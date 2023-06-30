https://sputniknews.com.tr/20230630/afra-saracogluna-vize-engeli-ucaga-alinmadi-1073024201.html
Afra Saraçoğlu'na vize engeli: Uçağa alınmadı
Afra Saraçoğlu'na vize engeli: Uçağa alınmadı
İtalya'ya gitmek için annesiyle İstanbul Havalimanı'na giden Afra Saraçoğlu vize engeline takıldı. 30.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-30T11:27+0300
2023-06-30T11:27+0300
2023-06-30T11:27+0300
italya
afra saraçoğlu
vize
uçak
engel
schengen
yaşam
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'Yalı Çapkını' dizisinin sezon finali yapmasının ardından annesiyle İtalya'ya gidecek olan Afra Saraçoğlu, uçağa alınmadı.İtalya'ya gitmek üzere İstanbul Havalimanı'na gelen ve pasaport sırasına giren oyuncunun vizesinin henüz başlamadığı ortaya çıktı. Saraçoğlu yaşanan sorun nedeniyle İstanbul Havalimanı'ndan geri döndü.
https://sputniknews.com.tr/20230630/cenevre-havalimaninda-grev-59-ucus-iptal-edildi--1073021476.html
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italya, afra saraçoğlu, vize, uçak, engel, schengen
italya, afra saraçoğlu, vize, uçak, engel, schengen
Afra Saraçoğlu'na vize engeli: Uçağa alınmadı
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İtalya'ya gitmek için annesiyle İstanbul Havalimanı'na giden Afra Saraçoğlu vize engeline takıldı.
'Yalı Çapkını' dizisinin sezon finali yapmasının ardından annesiyle İtalya'ya gidecek olan Afra Saraçoğlu, uçağa alınmadı.
İtalya'ya gitmek üzere İstanbul Havalimanı'na gelen ve pasaport sırasına giren oyuncunun vizesinin henüz başlamadığı ortaya çıktı. Saraçoğlu yaşanan sorun nedeniyle İstanbul Havalimanı'ndan geri döndü.