberg HT’ye konuk olan İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, 94 Türk firmasının katılımıyla Fransa'nın başkenti Paris'te bugün başlayan Avrupa'nın önde gelen hazır giyim, kumaş, aksesuar ve moda fuarı Texworld ve tekstil sektöründeki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Texworld Paris 2023 fuarına ilişkin bilgi veren Avdagiç, fuarın Türkiye milli katılımını son 4 yıldır İTO'nun yaptığını, bu yıl fuardaki Türkiye milli iştirakinin Temmuz 2022'de yapılan fuara göre yüzde 40 artarak 80 firmanın katılımıyla gerçekleştiğini, 14 firmanın ise bireysel stantlarıyla katılım sağladığını bildirdi. Avdagiç ayrıca moda, kumaş, ev tekstili ve dericilik gibi sektörlerden Texworld'e katılan 94 firmanın da, Türk tekstil sektörünün yenilikçi yönünü dünyaya sergilediğini belirtti.'Vize randevusu almak için 6-8 hafta beklemek durumumdasınız'Avdagiç konuşmasında, iş dünyası temsilcilerinin son zamanlarda fuar ve iş seyahatleri için vize alma süreçlerinde yaşadığı sorunlara da değindi. İş dünyası olarak bu durumu uzun zamandır gündeme taşıdıklarını belirten Avdagiç, şöyle devam etti:'TCMB’nin piyasa dostu kararı reel sektörün bürokratik yükünü hafifletecek'TCMB'nin 50 milyon üstü kredilerde Döviz bildirim yükümlülüğünü 2024'e kadar ertelemesi hakkında değerlendirmede bulunan Avdagiç, “Piyasanın beklentilerine paralel olarak bu süreç sene sonuna kadar ertelendi. Gayet olumlu değerlendiriyorum. Burada hızlı ve sonuç odaklı bir süreç yürüttüler. 30 Haziran’da devreye girecek olan uygulamanın ertelenmiş olması iş dünyasının bu anlamdaki beklentilerini karşıladı. TCMB’nin piyasa dostu bu kararı, reel sektörün bürokratik yükünü hafifletecek.” dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230630/afra-saracogluna-vize-engeli-ucaga-alinmadi-1073024201.html
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türkiye, istanbul ticaret odası (ito), şekib avdagiç, vize, schengen
türkiye, istanbul ticaret odası (ito), şekib avdagiç, vize, schengen

İTO Başkanı Avdagiç: Sektör temsilcilerine verilen vize süresi kısaldı

09:37 04.07.2023
© AA / Şekib Avdagiç
Şekib Avdagiç - Sputnik Türkiye, 1920, 04.07.2023
© AA /
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İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, son dönemde sektör temsilcilerinin Schengen Vizesi alma sürecinde sıkıntı yaşadıklarını belirttiği konuşmasında, "Vize başvurusunda geçen süre toplamda 10-12 hafta. Bunun sonunda ret oranları yüzde 20’leri geçti" ifadelerini kullandı.
Bloomberg HT’ye konuk olan İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, 94 Türk firmasının katılımıyla Fransa'nın başkenti Paris'te bugün başlayan Avrupa'nın önde gelen hazır giyim, kumaş, aksesuar ve moda fuarı Texworld ve tekstil sektöründeki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Texworld Paris 2023 fuarına ilişkin bilgi veren Avdagiç, fuarın Türkiye milli katılımını son 4 yıldır İTO'nun yaptığını, bu yıl fuardaki Türkiye milli iştirakinin Temmuz 2022'de yapılan fuara göre yüzde 40 artarak 80 firmanın katılımıyla gerçekleştiğini, 14 firmanın ise bireysel stantlarıyla katılım sağladığını bildirdi. Avdagiç ayrıca moda, kumaş, ev tekstili ve dericilik gibi sektörlerden Texworld'e katılan 94 firmanın da, Türk tekstil sektörünün yenilikçi yönünü dünyaya sergilediğini belirtti.

'Vize randevusu almak için 6-8 hafta beklemek durumumdasınız'

Avdagiç konuşmasında, iş dünyası temsilcilerinin son zamanlarda fuar ve iş seyahatleri için vize alma süreçlerinde yaşadığı sorunlara da değindi. İş dünyası olarak bu durumu uzun zamandır gündeme taşıdıklarını belirten Avdagiç, şöyle devam etti:
"Özellikle AB ülkelerinin vize süreçlerinde üç aşamalı bir sıkıntı yaşıyoruz. Bir tanesi randevu almak için 6-8 hafta beklemek durumumdasınız. Başvuru için bir klasör kadar bir evrak veriyorsunuz. Adeta istismar eden bir yaklaşımla, aşırı abartılı bir evrak paketiyle vize talebinde bulunuyoruz. Bunun değerlendirilmesi de 3 hafta sürüyor. Buna bağlı olarak vize için geçen toplam süre 10-12 haftayı buluyor. Bunun sonunda ret oranları yüzde 20’leri geçti. Geçmiş dönemlerde çok rahatlıkla 2 ila 3 yıllık vize alınırken, şu anda çok daha kısa süreler için vize verildiğini görüyoruz."

'TCMB’nin piyasa dostu kararı reel sektörün bürokratik yükünü hafifletecek'

TCMB'nin 50 milyon üstü kredilerde Döviz bildirim yükümlülüğünü 2024'e kadar ertelemesi hakkında değerlendirmede bulunan Avdagiç, “Piyasanın beklentilerine paralel olarak bu süreç sene sonuna kadar ertelendi. Gayet olumlu değerlendiriyorum. Burada hızlı ve sonuç odaklı bir süreç yürüttüler. 30 Haziran’da devreye girecek olan uygulamanın ertelenmiş olması iş dünyasının bu anlamdaki beklentilerini karşıladı. TCMB’nin piyasa dostu bu kararı, reel sektörün bürokratik yükünü hafifletecek.” dedi.
Afra Saraçoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 30.06.2023
YAŞAM
Afra Saraçoğlu'na vize engeli: Uçağa alınmadı
30 Haziran , 11:27
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