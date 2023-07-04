https://sputniknews.com.tr/20230704/ahmet-hakan-tatil-tartismasi-secimden-once-yapilsa-kilicdaroglu-tatildeyim-be-tatildeyim-derdi-1073142379.html

Ahmet Hakan: Tatil tartışması seçimden önce yapılsa Kılıçdaroğlu 'tatildeyim be tatildeyim' derdi

Ahmet Hakan: Tatil tartışması seçimden önce yapılsa Kılıçdaroğlu 'tatildeyim be tatildeyim' derdi

Ahmet Hakan, CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yönelik 'lüks tatil' iddialarına ilişkin "Tatil tartışması seçimden önce yapılsa Kılıçdaroğlu 'tatildeyim be... 04.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-04T10:11+0300

2023-07-04T10:11+0300

2023-07-04T10:15+0300

politika

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

tatil

kemal kılıçdaroğlu

ahmet hakan

resmi tatil

lüks

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Kurban Bayramı tatilini ailesi ile birlikte geceliği 326 bin lira olan lüks villada geçirdiği iddia edildi.CHP'den gelen açıklamada iddialar yalanlanarak, "Sayın Genel Başkanımızın yoğun seçim çalışmaları sonrası; kıymetli eşi, kızları, gelini, oğlu, damadı ve torunları ile gerçekleştirdiği 5 günlük Kurban Bayramı tatili ile ilgili yapılan haberlerdeki ifadeler gerçeği yansıtmamaktadır" ifadelerine yer verildi.Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, tatil tartışmalarının seçimden önce yaşanması halinde Kılıçdaroğlu'nun tavrının farklı olacağını iddia etti ve bugünkü yazısında şunları söyledi:

https://sputniknews.com.tr/20230703/chpde-kurultay-takvimi-basladi-ilk-mucadele-mahalle-delegeligi-icin-yasanacak-1073105168.html

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chp, cumhuriyet halk partisi (chp), tatil, kemal kılıçdaroğlu, ahmet hakan, resmi tatil, lüks