https://sputniknews.com.tr/20230704/estonyadan-ukraynaya-abye-uyelik-konusunda-hediye-beklememe-cagrisi-1073175176.html
Estonya’dan Ukrayna’ya AB’ye üyelik konusunda hediye beklememe çağrısı
Estonya’dan Ukrayna’ya AB’ye üyelik konusunda hediye beklememe çağrısı
Estonya Başbakanı Kaja Kallas, Ukrayna’nın Avrupa Birliği’ne (AB) üyelik konusunda hediye beklememesi, üyelik taleplerini yüzde 120 oranında yerine getirmesi... 04.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-04T21:52+0300
2023-07-04T21:52+0300
2023-07-04T21:52+0300
ukrayna krizi
estonya
ukrayna
avrupa birliği
kaja kallas
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Fransa gazetesi Express’e konuşan Estonya Başbakanı Kallas, “Ukrayna zaten çok çaba sarf etti, ama ben bu ülkenin liderlerine her zaman şunu hatırlatıyorum ki, AB’nin taleplerini yüzde 100 yerine getirmekle yetinmeyip yüzde 110, hatta 120 oranında yapmaları gerekiyor” ifadelerini kullandı.Kallas, Ukraynalı yetkililerin kendilerini göstererek AB’nin tüm kurallarına uyması gerekeceğini söyledi.
https://sputniknews.com.tr/20230630/ukrayna-nato-uyeligimiz-konusunda-cesaret-gostermeyecekse-zelenskiy-ittifak-zirvesine-gitmeyecek-1073024816.html
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estonya, ukrayna, avrupa birliği, kaja kallas
estonya, ukrayna, avrupa birliği, kaja kallas
Estonya’dan Ukrayna’ya AB’ye üyelik konusunda hediye beklememe çağrısı
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Estonya Başbakanı Kaja Kallas, Ukrayna’nın Avrupa Birliği’ne (AB) üyelik konusunda hediye beklememesi, üyelik taleplerini yüzde 120 oranında yerine getirmesi gerektiği uyarısında bulundu.
Fransa gazetesi Express’e konuşan Estonya Başbakanı Kallas, “Ukrayna zaten çok çaba sarf etti, ama ben bu ülkenin liderlerine her zaman şunu hatırlatıyorum ki, AB’nin taleplerini yüzde 100 yerine getirmekle yetinmeyip yüzde 110, hatta 120 oranında yapmaları gerekiyor” ifadelerini kullandı.
Kallas, Ukraynalı yetkililerin kendilerini göstererek AB’nin tüm kurallarına uyması gerekeceğini söyledi.