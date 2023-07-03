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https://sputniknews.com.tr/20230703/chpde-kurultay-takvimi-basladi-ilk-mucadele-mahalle-delegeligi-icin-yasanacak-1073105168.html
CHP’de kurultay takvimi başladı: İlk mücadele mahalle delegeliği için yaşanacak
CHP’de kurultay takvimi başladı: İlk mücadele mahalle delegeliği için yaşanacak
Cumhuriyet Halk Partisi’nde olağan kurultay süreci mahalle delegeleri seçimleri ile bugün başlıyor. 15 Ekim'de bitecek il kongrelerinin ardından Parti Meclisi... 03.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-03T11:58+0300
2023-07-03T11:58+0300
politika
chp
chp kadın kolları
chp parti meclisi
chp istanbul il merkezi
chp genel merkezi
chp kurultayı
delege
kemal kılıçdaroğlu
ekrem imamoğlu
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CHP'de seçim yenilgisi sonrasında yenilenen MYK’sı ilk toplantısında olağan kurultay süreci için takvim oluşturmuştu. Hazırlanan takvime göre ilk olarak CHP üyelerinin listeleri adres kayıt sistemine göre yeniden düzenlendi. Listeler muhtarlık esasına göre tanzim edildi. Üye listeleri daha sonra ilçe başkanlıklarında askıya çıktı ve listelere itiraz süreci sona erdi. İtirazların arıdan CHP üyeleri bugünden itibaren mahalle delegelerini belirlemek için sandık başına gitmeye başlıyor.Mahalle delegeleri kurultay yarışının ilk ayağıSeçimlerden sonra CHP içerisinde başlayan yenilenme söylemi sonrasında, Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığına karşı çıkan parti içi muhalefet olağanüstü kurultay için hazırlık yapmış ama tüzük gereği olağan kurultay sürecinin başlatılması ile bu ihtimal rafa kaldırılmıştır. Şimdi kurultayda muhalefet delege üstünlüğünü ele geçirmek istiyor. Mahalle delegelerinin belirlenmesi için bugünden itibaren mahallelerde sandıklar kurulacak. CHP üyeleri mahalle delegelerini belirlemek için oy verecek.Mahalle delegeliği için yakın markajİlçe, İl ve Genel Merkez delegelerinin belirlenmesi için ilk adım olan mahalle delegelerinin belirlenmesi sürecini parti içi muhalefet sıkı takıp ediyor. Parti içi muhalefetin önemli oranda desteğini alan Ekrem İmamoğlu ekibin mahalle delegelerinin belirlenme sürecini yakından takip ettiği biliniyor. Muhalefet ilk adımda üstünlüğü ele geçirip sonraki süreçlerde belirleyici olmak istiyor.Genel Merkez’de çoğunluğu kaybetmek istemiyorMuhalefet kadar CHP Genel Merkez yönetimi de mahalle delegeliğinde üstünlüğü kaybetmek istemiyor. Bunun için Genel Merkez’i destekleyen il başkanlarından da sürecin sıkı takip edilmesi ve fire verilememesi istediği öğrenildi.En büyük mücadele İstanbul’daDelege yarışının en yoğun yaşanacağı illerin başında İstanbul geliyor. Genel Merkez'e karşı muhalefet bayrağı açan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu kendi şehrinde üstünlüğü kaybetmek istemiyor. İmamoğlu ile arası açık olan CHP'nin İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da yine delege üstünlüğünü elde etmek istiyor. CHP Genel Kurultayı’nda İstanbul örgütünün 196 delegesi bulunuyor. Bu sayı genel başkanlık yarışında da büyük etkisi sağlıyor.Belediye Başkanları da devredeCHP Genel Merkezi ve parti içi muhalefet kadar CHP’li belediye başkanları da kurultay sürecinde kendilerine yakın isimlerin delege listelerine girmelerini için uğraşıyor. Belediye Başkanları delege listelerinde kendileri yakın isimleri yazdırarak, yerel seçimde yeniden adaylık süreçlerini garantiye almak istiyor.
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Osman Nuri Cerit
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chp, chp kadın kolları, chp parti meclisi, chp istanbul il merkezi, chp genel merkezi, chp kurultayı, delege, kemal kılıçdaroğlu, ekrem imamoğlu, canan kaftancıoğlu, siyaset
chp, chp kadın kolları, chp parti meclisi, chp istanbul il merkezi, chp genel merkezi, chp kurultayı, delege, kemal kılıçdaroğlu, ekrem imamoğlu, canan kaftancıoğlu, siyaset

