https://sputniknews.com.tr/20230704/filistin-kizilayi-500-aileyi-ceninden-tahliye-etti-1073136049.html
Filistin Kızılayı 500 aileyi Cenin’den tahliye etti
Filistin Kızılayı 500 aileyi Cenin’den tahliye etti
İsrail'in Cenin kentine düzenlediği hava saldırısı ve baskının ardından Filistin Kızılayı, 500 aileyi Cenin’den tahliye etti. 04.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-04T04:34+0300
2023-07-04T04:34+0300
2023-07-04T04:34+0300
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israil
batı şeria
cenin
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İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentine düzenlediği hava saldırısı ve baskının ardından binlerce Filistinli kentten tahliye edildi.Filistin Kızılayı, şimdiye kadar yaklaşık 500 ailenin Cenin’den tahliye edildiğini açıklayarak, yerinden edilenlerin sayısını saldırılar nedeniyle artığını aktardı.İsrail güçlerinin Cenin kentine düzenlediği saldırılarda 8 kişi hayatını kaybetti, 20’si ağır olmak üzere 100 kişi de yaralandı.Batı Şeria'nın El-Bire kentinde ise İsrail askerinin açtığı ateş sonucu 1 Filistinli başından vurularak hayatını kaybetti.
https://sputniknews.com.tr/20230704/israilin-cenin-kentine-saldirilarinda-olu-sayisi-9-yarali-sayisi-100e-yukseldi-1073135931.html
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israil, batı şeria, cenin
Filistin Kızılayı 500 aileyi Cenin’den tahliye etti
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İsrail'in Cenin kentine düzenlediği hava saldırısı ve baskının ardından Filistin Kızılayı, 500 aileyi Cenin’den tahliye etti.
İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentine düzenlediği hava saldırısı ve baskının ardından binlerce Filistinli kentten tahliye edildi.
Filistin Kızılayı, şimdiye kadar yaklaşık 500 ailenin Cenin’den tahliye edildiğini açıklayarak, yerinden edilenlerin sayısını saldırılar nedeniyle artığını aktardı.
İsrail güçlerinin Cenin kentine düzenlediği saldırılarda 8 kişi hayatını kaybetti, 20’si ağır olmak üzere 100 kişi de yaralandı.
Batı Şeria'nın El-Bire kentinde ise İsrail askerinin açtığı ateş sonucu 1 Filistinli başından vurularak hayatını kaybetti.