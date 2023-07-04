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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230704/estonyadan-ukraynaya-abye-uyelik-konusunda-hediye-beklememe-cagrisi-1073175176.html
Estonya’dan Ukrayna’ya AB’ye üyelik konusunda hediye beklememe çağrısı
Estonya’dan Ukrayna’ya AB’ye üyelik konusunda hediye beklememe çağrısı
Estonya Başbakanı Kaja Kallas, Ukrayna’nın Avrupa Birliği’ne (AB) üyelik konusunda hediye beklememesi, üyelik taleplerini yüzde 120 oranında yerine getirmesi... 04.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-04T21:52+0300
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ukrayna krizi
estonya
ukrayna
avrupa birliği
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Fransa gazetesi Express’e konuşan Estonya Başbakanı Kallas, “Ukrayna zaten çok çaba sarf etti, ama ben bu ülkenin liderlerine her zaman şunu hatırlatıyorum ki, AB’nin taleplerini yüzde 100 yerine getirmekle yetinmeyip yüzde 110, hatta 120 oranında yapmaları gerekiyor” ifadelerini kullandı.Kallas, Ukraynalı yetkililerin kendilerini göstererek AB’nin tüm kurallarına uyması gerekeceğini söyledi.
https://sputniknews.com.tr/20230630/ukrayna-nato-uyeligimiz-konusunda-cesaret-gostermeyecekse-zelenskiy-ittifak-zirvesine-gitmeyecek-1073024816.html
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estonya, ukrayna, avrupa birliği, kaja kallas
estonya, ukrayna, avrupa birliği, kaja kallas

Estonya’dan Ukrayna’ya AB’ye üyelik konusunda hediye beklememe çağrısı

21:52 04.07.2023
© AFP 2023 / KENZO TRIBOUILLARDKaja Kallas
Kaja Kallas - Sputnik Türkiye, 1920, 04.07.2023
© AFP 2023 / KENZO TRIBOUILLARD
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Estonya Başbakanı Kaja Kallas, Ukrayna’nın Avrupa Birliği’ne (AB) üyelik konusunda hediye beklememesi, üyelik taleplerini yüzde 120 oranında yerine getirmesi gerektiği uyarısında bulundu.
Fransa gazetesi Express’e konuşan Estonya Başbakanı Kallas, “Ukrayna zaten çok çaba sarf etti, ama ben bu ülkenin liderlerine her zaman şunu hatırlatıyorum ki, AB’nin taleplerini yüzde 100 yerine getirmekle yetinmeyip yüzde 110, hatta 120 oranında yapmaları gerekiyor” ifadelerini kullandı.
Kallas, Ukraynalı yetkililerin kendilerini göstererek AB’nin tüm kurallarına uyması gerekeceğini söyledi.
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