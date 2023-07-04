https://sputniknews.com.tr/20230704/almanyada-okula-giderken-oldurulen-14-yasinda-ece-sarigulun-katiline-muebbet-hapis-1073159742.html
Almanya'da okula giderken öldürülen 14 yaşında Ece Sarıgül'ün katiline müebbet hapis
Almanya'da okula giderken öldürülen 14 yaşında Ece Sarıgül'ün katiline müebbet hapis
Almanya’da sokak ortasında bıçaklanarak öldürülen 14 yaşındaki Ece Sarıgül’ün katiline ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. 04.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-04T16:03+0300
2023-07-04T16:03+0300
2023-07-04T16:03+0300
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sığınmacı
katil
müebbet
ece sarıgül
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Almanya’nın Baden-Württemberg Eyaleti'nde bulunan İllerkirchberg kasabasında bir sığınmacı tarafından bıçaklanarak öldürülen 14 yaşındaki Ece Sarıgül’ün davası bugün görüldü. Ulm Bölge Mahkemesi’de gerçekleştirilen duruşmada Sarıgül’ün katili Okba Michael B. adlı bir Eritreli sığınmacıya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Mahkemenin açıkladığı karara göre, Okba Michael B. ağır suçluluk derecesi ile müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Böylelikle sanığın iyi halden yararlanarak 15 yıl sonra cezaevinden erken tahliyesinin neredeyse imkansız olduğu kaydedildi.OlayAlmanya’nın Baden-Württemberg eyaletinde yer alan Illerkirchberg’de 5 Aralık 2022 tarihinde okula gittikleri sırada 13 ve 14 yaşındaki iki kız çocuğu bıçaklı saldırıya uğramıştı. Polis tarafından yapılan açıklamada, saldırının ardından iki kızın da yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı belirtilmiş, fakat 14 yaşındaki Ece Sarıgül tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.İddianameye göre, Eritreli sığınmacı, yabancılar dairesindeki çalışanları kimlik belgesi düzenlemeye zorlamak için bıçakla yola çıktı ve yolda karşılaştığı Ece ile arkadaşı Nerea M’ye bıçağı gördükleri zannıyla saldırdı.Zanlının polise haber verebilecekleri düşüncesiyle yanlarına giderek kızlara saldırdığı aktarıldı.27 yaşındaki saldırganın 14 yaşındaki Ece’yi öldürdüğünü kabul ederken, 13 yaşındaki Nerea M’yi ise hatırlayamadığı belirtildi.
https://sputniknews.com.tr/20230627/almanyaya-net-goc-1950den-beri-en-yuksek-seviyede-1072926401.html
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avrupa, almanya, sığınmacı, katil, müebbet, ece sarıgül
avrupa, almanya, sığınmacı, katil, müebbet, ece sarıgül
Almanya'da okula giderken öldürülen 14 yaşında Ece Sarıgül'ün katiline müebbet hapis
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Almanya’da sokak ortasında bıçaklanarak öldürülen 14 yaşındaki Ece Sarıgül’ün katiline ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.
Almanya’nın Baden-Württemberg Eyaleti'nde bulunan İllerkirchberg kasabasında bir sığınmacı tarafından bıçaklanarak öldürülen 14 yaşındaki Ece Sarıgül’ün davası bugün görüldü.
Ulm Bölge Mahkemesi’de gerçekleştirilen duruşmada Sarıgül’ün katili Okba Michael B. adlı bir Eritreli sığınmacıya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.
Mahkemenin açıkladığı karara göre, Okba Michael B. ağır suçluluk derecesi ile müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Böylelikle sanığın iyi halden yararlanarak 15 yıl sonra cezaevinden erken tahliyesinin neredeyse imkansız olduğu kaydedildi.
Olay
Almanya’nın Baden-Württemberg eyaletinde yer alan Illerkirchberg’de 5 Aralık 2022 tarihinde okula gittikleri sırada 13 ve 14 yaşındaki iki kız çocuğu bıçaklı saldırıya uğramıştı.
Polis tarafından yapılan açıklamada, saldırının ardından iki kızın da yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı belirtilmiş, fakat 14 yaşındaki Ece Sarıgül tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.
İddianameye göre, Eritreli sığınmacı, yabancılar dairesindeki çalışanları kimlik belgesi düzenlemeye zorlamak için bıçakla yola çıktı ve yolda karşılaştığı Ece ile arkadaşı Nerea M’ye bıçağı gördükleri zannıyla saldırdı.
Zanlının polise haber verebilecekleri düşüncesiyle yanlarına giderek kızlara saldırdığı aktarıldı.
27 yaşındaki saldırganın 14 yaşındaki Ece’yi öldürdüğünü kabul ederken, 13 yaşındaki Nerea M’yi ise hatırlayamadığı belirtildi.