https://sputniknews.com.tr/20230704/chp-genel-sekreteri-orgutun-nabzini-tutmak-icin-illere-gidecek-1073149643.html
CHP Genel Sekreteri örgütün nabzını tutmak için illere gidecek
CHP Genel Sekreteri örgütün nabzını tutmak için illere gidecek
CHP Genel Sekreteri Neslihan Hancıoğlu, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun bilgisi kapsamında örgütleri ziyaret edecek. Hancıoğlu, ziyaretlerine Karadeniz’den... 04.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-04T13:29+0300
2023-07-04T13:29+0300
2023-07-04T13:29+0300
politika
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
chp pm
chp genel merkezi
genel sekreter
neslihan hancıoğlu
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Seçim yenilgisi sonrasında olağan kurultay sürecine başlayan CHP’de örgütlerin talep ve beklentilerini almak için CHP Genel Sekreteri Neslihan Hancıoğlu, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun bilgisi kapsamında illeri dolaşmaya hazırlanıyor. Hancıoğlu il gezilerine Karadeniz’den başlayacak.Seçimlerden sonra CHP’de hareketli günler yaşanıyor. Parti içi muhalefet değişim söyleminde ısrar ederken, partide olağan kurultay süreci başladı. Mahalle delegelerinin belirlenmesi için CHP üyeleri sandık başına gitmeye başladı. CHP’nin Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan da değişim söylemi ile Bolu’dan Ankara’ya yürüyüş başlattı. Seçim sonrasında yenilenen CHP MYK’sından Genel Sekreterlik görevine getirilen Neslihan Hancıoğlu ise bu süreçte il örgütlerini dolaşarak, örgütün nabzını tutmaya hazırlanıyor.Hancıoğlu il başkanları toplantısına da katılmıştıSeçim sonrasında Ankara'ya gelen 81 CHP il başkanı Genel Başkan Kılıçdaroğlu ile bir araya gelmişti. Toplantının ardından il başkanları tarafından yapılan ortak açıklamada "Değişim, albenisi olan sihirli bir sözcüktür. Ancak kalıcı bir değişimi, dönüşümü sağlayacak olan kişilerden ziyade fikirler ve ilkelerdir" ifadesi kullanıldı. İl Başkanları ile CHP Genel Başkanı’nın buluştuğu toplantıda CHP MYK’sından toplantıya katılan tek isim Hancıoğlu olmuştu.İllerin sorunları raporlaştırılacakCHP Genel Sekreteri Neslihan Hancıoğlu Karadeniz’den başlayacağı il gezilerine, Orta Anadolu ve Ege illeri ile devam edecek. Örgütlerle yapılan görüşmelerde örgütlerin talepleri ve beklentileri rapor haline getirilerek CHP MYK’sına ve CHP Genel Başkanı'na sunulacak.
https://sputniknews.com.tr/20230704/ahmet-hakan-tatil-tartismasi-secimden-once-yapilsa-kilicdaroglu-tatildeyim-be-tatildeyim-derdi-1073142379.html
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chp, cumhuriyet halk partisi (chp), chp pm, chp genel merkezi, genel sekreter, neslihan hancıoğlu
chp, cumhuriyet halk partisi (chp), chp pm, chp genel merkezi, genel sekreter, neslihan hancıoğlu
CHP Genel Sekreteri örgütün nabzını tutmak için illere gidecek
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Özel
CHP Genel Sekreteri Neslihan Hancıoğlu, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun bilgisi kapsamında örgütleri ziyaret edecek. Hancıoğlu, ziyaretlerine Karadeniz’den başlayacak. Genel Sekreter örgütlerin taleplerini MYK’ya rapor edecek.
Seçim yenilgisi sonrasında olağan kurultay sürecine başlayan CHP’de örgütlerin talep ve beklentilerini almak için CHP Genel Sekreteri Neslihan Hancıoğlu, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun bilgisi kapsamında illeri dolaşmaya hazırlanıyor. Hancıoğlu il gezilerine Karadeniz’den başlayacak.
Seçimlerden sonra CHP’de hareketli günler yaşanıyor. Parti içi muhalefet değişim söyleminde ısrar ederken, partide olağan kurultay süreci başladı. Mahalle delegelerinin belirlenmesi için CHP üyeleri sandık başına gitmeye başladı. CHP’nin Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan da değişim söylemi ile Bolu’dan Ankara’ya yürüyüş başlattı. Seçim sonrasında yenilenen CHP MYK’sından Genel Sekreterlik görevine getirilen Neslihan Hancıoğlu ise bu süreçte il örgütlerini dolaşarak, örgütün nabzını tutmaya hazırlanıyor.
Hancıoğlu il başkanları toplantısına da katılmıştı
Seçim sonrasında Ankara'ya gelen 81 CHP il başkanı Genel Başkan Kılıçdaroğlu ile bir araya gelmişti. Toplantının ardından il başkanları tarafından yapılan ortak açıklamada "Değişim, albenisi olan sihirli bir sözcüktür. Ancak kalıcı bir değişimi, dönüşümü sağlayacak olan kişilerden ziyade fikirler ve ilkelerdir" ifadesi kullanıldı. İl Başkanları ile CHP Genel Başkanı’nın buluştuğu toplantıda CHP MYK’sından toplantıya katılan tek isim Hancıoğlu olmuştu.
İllerin sorunları raporlaştırılacak
CHP Genel Sekreteri Neslihan Hancıoğlu Karadeniz’den başlayacağı il gezilerine, Orta Anadolu ve Ege illeri ile devam edecek. Örgütlerle yapılan görüşmelerde örgütlerin talepleri ve beklentileri rapor haline getirilerek CHP MYK’sına ve CHP Genel Başkanı'na sunulacak.