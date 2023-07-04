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Dünyadan 'Süper Ay' görüntüleri
Dünyadan 'Süper Ay' görüntüleri
Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden yüzde 14'e kadar daha büyük ve yüzde 30 daha parlak görülen ‘Süper Ay', dünyanın çeşitli ülkelerindeki... 04.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-04T09:59+0300
2023-07-04T09:59+0300
2023-07-04T10:02+0300
multimedya
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galeri
süper ay
süper ay
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Dünyadan 'Süper Ay' görüntüleri
09:59 04.07.2023 (güncellendi: 10:02 04.07.2023) Abone ol
Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden yüzde 14'e kadar daha büyük ve yüzde 30 daha parlak görülen ‘Süper Ay', dünyanın çeşitli ülkelerindeki çeşitli kentlerde görüntülendi.
© AP Photo / AFP, AP
Fransa
© AP Photo / AFP, AP
Kuveyt
© AP Photo / AFP, AP
Endonezya
© AP Photo / AFP, AP
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE)
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE)
© AP Photo / AFP, AP
Yunanistan
© AP Photo / AFP, AP
Hindistan
© AP Photo / AFP, AP
İtalya
© AP Photo / AFP, AP
Türkiye
© AP Photo / AFP, AP
Rusya