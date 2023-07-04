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https://sputniknews.com.tr/20230704/filistin-kizilayi-500-aileyi-ceninden-tahliye-etti-1073136049.html
Filistin Kızılayı 500 aileyi Cenin’den tahliye etti
Filistin Kızılayı 500 aileyi Cenin’den tahliye etti
İsrail'in Cenin kentine düzenlediği hava saldırısı ve baskının ardından Filistin Kızılayı, 500 aileyi Cenin’den tahliye etti. 04.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-04T04:34+0300
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dünya
israil
batı şeria
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İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentine düzenlediği hava saldırısı ve baskının ardından binlerce Filistinli kentten tahliye edildi.Filistin Kızılayı, şimdiye kadar yaklaşık 500 ailenin Cenin’den tahliye edildiğini açıklayarak, yerinden edilenlerin sayısını saldırılar nedeniyle artığını aktardı.İsrail güçlerinin Cenin kentine düzenlediği saldırılarda 8 kişi hayatını kaybetti, 20’si ağır olmak üzere 100 kişi de yaralandı.Batı Şeria'nın El-Bire kentinde ise İsrail askerinin açtığı ateş sonucu 1 Filistinli başından vurularak hayatını kaybetti.
https://sputniknews.com.tr/20230704/israilin-cenin-kentine-saldirilarinda-olu-sayisi-9-yarali-sayisi-100e-yukseldi-1073135931.html
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israil, batı şeria, cenin
israil, batı şeria, cenin

Filistin Kızılayı 500 aileyi Cenin’den tahliye etti

04:34 04.07.2023
© AABatı Şeria'nın Cenin şehri ve Cenin mülteci kampına İsrail operasyonunu izleyen Filistinliler (3.07.2023)
Batı Şeria'nın Cenin şehri ve Cenin mülteci kampına İsrail operasyonunu izleyen Filistinliler (3.07.2023) - Sputnik Türkiye, 1920, 04.07.2023
© AA
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İsrail'in Cenin kentine düzenlediği hava saldırısı ve baskının ardından Filistin Kızılayı, 500 aileyi Cenin’den tahliye etti.
İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentine düzenlediği hava saldırısı ve baskının ardından binlerce Filistinli kentten tahliye edildi.
Filistin Kızılayı, şimdiye kadar yaklaşık 500 ailenin Cenin’den tahliye edildiğini açıklayarak, yerinden edilenlerin sayısını saldırılar nedeniyle artığını aktardı.
İsrail güçlerinin Cenin kentine düzenlediği saldırılarda 8 kişi hayatını kaybetti, 20’si ağır olmak üzere 100 kişi de yaralandı.
Batı Şeria'nın El-Bire kentinde ise İsrail askerinin açtığı ateş sonucu 1 Filistinli başından vurularak hayatını kaybetti.
Batı Şeria, Cenin - Sputnik Türkiye, 1920, 04.07.2023
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İsrail'in Cenin kentine saldırılarında ölü sayısı 9, yaralı sayısı 100'e yükseldi
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