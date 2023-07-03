https://sputniknews.com.tr/20230703/ureticilerden-artis-talebi-kiraz-afyonkarahisarda-35-lira-almanyada-1190-euro-1073119214.html

Üreticilerden artış talebi: 'Kiraz Afyonkarahisar'da 35 lira, Almanya'da 11.90 euro'

Üreticilerden artış talebi: 'Kiraz Afyonkarahisar'da 35 lira, Almanya'da 11.90 euro'

İl Genel Meclisi toplantısında konuşan MHP’li Kökçür, bir kilogram kiraz üretim maliyetinin 40 TL olduğunu, ancak alıcıların ihraç değeri olan kirazı 35 TL’ye... 03.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-03T16:16+0300

2023-07-03T16:16+0300

2023-07-03T16:16+0300

ekonomi

kiraz

fiyat artışı

talep

almanya

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İl Genel Meclis (İGM) Temmuz ayı toplantıları başladı. Meclis salonunda Başkan Burhanettin Çoban idaresinde gerçekleştirilen toplantı açılış ve yoklama ile sürdü. Gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından MHP’li Faruk Kökçür gündem dış söz alarak kiraz üreticilerinin sıkıntılarını gündeme taşıdı. Kökçür, kiraz kilogram üretim maliyetinin 40 TL olduğunu ancak şuan üreticilerden kirazın 35 TL’ye alınmak istediğini ifade ederek şöyle konuştu:“Biliyorsunuz Çay ve Sultandağı’nda Napolyon kirazımız var. Bu kirazımız ihracata yönelik bir kiraz. Kiraz alımı 65 TL açılıyor, 2 gün geçmeden alım yapan firmalar tarafından 35 TL’ye düşüyor. Acaba o 2 gün içinde ne oldu? Kiraz ile ilgili hiçbir sorun yok, döviz ile ilgili hiçbir sorun yok. Üstelik İzmir Kemalpaşa’da kiraz 80 TL’ydi. Buraya geliyorlar 65 TL’den almaya başlıyorlar ancak 35 TL’ye düşürülünce kiraz üreticileri bu rakamı her yerde dile getiriyorlar. Bu rakamın kabul edilemez olduğunu ifade ediyorlar. Çünkü kiraz üretiminin maliyeti 40 TL, bir işçinin maliyeti 450- 500 TL. Bunun sulaması, ilacı, gübresi, budaması gibi giderleri düşündüğümüz zaman üreticiye kirazın maliyeti 40 TL’ye geliyor. Kiraz 80 TL olmalı ki, vatandaşımız buradan gelir elde etsin. Çünkü ancak kurtarıyor. Dün Almanya’ya telefon edildi. Orada marketlerde kirazın 1 kilogram fiyatı 11.90 euro olduğunu söyledi. 300 TL’nin üzerinde. Şimdi bizim kirazımız ihraç oluyor. 10 katı bir fiyata orada halka yansıyor. Üreticilerimiz ‘bunu kabul edemeyiz’ dedi. Firmalar ile görüşüldü ancak bir sonuç elde edilemedi. Bakanlığımızla iletişime geçildi üreticimizin mağduriyeti dile getirildi. Çay, Sultandağı kiraz üreticileri olarak şunu istiyoruz. Dışarda isterse 500 TL’ye satsınlar ama maliyeti üreticiye 40 TL’ye gelen kirazı 80 TL’ye alınmasını istiyoruz biz. Üreticilerimiz kiraz vermiyor. Hal binalarımız kapalı. Biz üreticilerimizin yanındayız.”

https://sputniknews.com.tr/20230307/ihracat-kisitlamasiyla-domatesin-fiyati-dustu-1-kilo-alan-3-kilo-almaya-basladi-satislar-artti-1067932838.html

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kiraz, fiyat artışı, talep, almanya