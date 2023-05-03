https://sputniknews.com.tr/20230503/gulsenin-yargilandigi-davada-karar-cikti-1070531828.html
Gülşen'e 10 ay hapis cezası
Gülşen'e 10 ay hapis cezası
İmam Hatiplilere hakaret ettiği iddiasıyla hakkında üç yıla kadar hapis cezası talep edilen şarkıcı Gülşen'in yargılandığı davada karar çıktı. Gülşen'e, 10 ay... 03.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-03T10:41+0300
2023-05-03T10:41+0300
2023-05-03T10:46+0300
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Gülşen'e 10 ay hapis cezası
10:41 03.05.2023 (güncellendi: 10:46 03.05.2023) Abone ol
İmam Hatiplilere hakaret ettiği iddiasıyla hakkında üç yıla kadar hapis cezası talep edilen şarkıcı Gülşen'in yargılandığı davada karar çıktı. Gülşen'e, 10 ay hapis cezası verilerek hükmün açıklanması geri bırakıldı.