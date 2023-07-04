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https://sputniknews.com.tr/20230704/arastirma-akilli-saatler-parkinson-hastaligini-7-sene-onceden-teshis-edilebilir-1073157903.html
Araştırma: Akıllı saatler Parkinson hastalığını 7 sene önceden teşhis edilebilir
Araştırma: Akıllı saatler Parkinson hastalığını 7 sene önceden teşhis edilebilir
İlk kez 1817 yılında titrek felç olarak tanımlanıp tıp literatürüne giren Parkinson hastalığı, beyin hücrelerinde kayıp ile seyreden, erkeklerde daha sık görülen ve yavaş ilerleyen bir hareket bozukluğudur.
2023-07-04T15:42+0300
2023-07-04T15:42+0300
yaşam
akıllı saat
parkinson
parkinson hastalığı
teşhis
erken teşhis
tıp
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Sky News'in haberine göre, Cardiff Üniversitesi bünyesindeki İngiltere Demans Araştırma Enstitüsü'nden araştırmacılar, akıllı saatlerin, Parkinson'un erken teşhisinde önemli rol oynayabileceğini tespit etti.İngiltere'de, yaklaşık yarım milyon kişinin sağlık verilerinin bulunduğu 'Biobank' adlı biyomedikal veri tabanından faydalanılan araştırmada, veriler, yapay zeka ile analiz edildi.Araştırmada, 2013-2016 döneminde bir hafta boyunca akıllı saat takan 103 bin 712 kişinin hareket hızı takip edildi.Söz konusu döneme müteakip 7 yıl içerisinde Parkinson hastalığı teşhisi konulan katılımcıların akıllı saatlerinden elde edilen veriler, önceden aynı hastalık teşhisi konulanlarla karşılaştırıldı.Buna göre, Parkinson hastası olanlarla, 7 yıl içerisinde bu hastalığın teşhisi konulan katılımcıların hareketleri, sağlıklı bireylere göre daha yavaş olduğu tespit edildi.İlerleyen yıllarda da Parkinson hastalığı teşhisi konulanların verilerinin, sağlıklı kişilerden farklı olması, söz konusu hastalığın belirtilerinin 7 yıla kadar erken teşhis edilebileceğini ortaya koydu.Hareket takip cihazı ve akıllı saatler tıbbi gözlem amacıyla kullanılabilecekCardiff Üniversitesinden baş araştırmacı Dr. Cynthia Sandor, yaptığı açıklamada, katılımcılardan elde edilen bir haftalık veri sayesinde kişilerin sağlık durumları hakkında uzun vadeli tahminlerde bulunulabildiğini kaydetti.Bulgular sayesinde Parkinson'un erken teşhisi için güvenilir ve uygun fiyatlı yöntem geliştirebileceklerini aktaran Sandor, hareket takip cihazı ve akıllı saatlerin tıbbi gözlem amacıyla kullanılabileceğini vurguladı.Araştırmacılardan Dr. Kathryn Peall, Parkinson hastalığına işaret eden verilerin, diğer nörodejeneratif hastalıklar ve ileri yaş gibi hareket hızını etkileyen faktörlere ilişkin verilerden ayırt edilebildiğini ifade etti.Peall, araştırmanın Parkinson hastalığının ilerleyişini yavaşlatacak yeni terapiler geliştirilmesi ve teşhiste yapay zeka kullanılabileceği konusunda umut verdiğinin altını çizdi.Parkinson hastalığı nedir?İlk kez 1817 yılında titrek felç olarak tanımlanıp tıp literatürüne giren Parkinson hastalığı, beyin hücrelerinde kayıp ile seyreden, erkeklerde daha sık görülen ve yavaş ilerleyen bir hareket bozukluğudur.Titreme, hareketlerde yavaşlama, kol ve bacak hareketlerinde tutukluk, Parkinson hastalığının ilk belirtileri arasında gösterilir.Alzheimer'dan sonra dünya genelindeki en yaygın nörodejeneratif hastalıklardan olan Parkinson, 10 milyona yakın kişinin hayatını etkiliyor.Araştırma, 'Nature Medicine' adlı dergide yayımlandı.
https://sputniknews.com.tr/20230317/arastirma-kuru-temizlemede-kullanilan-bir-kimyasal-parkinson-hastaligi-riskini-artiriyor-1068395743.html
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Araştırma: Akıllı saatler Parkinson hastalığını 7 sene önceden teşhis edilebilir

