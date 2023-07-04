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https://sputniknews.com.tr/20230704/15-temmuz-sehitler-koprusu-cikisinda-silahli-kavga-1073159308.html
15 Temmuz Şehitler Köprüsü çıkışında silahlı kavga
15 Temmuz Şehitler Köprüsü çıkışında silahlı kavga
İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü çıkışında iki grup trafikte tartıştı. Tartışma sırasında taraflardan biri silah çekti. Araya girenlerin ayırmaya... 04.07.2023, Sputnik Türkiye
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türkiye
kavga
15 temmuz şehitler köprüsü
istanbul
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15 Temmuz Şehitler Köprüsü çıkışında iki grup arasında çıkan kavgada taraflardan biri silah çekti. Vatandaşların ayırmaya çalıştığı kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı.İddiaya göre, trafikte iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında araçlarından inen kişiler kavgaya tutuştu. Bu sırada taraflardan biri silahına sarıldı. Vatandaşlar kavgayı motosikletliler ve bir kadın ayırmaya çalıştı. O anlar ise kameraya yansıdı.
https://sputniknews.com.tr/20230702/kavgayi-ayiran-polis-ekiplerine-saldiri-6-yarali-1073086254.html
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15 Temmuz Şehitler Köprüsü çıkışında silahlı kavga
15 Temmuz Şehitler Köprüsü çıkışında silahlı kavga
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kavga, 15 temmuz şehitler köprüsü, istanbul, video
kavga, 15 temmuz şehitler köprüsü, istanbul, video

15 Temmuz Şehitler Köprüsü çıkışında silahlı kavga

15:50 04.07.2023 (güncellendi: 16:30 04.07.2023)
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İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü çıkışında iki grup trafikte tartıştı. Tartışma sırasında taraflardan biri silah çekti. Araya girenlerin ayırmaya çalıştığı kavga, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
15 Temmuz Şehitler Köprüsü çıkışında iki grup arasında çıkan kavgada taraflardan biri silah çekti. Vatandaşların ayırmaya çalıştığı kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı.
İddiaya göre, trafikte iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında araçlarından inen kişiler kavgaya tutuştu. Bu sırada taraflardan biri silahına sarıldı. Vatandaşlar kavgayı motosikletliler ve bir kadın ayırmaya çalıştı. O anlar ise kameraya yansıdı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde akrabalar arasında çıkan kavgada 3'ü polis 6 kişi yaralandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 02.07.2023
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