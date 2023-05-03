Gülşen'e 10 ay hapis cezası

© DHA Gülşen © DHA

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İmam Hatiplilere hakaret ettiği iddiasıyla hakkında üç yıla kadar hapis cezası talep edilen şarkıcı Gülşen'in yargılandığı davada karar çıktı. Gülşen'e, 10 ay hapis cezası verilerek hükmün açıklanması geri bırakıldı.