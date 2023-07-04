https://sputniknews.com.tr/20230704/estonyadan-ukraynaya-abye-uyelik-konusunda-hediye-beklememe-cagrisi-1073175176.html

Estonya’dan Ukrayna’ya AB’ye üyelik konusunda hediye beklememe çağrısı

Estonya’dan Ukrayna’ya AB’ye üyelik konusunda hediye beklememe çağrısı

Estonya Başbakanı Kaja Kallas, Ukrayna’nın Avrupa Birliği’ne (AB) üyelik konusunda hediye beklememesi, üyelik taleplerini yüzde 120 oranında yerine getirmesi... 04.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-04T21:52+0300

2023-07-04T21:52+0300

2023-07-04T21:52+0300

ukrayna krizi

estonya

ukrayna

avrupa birliği

kaja kallas

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Fransa gazetesi Express’e konuşan Estonya Başbakanı Kallas, “Ukrayna zaten çok çaba sarf etti, ama ben bu ülkenin liderlerine her zaman şunu hatırlatıyorum ki, AB’nin taleplerini yüzde 100 yerine getirmekle yetinmeyip yüzde 110, hatta 120 oranında yapmaları gerekiyor” ifadelerini kullandı.Kallas, Ukraynalı yetkililerin kendilerini göstererek AB’nin tüm kurallarına uyması gerekeceğini söyledi.

https://sputniknews.com.tr/20230630/ukrayna-nato-uyeligimiz-konusunda-cesaret-gostermeyecekse-zelenskiy-ittifak-zirvesine-gitmeyecek-1073024816.html

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estonya, ukrayna, avrupa birliği, kaja kallas