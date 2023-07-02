https://sputniknews.com.tr/20230702/kavgayi-ayiran-polis-ekiplerine-saldiri-6-yarali-1073086254.html
Kavgayı ayıran polis ekiplerine saldırı: 6 yaralı
Kavgayı ayıran polis ekiplerine saldırı: 6 yaralı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde akrabalar arasında çıkan kavgada 3'ü polis 6 kişi yaralandı. 02.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-02T16:08+0300
2023-07-02T16:08+0300
2023-07-02T16:09+0300
türkiye
bursa
kavga
polis
yaralı
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Olay, Bursa'nın İnegöl ilçesi Mesudiye Mahallesi Gümüş Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akrabalar arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, kavgayı ayırmaya çalışan polis ekiplerine de saldırdı. Kavga yoğun uğraş sonucu sonlandırıldı.Kavga sonucu A.B., D.C. Ve K.Y. isimli polisler ile Ercan Y. (31) Mübayi Y. (68) ve Musa K. (34) yaralandı. Yaralılar 112 Acil Servis ekipleri tarafından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralanan 3 polis hastanede ayakta tedavi edildi.Tedavileri tamamlanan 3 şahıs ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.
https://sputniknews.com.tr/20230702/bursada-kurban-eti-yerine-salam-vermislerdi-baba-ogul-tutuklandi-1073082669.html
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bursa, kavga, polis, yaralı
bursa, kavga, polis, yaralı
Kavgayı ayıran polis ekiplerine saldırı: 6 yaralı
16:08 02.07.2023 (güncellendi: 16:09 02.07.2023) Abone ol
Bursa'nın İnegöl ilçesinde akrabalar arasında çıkan kavgada 3'ü polis 6 kişi yaralandı.
Olay, Bursa'nın İnegöl ilçesi Mesudiye Mahallesi Gümüş Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akrabalar arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.
Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, kavgayı ayırmaya çalışan polis ekiplerine de saldırdı. Kavga yoğun uğraş sonucu sonlandırıldı.
Kavga sonucu A.B., D.C. Ve K.Y. isimli polisler ile Ercan Y. (31) Mübayi Y. (68) ve Musa K. (34) yaralandı. Yaralılar 112 Acil Servis ekipleri tarafından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralanan 3 polis hastanede ayakta tedavi edildi.
Tedavileri tamamlanan 3 şahıs ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.