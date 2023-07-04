Dünyadan 'Süper Ay' görüntüleri

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Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden yüzde 14'e kadar daha büyük ve yüzde 30 daha parlak görülen ‘Süper Ay', dünyanın çeşitli ülkelerindeki çeşitli kentlerde görüntülendi.