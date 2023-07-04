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https://sputniknews.com.tr/20230704/ahmet-telliye-okudugu-siirden-10-ay-hapis-cezasi-1073161954.html
Ahmet Telli'ye okuduğu şiirden 10 ay hapis cezası
Ahmet Telli'ye okuduğu şiirden 10 ay hapis cezası
Şair Ahmet Telli hakkında 6 yıl önce yaptığı basın açıklaması ile okuduğu şiir nedeniyle açılan davada, 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan 10 ay hapis... 04.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-04T16:30+0300
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türkiye
ahmet telli
şiir
hapis cezası
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Ankara 26. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına tutuksuz sanık Ahmet Telli, avukatı ve sanık Telli’nin arkadaşları katıldı. Karar duruşması nedeniyle söz verilen 77 yaşındaki Telli, maksadının sadece şiir okumak olduğunu söyledi.‘Örgüt propagandası yapmadım’Bu zamana kadar söylemek istediklerini şiirlerle dile getirdiğini aktaran Telli, "Suçlamayı kabul etmiyorum. Örgüt propagandası yapmadım. Beraatımı talep ediyorum" diye konuştu.Sanık beyanının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Ahmet Telli hakkında 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan 10 ay hapis cezası verirken, ceza ertelendi.
https://sputniknews.com.tr/20230503/gulsenin-yargilandigi-davada-karar-cikti-1070531828.html
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ahmet telli, şiir, hapis cezası, şair
ahmet telli, şiir, hapis cezası, şair

Ahmet Telli'ye okuduğu şiirden 10 ay hapis cezası

16:30 04.07.2023 (güncellendi: 16:32 04.07.2023)
© Sputnik / Turan SalcıŞair Ahmet Telli
Şair Ahmet Telli - Sputnik Türkiye, 1920, 04.07.2023
© Sputnik / Turan Salcı
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Şair Ahmet Telli hakkında 6 yıl önce yaptığı basın açıklaması ile okuduğu şiir nedeniyle açılan davada, 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan 10 ay hapis cezası verilirken, ceza ertelendi.
Ankara 26. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına tutuksuz sanık Ahmet Telli, avukatı ve sanık Telli’nin arkadaşları katıldı. Karar duruşması nedeniyle söz verilen 77 yaşındaki Telli, maksadının sadece şiir okumak olduğunu söyledi.

‘Örgüt propagandası yapmadım’

Bu zamana kadar söylemek istediklerini şiirlerle dile getirdiğini aktaran Telli, "Suçlamayı kabul etmiyorum. Örgüt propagandası yapmadım. Beraatımı talep ediyorum" diye konuştu.
Sanık beyanının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Ahmet Telli hakkında 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan 10 ay hapis cezası verirken, ceza ertelendi.
Gülşen - Sputnik Türkiye, 1920, 03.05.2023
YAŞAM
Gülşen'e 10 ay hapis cezası
3 Mayıs, 10:41
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