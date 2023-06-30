https://sputniknews.com.tr/20230630/cenevre-havalimaninda-grev-59-ucus-iptal-edildi--1073021476.html
Cenevre Havalimanı'nda grev: 59 uçuş iptal edildi
Cenevre Havalimanı'nda grev: 59 uçuş iptal edildi
Grev nedeniyle İsviçre'nin Cenevre Havalimanı'nda bugün gerçekleştirilecek olan 59 uçuş iptal edildi. Bir havaalanı yetkilisi, grevlerden 8 bine yakın yolcunun... 30.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-30T10:18+0300
2023-06-30T10:18+0300
2023-06-30T11:32+0300
dünya
avrupa
isviçre
grev
havaalanı
cenevre
uçuş
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Yoğun yaz seyahat sezonunun başlangıcında işçilerin grevi nedeniyle operasyonların 4 saat durması, Cenevre Havalimanı'nda 59 uçuş iptal olmasına yol açtı. Havalimanı işletmecisinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Grev nedeniyle yönetim, operasyonların sabah 06.00'dan 10.00'a kadar geçici olarak durdurulmasına karar verdi. 59 uçuş iptal edildi" ifadeleri yer aldı. Grev cumartesi günü sonuna kadar uzatıldı.Bir havaalanı sözcüsü de yaptığı açıklamada, İsviçre'nin ikinci büyük havalimanındaki grevden yaklaşık 8 bin yolcunun etkileneceğini tahmin ettiklerini söyledi. Grev kararı, perşembe günü yönetim kurulunun yeni ücret politikasını onaylamasının ardından alındı. Resmi istatistiklere göre Ocak ve Mayıs ayları arasında yaklaşık 6.8 milyon yolcu Cenevre Uluslararası Havalimanı'nı kullandı.Avrupa havalimanlarında grev dalgası Avrupa havalimanlarında, yüksek enflasyonla birlikte işçilerin artan yaşam maliyetini dengelemek için daha yüksek ücret talep etmesi nedeniyle son aylarda grev dalgası yayılmaya devam ediyor. Havacılık endüstrisi ise geçen yıl Avrupa havalimanlarında görülen kaosun tekrarlanmaması için çaba sarf ediyor.Kovid-19 pandemisi sırasında binlerce kişinin işten çıkarılmasıyla ciddi şekilde yetersiz kalan sektör, seyahatlerdeki artışla başa çıkmakta zorlanıyor.
https://sputniknews.com.tr/20230425/almanyada-iki-havalimanindaki-uyari-grevlerinden-dolayi-300un-uzerinde-ucus-iptal-oldu-1070136412.html
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avrupa, isviçre, grev, havaalanı, cenevre, uçuş, iptal
Cenevre Havalimanı'nda grev: 59 uçuş iptal edildi
10:18 30.06.2023 (güncellendi: 11:32 30.06.2023) Abone ol
Grev nedeniyle İsviçre'nin Cenevre Havalimanı'nda bugün gerçekleştirilecek olan 59 uçuş iptal edildi. Bir havaalanı yetkilisi, grevlerden 8 bine yakın yolcunun etkileneceğini bildirdi.
Yoğun yaz seyahat sezonunun başlangıcında işçilerin grevi nedeniyle operasyonların 4 saat durması, Cenevre Havalimanı'nda 59 uçuş iptal olmasına yol açtı.
Havalimanı işletmecisinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Grev nedeniyle yönetim, operasyonların sabah 06.00'dan 10.00'a kadar geçici olarak durdurulmasına karar verdi. 59 uçuş iptal edildi" ifadeleri yer aldı. Grev cumartesi günü sonuna kadar uzatıldı.
Bir havaalanı sözcüsü de yaptığı açıklamada, İsviçre'nin ikinci büyük havalimanındaki grevden yaklaşık 8 bin yolcunun etkileneceğini tahmin ettiklerini söyledi.
Grev kararı, perşembe günü yönetim kurulunun yeni ücret politikasını onaylamasının ardından alındı.
Resmi istatistiklere göre Ocak ve Mayıs ayları arasında yaklaşık 6.8 milyon yolcu Cenevre Uluslararası Havalimanı'nı kullandı.
Avrupa havalimanlarında grev dalgası
Avrupa havalimanlarında, yüksek enflasyonla birlikte işçilerin artan yaşam maliyetini dengelemek için daha yüksek ücret talep etmesi nedeniyle son aylarda grev dalgası yayılmaya devam ediyor.
Havacılık endüstrisi ise geçen yıl Avrupa havalimanlarında görülen kaosun tekrarlanmaması için çaba sarf ediyor.
Kovid-19 pandemisi sırasında binlerce kişinin işten çıkarılmasıyla ciddi şekilde yetersiz kalan sektör, seyahatlerdeki artışla başa çıkmakta zorlanıyor.