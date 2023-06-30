https://sputniknews.com.tr/20230630/afra-saracogluna-vize-engeli-ucaga-alinmadi-1073024201.html

Afra Saraçoğlu'na vize engeli: Uçağa alınmadı

Afra Saraçoğlu'na vize engeli: Uçağa alınmadı

İtalya'ya gitmek için annesiyle İstanbul Havalimanı'na giden Afra Saraçoğlu vize engeline takıldı. 30.06.2023, Sputnik Türkiye

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italya

afra saraçoğlu

vize

uçak

engel

schengen

yaşam

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'Yalı Çapkını' dizisinin sezon finali yapmasının ardından annesiyle İtalya'ya gidecek olan Afra Saraçoğlu, uçağa alınmadı.İtalya'ya gitmek üzere İstanbul Havalimanı'na gelen ve pasaport sırasına giren oyuncunun vizesinin henüz başlamadığı ortaya çıktı. Saraçoğlu yaşanan sorun nedeniyle İstanbul Havalimanı'ndan geri döndü.

https://sputniknews.com.tr/20230630/cenevre-havalimaninda-grev-59-ucus-iptal-edildi--1073021476.html

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italya, afra saraçoğlu, vize, uçak, engel, schengen