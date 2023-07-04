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https://sputniknews.com.tr/20230704/1073141571.html
Dünyadan 'Süper Ay' görüntüleri
Dünyadan 'Süper Ay' görüntüleri
Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden yüzde 14'e kadar daha büyük ve yüzde 30 daha parlak görülen ‘Süper Ay', dünyanın çeşitli ülkelerindeki... 04.07.2023, Sputnik Türkiye
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Dünyadan 'Süper Ay' görüntüleri

09:59 04.07.2023 (güncellendi: 10:02 04.07.2023)
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Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden yüzde 14'e kadar daha büyük ve yüzde 30 daha parlak görülen ‘Süper Ay', dünyanın çeşitli ülkelerindeki çeşitli kentlerde görüntülendi.
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