CHP’de kurultay takvimi başladı: İlk mücadele mahalle delegeliği için yaşanacak

11:58 03.07.2023
© AA / CHP Genel Merkezi
CHP Genel Merkezi - Sputnik Türkiye, 1920, 03.07.2023
© AA /
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Özel
Cumhuriyet Halk Partisi’nde olağan kurultay süreci mahalle delegeleri seçimleri ile bugün başlıyor. 15 Ekim'de bitecek il kongrelerinin ardından Parti Meclisi olağan genel kurultayın yapılacağı tarihi belirleyecek. Kurultay sürecinde değişim isteyenler delege çoğunluğunu kazanmak istiyor.
CHP'de seçim yenilgisi sonrasında yenilenen MYK’sı ilk toplantısında olağan kurultay süreci için takvim oluşturmuştu. Hazırlanan takvime göre ilk olarak CHP üyelerinin listeleri adres kayıt sistemine göre yeniden düzenlendi. Listeler muhtarlık esasına göre tanzim edildi. Üye listeleri daha sonra ilçe başkanlıklarında askıya çıktı ve listelere itiraz süreci sona erdi. İtirazların arıdan CHP üyeleri bugünden itibaren mahalle delegelerini belirlemek için sandık başına gitmeye başlıyor.

Mahalle delegeleri kurultay yarışının ilk ayağı

Seçimlerden sonra CHP içerisinde başlayan yenilenme söylemi sonrasında, Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığına karşı çıkan parti içi muhalefet olağanüstü kurultay için hazırlık yapmış ama tüzük gereği olağan kurultay sürecinin başlatılması ile bu ihtimal rafa kaldırılmıştır. Şimdi kurultayda muhalefet delege üstünlüğünü ele geçirmek istiyor. Mahalle delegelerinin belirlenmesi için bugünden itibaren mahallelerde sandıklar kurulacak. CHP üyeleri mahalle delegelerini belirlemek için oy verecek.

Mahalle delegeliği için yakın markaj

İlçe, İl ve Genel Merkez delegelerinin belirlenmesi için ilk adım olan mahalle delegelerinin belirlenmesi sürecini parti içi muhalefet sıkı takıp ediyor. Parti içi muhalefetin önemli oranda desteğini alan Ekrem İmamoğlu ekibin mahalle delegelerinin belirlenme sürecini yakından takip ettiği biliniyor. Muhalefet ilk adımda üstünlüğü ele geçirip sonraki süreçlerde belirleyici olmak istiyor.

Genel Merkez’de çoğunluğu kaybetmek istemiyor

Muhalefet kadar CHP Genel Merkez yönetimi de mahalle delegeliğinde üstünlüğü kaybetmek istemiyor. Bunun için Genel Merkez’i destekleyen il başkanlarından da sürecin sıkı takip edilmesi ve fire verilememesi istediği öğrenildi.

En büyük mücadele İstanbul’da

Delege yarışının en yoğun yaşanacağı illerin başında İstanbul geliyor. Genel Merkez'e karşı muhalefet bayrağı açan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu kendi şehrinde üstünlüğü kaybetmek istemiyor.
İmamoğlu ile arası açık olan CHP'nin İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da yine delege üstünlüğünü elde etmek istiyor. CHP Genel Kurultayı’nda İstanbul örgütünün 196 delegesi bulunuyor. Bu sayı genel başkanlık yarışında da büyük etkisi sağlıyor.

Belediye Başkanları da devrede

CHP Genel Merkezi ve parti içi muhalefet kadar CHP’li belediye başkanları da kurultay sürecinde kendilerine yakın isimlerin delege listelerine girmelerini için uğraşıyor. Belediye Başkanları delege listelerinde kendileri yakın isimleri yazdırarak, yerel seçimde yeniden adaylık süreçlerini garantiye almak istiyor.
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