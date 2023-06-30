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Afra Saraçoğlu'na vize engeli: Uçağa alınmadı
Afra Saraçoğlu'na vize engeli: Uçağa alınmadı
İtalya'ya gitmek için annesiyle İstanbul Havalimanı'na giden Afra Saraçoğlu vize engeline takıldı. 30.06.2023, Sputnik Türkiye
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'Yalı Çapkını' dizisinin sezon finali yapmasının ardından annesiyle İtalya'ya gidecek olan Afra Saraçoğlu, uçağa alınmadı.İtalya'ya gitmek üzere İstanbul Havalimanı'na gelen ve pasaport sırasına giren oyuncunun vizesinin henüz başlamadığı ortaya çıktı. Saraçoğlu yaşanan sorun nedeniyle İstanbul Havalimanı'ndan geri döndü.
https://sputniknews.com.tr/20230630/cenevre-havalimaninda-grev-59-ucus-iptal-edildi--1073021476.html
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italya, afra saraçoğlu, vize, uçak, engel, schengen
italya, afra saraçoğlu, vize, uçak, engel, schengen

Afra Saraçoğlu'na vize engeli: Uçağa alınmadı

11:27 30.06.2023
© Fotoğraf : Instagram/ @afrasaracogluAfra Saraçoğlu
Afra Saraçoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 30.06.2023
© Fotoğraf : Instagram/ @afrasaracoglu
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İtalya'ya gitmek için annesiyle İstanbul Havalimanı'na giden Afra Saraçoğlu vize engeline takıldı.
'Yalı Çapkını' dizisinin sezon finali yapmasının ardından annesiyle İtalya'ya gidecek olan Afra Saraçoğlu, uçağa alınmadı.
İtalya'ya gitmek üzere İstanbul Havalimanı'na gelen ve pasaport sırasına giren oyuncunun vizesinin henüz başlamadığı ortaya çıktı. Saraçoğlu yaşanan sorun nedeniyle İstanbul Havalimanı'ndan geri döndü.
Grev nedeniyle İsviçre'nin Cenevre Havalimanı'nda bugün gerçekleştirilecek olan 59 uçuş iptal edildi. Bir havaalanı yetkilisi, grevlerden 8 bine yakın yolcunun etkileneceğini bildirdi. - Sputnik Türkiye, 1920, 30.06.2023
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