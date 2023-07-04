https://sputniknews.com.tr/20230704/15-temmuz-sehitler-koprusu-cikisinda-silahli-kavga-1073159308.html

15 Temmuz Şehitler Köprüsü çıkışında silahlı kavga

15 Temmuz Şehitler Köprüsü çıkışında silahlı kavga

İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü çıkışında iki grup trafikte tartıştı. Tartışma sırasında taraflardan biri silah çekti. Araya girenlerin ayırmaya... 04.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-04T15:50+0300

2023-07-04T15:50+0300

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türkiye

kavga

15 temmuz şehitler köprüsü

istanbul

video

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15 Temmuz Şehitler Köprüsü çıkışında iki grup arasında çıkan kavgada taraflardan biri silah çekti. Vatandaşların ayırmaya çalıştığı kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı.İddiaya göre, trafikte iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında araçlarından inen kişiler kavgaya tutuştu. Bu sırada taraflardan biri silahına sarıldı. Vatandaşlar kavgayı motosikletliler ve bir kadın ayırmaya çalıştı. O anlar ise kameraya yansıdı.

https://sputniknews.com.tr/20230702/kavgayi-ayiran-polis-ekiplerine-saldiri-6-yarali-1073086254.html

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15 Temmuz Şehitler Köprüsü çıkışında silahlı kavga 15 Temmuz Şehitler Köprüsü çıkışında silahlı kavga 2023-07-04T15:50+0300 true PT0M12S

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kavga, 15 temmuz şehitler köprüsü, istanbul, video