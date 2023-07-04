https://sputniknews.com.tr/20230704/fransada-kamu-duzenini-tehdit-eden-paylasimlara-ceza-geliyor-1073164504.html
Fransa'da 'kamu düzenini tehdit eden' paylaşımlara ceza geliyor
Fransa'da 'kamu düzenini tehdit eden' paylaşımlara ceza geliyor
Fransa'da dijital platformlardan yapılan paylaşımlara düzenleme getiren ve içerik kaldırılmasına olanak verecek yasa tasarısı görüşülecek. Yetkili makamlar... 04.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-04T17:10+0300
2023-07-04T17:10+0300
2023-07-04T17:10+0300
dünya
avrupa
fransa
paylaşım
sosyal medya
sosyal medya düzenlemesi
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Uygunsuz içeriklerin paylaşıldığı sitelere giriş için yaş sınırı getirilmesi, kamuya açık dijital kaynaklarda aile içi şiddet mağdurlarıyla ilgili paylaşımlar ve bulut bilişim sektöründeki rekabete ilişkin düzenlemeler gibi bir dizi değişiklik öngören tasarı bugün Senato'da gündeme gelecek.Tasarı kapsamında, yetkili makamlar, çocuk istismarına dair paylaşımların 24 saat içinde kaldırılmasını talep edebilecek.İnternet dolandırıcılığını engellemek için de riskli olarak değerlendirilen internet sitelerinde kullanıcılar, tarayıcılarında güvenlik riskine ilişkin bir uyarı mesajı alacak.Dün itibarıyla ise 'Dijital hayatı güvence altına alma ve düzenleme' başlıklı tasarıya, 27 Haziran'da patlak veren protestolar nedeniyle yeni bir madde eklendi.Yeni eklenen maddeye göre, yetkili idari makamlar, kamu düzeni ve kamu güvenliğini bozmaya teşvik eden sosyal medya paylaşımlarının 2 saat içinde kaldırılması ve söz konusu içeriklere erişimin engellenmesi emrini verebilecek.Bu emre uymayanlar 1 yıl hapis ya da 250 bin euro para cezasına çarptırılabilecek.Aynı zamanda sahte hesaplar, yalan haber ve korsan sitelerle mücadeleyi de öngören tasarı 10 Mayıs'ta tamamlanmıştı.Senatoda tasarıya ilişkin yapılacak görüşmeler 5, 6 ve 7 Temmuz'da da devam edecek.
https://sputniknews.com.tr/20230704/macron-isyanin-zirvesi-noktasi-gecti-ancak-siddetin-son-erdigini-ilan-etmek-konusunda-temkinliyim-1073154926.html
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avrupa, fransa, paylaşım, sosyal medya, sosyal medya düzenlemesi
avrupa, fransa, paylaşım, sosyal medya, sosyal medya düzenlemesi
Fransa'da 'kamu düzenini tehdit eden' paylaşımlara ceza geliyor
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Fransa'da dijital platformlardan yapılan paylaşımlara düzenleme getiren ve içerik kaldırılmasına olanak verecek yasa tasarısı görüşülecek. Yetkili makamlar, 'kamu düzenini tehdit eden' dijital içeriklerin 2 saat içinde kaldırılması emri verebilecek. Emre uymayanlara 1 yıl hapis ya da 250 bin euro para cezası verilebilecek
Uygunsuz içeriklerin paylaşıldığı sitelere giriş için yaş sınırı getirilmesi, kamuya açık dijital kaynaklarda aile içi şiddet mağdurlarıyla ilgili paylaşımlar ve bulut bilişim sektöründeki rekabete ilişkin düzenlemeler gibi bir dizi değişiklik öngören tasarı bugün Senato'da gündeme gelecek.
Tasarı kapsamında, yetkili makamlar, çocuk istismarına dair paylaşımların 24 saat içinde kaldırılmasını talep edebilecek.
İnternet dolandırıcılığını engellemek için de riskli olarak değerlendirilen internet sitelerinde kullanıcılar, tarayıcılarında güvenlik riskine ilişkin bir uyarı mesajı alacak.
Dün itibarıyla ise 'Dijital hayatı güvence altına alma ve düzenleme' başlıklı tasarıya, 27 Haziran'da patlak veren protestolar nedeniyle yeni bir madde eklendi.
Yeni eklenen maddeye göre, yetkili idari makamlar, kamu düzeni ve kamu güvenliğini bozmaya teşvik eden sosyal medya paylaşımlarının 2 saat içinde kaldırılması ve söz konusu içeriklere erişimin engellenmesi emrini verebilecek.
Bu emre uymayanlar 1 yıl hapis ya da 250 bin euro para cezasına çarptırılabilecek.
Aynı zamanda sahte hesaplar, yalan haber ve korsan sitelerle mücadeleyi de öngören tasarı 10 Mayıs'ta tamamlanmıştı.
Senatoda tasarıya ilişkin yapılacak görüşmeler 5, 6 ve 7 Temmuz'da da devam edecek.