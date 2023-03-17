https://sputniknews.com.tr/20230317/arastirma-kuru-temizlemede-kullanilan-bir-kimyasal-parkinson-hastaligi-riskini-artiriyor-1068395743.html

Araştırma: Kuru temizlemede kullanılan bir kimyasal, Parkinson hastalığı riskini artırıyor

Araştırma: Kuru temizlemede kullanılan bir kimyasal, Parkinson hastalığı riskini artırıyor

Parkinson Hastalığı Dergisi'nde yayınlanan bir araştırma, kuru temizleme işlemi için kullanılan bir kimyasalın Parkinson hastalığı riskini artırdığını ortaya... 17.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-17T14:31+0300

2023-03-17T14:31+0300

2023-03-17T14:31+0300

yaşam

parkinson

parkinson hastalığı

kuru temizleme

kimyasal

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Makaleye göre trichloroethylene (TCE) isimli kimyasal, metal parçaların yağını giderme, motorları temizleme, kuru temizleme ve anestezi dahil olmak üzere tıbbi ve cerrahi dezenfektan olarak da kullanılan kimyasal bir çözücü olarak biliniyor.Parkinson hastalığı ise insanların titreme, koordinasyon güçlüğü gibi çeşitli yollarla vücut kontrollerini ve dengelerini yitirmesine ya da bu kabiliyetlerin zayıflamasına neden olan bir beyin hastalığı. Her gün milyonlarca insanın farkında olmadan bu kimyasal ile temasa geçebileceğini belirten uzmanlar, söz konusu kimyasalın ise hava kirliliği, yeraltı sularını kirliliği ve iç ortam havası gibi yollarla taşınabildiğini vurguluyor. Parkinson hastası olmasına TCE maddesinin sebep olmuş olabileceğinden şüphelenilen 7 kişiyi mercek altına alan araştırmacılar, her bir hastadan elde ettikleri kanıtların ikinci dereceden olduğunu kabul ederek, hastaların tıbbi geçmişlerinin TCE ile hastalık arasında bir bağlantı olabileceğine işaret ettiğini kaydetti.İncelenen hastalardan biri, 36 yaşında Parkinson hastalığı teşhisi konan eski NBA oyuncusu Brian Grant'ti. Bir diğeri ise ABD ordusuna ait Camp Lejeune'de kimyasalla kirlenmiş içme suyuna maruz kalmış olabileceğinden şüphelenilen yüzbaşı Amy Lindberg. Lindberg'e 30 yıl sonra Parkinson teşhisi kondu. Bir diğer hasta ise çalışma hayatı boyunca söz konusu kimyasala maruz kalan 59 yaşındaki bir erkekti. Temizliğe gittiği evlerde ve plastik endüstrisinde çalıştığı yıllarda TCE kimyasalına maruz kalan 37 yaşındaki bir kadın da incelenen Parkinson hastaları arasında. 2008 yılında metal parçaları temizlemek için TCE kullanan üç fabrika çalışanının Parkinson hastalığı ile teşhis edildiği bildirilmişti.Raporda daha önce konuya dair yapılan, tarihleri 1969'a dek uzanan çalışmalara da yer verildi. Bilim insanları, TCE maddesinin bulaşmış olma ihtimali bulunan yeraltı sularını, içme sularını ve toprağın testlere tabi tutulması gerektiği konusunda uyardı.Öte yandan, araştırmacılara göre TCE maddesinin kullanıldığı alanlarda bulunan kişilerin kimyasala maruz kalma riskini azaltmak adına hava kalitesinin arttırılması gerekiyor.

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parkinson, parkinson hastalığı, kuru temizleme, kimyasal