15:42 04.07.2023
© AFP 2023Akıllı Saat
Akıllı Saat - Sputnik Türkiye, 1920, 04.07.2023
© AFP 2023
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İngiltere'de yapılan bir araştırma, katılımcıların kullandıkları akıllı saatlerden elde edilen verilerin, Parkinson hastalığının 7 yıl öncesine kadar teşhisinde yardımcı olabileceğini gösterdi.
Sky News'in haberine göre, Cardiff Üniversitesi bünyesindeki İngiltere Demans Araştırma Enstitüsü'nden araştırmacılar, akıllı saatlerin, Parkinson'un erken teşhisinde önemli rol oynayabileceğini tespit etti.
İngiltere'de, yaklaşık yarım milyon kişinin sağlık verilerinin bulunduğu 'Biobank' adlı biyomedikal veri tabanından faydalanılan araştırmada, veriler, yapay zeka ile analiz edildi.
Araştırmada, 2013-2016 döneminde bir hafta boyunca akıllı saat takan 103 bin 712 kişinin hareket hızı takip edildi.
Söz konusu döneme müteakip 7 yıl içerisinde Parkinson hastalığı teşhisi konulan katılımcıların akıllı saatlerinden elde edilen veriler, önceden aynı hastalık teşhisi konulanlarla karşılaştırıldı.
Buna göre, Parkinson hastası olanlarla, 7 yıl içerisinde bu hastalığın teşhisi konulan katılımcıların hareketleri, sağlıklı bireylere göre daha yavaş olduğu tespit edildi.
İlerleyen yıllarda da Parkinson hastalığı teşhisi konulanların verilerinin, sağlıklı kişilerden farklı olması, söz konusu hastalığın belirtilerinin 7 yıla kadar erken teşhis edilebileceğini ortaya koydu.
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Hareket takip cihazı ve akıllı saatler tıbbi gözlem amacıyla kullanılabilecek

Cardiff Üniversitesinden baş araştırmacı Dr. Cynthia Sandor, yaptığı açıklamada, katılımcılardan elde edilen bir haftalık veri sayesinde kişilerin sağlık durumları hakkında uzun vadeli tahminlerde bulunulabildiğini kaydetti.
Bulgular sayesinde Parkinson'un erken teşhisi için güvenilir ve uygun fiyatlı yöntem geliştirebileceklerini aktaran Sandor, hareket takip cihazı ve akıllı saatlerin tıbbi gözlem amacıyla kullanılabileceğini vurguladı.
Araştırmacılardan Dr. Kathryn Peall, Parkinson hastalığına işaret eden verilerin, diğer nörodejeneratif hastalıklar ve ileri yaş gibi hareket hızını etkileyen faktörlere ilişkin verilerden ayırt edilebildiğini ifade etti.
Peall, araştırmanın Parkinson hastalığının ilerleyişini yavaşlatacak yeni terapiler geliştirilmesi ve teşhiste yapay zeka kullanılabileceği konusunda umut verdiğinin altını çizdi.

Parkinson hastalığı nedir?

İlk kez 1817 yılında titrek felç olarak tanımlanıp tıp literatürüne giren Parkinson hastalığı, beyin hücrelerinde kayıp ile seyreden, erkeklerde daha sık görülen ve yavaş ilerleyen bir hareket bozukluğudur.
Titreme, hareketlerde yavaşlama, kol ve bacak hareketlerinde tutukluk, Parkinson hastalığının ilk belirtileri arasında gösterilir.
Alzheimer'dan sonra dünya genelindeki en yaygın nörodejeneratif hastalıklardan olan Parkinson, 10 milyona yakın kişinin hayatını etkiliyor.
Araştırma, 'Nature Medicine' adlı dergide yayımlandı.
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