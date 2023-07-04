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https://sputniknews.com.tr/20230704/ahmet-hakan-tatil-tartismasi-secimden-once-yapilsa-kilicdaroglu-tatildeyim-be-tatildeyim-derdi-1073142379.html
Ahmet Hakan: Tatil tartışması seçimden önce yapılsa Kılıçdaroğlu 'tatildeyim be tatildeyim' derdi
Ahmet Hakan: Tatil tartışması seçimden önce yapılsa Kılıçdaroğlu 'tatildeyim be tatildeyim' derdi
Ahmet Hakan, CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yönelik 'lüks tatil' iddialarına ilişkin "Tatil tartışması seçimden önce yapılsa Kılıçdaroğlu 'tatildeyim be... 04.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-04T10:11+0300
2023-07-04T10:15+0300
politika
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cumhuriyet halk partisi (chp)
tatil
kemal kılıçdaroğlu
ahmet hakan
resmi tatil
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Kurban Bayramı tatilini ailesi ile birlikte geceliği 326 bin lira olan lüks villada geçirdiği iddia edildi.CHP'den gelen açıklamada iddialar yalanlanarak, "Sayın Genel Başkanımızın yoğun seçim çalışmaları sonrası; kıymetli eşi, kızları, gelini, oğlu, damadı ve torunları ile gerçekleştirdiği 5 günlük Kurban Bayramı tatili ile ilgili yapılan haberlerdeki ifadeler gerçeği yansıtmamaktadır" ifadelerine yer verildi.Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, tatil tartışmalarının seçimden önce yaşanması halinde Kılıçdaroğlu'nun tavrının farklı olacağını iddia etti ve bugünkü yazısında şunları söyledi:
https://sputniknews.com.tr/20230703/chpde-kurultay-takvimi-basladi-ilk-mucadele-mahalle-delegeligi-icin-yasanacak-1073105168.html
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chp, cumhuriyet halk partisi (chp), tatil, kemal kılıçdaroğlu, ahmet hakan, resmi tatil, lüks
chp, cumhuriyet halk partisi (chp), tatil, kemal kılıçdaroğlu, ahmet hakan, resmi tatil, lüks

Ahmet Hakan: Tatil tartışması seçimden önce yapılsa Kılıçdaroğlu 'tatildeyim be tatildeyim' derdi

10:11 04.07.2023 (güncellendi: 10:15 04.07.2023)
© Fotoğraf : Twitter/kılıçdaroğluKılıçdaroğlu
Kılıçdaroğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 04.07.2023
© Fotoğraf : Twitter/kılıçdaroğlu
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Ahmet Hakan, CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yönelik 'lüks tatil' iddialarına ilişkin "Tatil tartışması seçimden önce yapılsa Kılıçdaroğlu 'tatildeyim be tatildeyim' derdi" ifadelerini kullandı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Kurban Bayramı tatilini ailesi ile birlikte geceliği 326 bin lira olan lüks villada geçirdiği iddia edildi.
CHP'den gelen açıklamada iddialar yalanlanarak, "Sayın Genel Başkanımızın yoğun seçim çalışmaları sonrası; kıymetli eşi, kızları, gelini, oğlu, damadı ve torunları ile gerçekleştirdiği 5 günlük Kurban Bayramı tatili ile ilgili yapılan haberlerdeki ifadeler gerçeği yansıtmamaktadır" ifadelerine yer verildi.
Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, tatil tartışmalarının seçimden önce yaşanması halinde Kılıçdaroğlu'nun tavrının farklı olacağını iddia etti ve bugünkü yazısında şunları söyledi:
"Bu tartışma seçimden önce yaşansaydı... Kemal Bey, kesinlikle şöyle bir video çekerdi: Mutfak ambiyansı verilmiş lüks otelin king room’unda münasip bir ahşap platforma eliyle üç kere vurur, ardından da “Tatildeyim be tatildeyim” diye meydan okurdu. Ardından da gelsin çılgınca “Yaşa dedem, var ol pirom” sesleri...
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