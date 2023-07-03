Üreticilerden artış talebi: 'Kiraz Afyonkarahisar'da 35 lira, Almanya'da 11.90 euro'

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıklar
10:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıklar
11:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıklar
12:00
3 dk
HABERLER
Saat baюэ baюlэklarэ
13:00
5 dk
TARİHTE BUGÜN
Milli mücadelenin kadın kahramanı: Kara Fatma
13:30
1 dk
HABERLER
Saat baюэ baюlэklarэ
14:00
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
3 dk
TARİHTE BUGÜN
Sivas katliamının acısı 30 yıldır sönmedi
15:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
274 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:34
22 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
PARANIN YÖNÜ
Saat başı başlıkları
12:00
18 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
47 dk
ANLAT BANA
Meliha Okur'la Anlat Bana
15:01
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
14 dk
AKŞAM POSTASI
Atilla Güner'le Akşam Postası
17:14
75 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
20:00
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
21:00
14 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://sputniknews.com.tr/20230703/ureticilerden-artis-talebi-kiraz-afyonkarahisarda-35-lira-almanyada-1190-euro-1073119214.html
Üreticilerden artış talebi: 'Kiraz Afyonkarahisar'da 35 lira, Almanya'da 11.90 euro'
Üreticilerden artış talebi: 'Kiraz Afyonkarahisar'da 35 lira, Almanya'da 11.90 euro'
İl Genel Meclisi toplantısında konuşan MHP’li Kökçür, bir kilogram kiraz üretim maliyetinin 40 TL olduğunu, ancak alıcıların ihraç değeri olan kirazı 35 TL’ye... 03.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-03T16:16+0300
2023-07-03T16:16+0300
ekonomi
kiraz
fiyat artışı
talep
almanya
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/104184/45/1041844505_1:0:1000:562_1920x0_80_0_0_6f7625ad4add8f1751ba93c10ca210be.jpg
İl Genel Meclis (İGM) Temmuz ayı toplantıları başladı. Meclis salonunda Başkan Burhanettin Çoban idaresinde gerçekleştirilen toplantı açılış ve yoklama ile sürdü. Gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından MHP’li Faruk Kökçür gündem dış söz alarak kiraz üreticilerinin sıkıntılarını gündeme taşıdı. Kökçür, kiraz kilogram üretim maliyetinin 40 TL olduğunu ancak şuan üreticilerden kirazın 35 TL’ye alınmak istediğini ifade ederek şöyle konuştu:“Biliyorsunuz Çay ve Sultandağı’nda Napolyon kirazımız var. Bu kirazımız ihracata yönelik bir kiraz. Kiraz alımı 65 TL açılıyor, 2 gün geçmeden alım yapan firmalar tarafından 35 TL’ye düşüyor. Acaba o 2 gün içinde ne oldu? Kiraz ile ilgili hiçbir sorun yok, döviz ile ilgili hiçbir sorun yok. Üstelik İzmir Kemalpaşa’da kiraz 80 TL’ydi. Buraya geliyorlar 65 TL’den almaya başlıyorlar ancak 35 TL’ye düşürülünce kiraz üreticileri bu rakamı her yerde dile getiriyorlar. Bu rakamın kabul edilemez olduğunu ifade ediyorlar. Çünkü kiraz üretiminin maliyeti 40 TL, bir işçinin maliyeti 450- 500 TL. Bunun sulaması, ilacı, gübresi, budaması gibi giderleri düşündüğümüz zaman üreticiye kirazın maliyeti 40 TL’ye geliyor. Kiraz 80 TL olmalı ki, vatandaşımız buradan gelir elde etsin. Çünkü ancak kurtarıyor. Dün Almanya’ya telefon edildi. Orada marketlerde kirazın 1 kilogram fiyatı 11.90 euro olduğunu söyledi. 300 TL’nin üzerinde. Şimdi bizim kirazımız ihraç oluyor. 10 katı bir fiyata orada halka yansıyor. Üreticilerimiz ‘bunu kabul edemeyiz’ dedi. Firmalar ile görüşüldü ancak bir sonuç elde edilemedi. Bakanlığımızla iletişime geçildi üreticimizin mağduriyeti dile getirildi. Çay, Sultandağı kiraz üreticileri olarak şunu istiyoruz. Dışarda isterse 500 TL’ye satsınlar ama maliyeti üreticiye 40 TL’ye gelen kirazı 80 TL’ye alınmasını istiyoruz biz. Üreticilerimiz kiraz vermiyor. Hal binalarımız kapalı. Biz üreticilerimizin yanındayız.”
https://sputniknews.com.tr/20230307/ihracat-kisitlamasiyla-domatesin-fiyati-dustu-1-kilo-alan-3-kilo-almaya-basladi-satislar-artti-1067932838.html
almanya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/104184/45/1041844505_126:0:875:562_1920x0_80_0_0_72d4db87a6f5b69da57a3d99f3b97c70.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
kiraz, fiyat artışı, talep, almanya
kiraz, fiyat artışı, talep, almanya

Üreticilerden artış talebi: 'Kiraz Afyonkarahisar'da 35 lira, Almanya'da 11.90 euro'

16:16 03.07.2023
© AAKiraz
Kiraz - Sputnik Türkiye, 1920, 03.07.2023
© AA
Abone olTelegram
İl Genel Meclisi toplantısında konuşan MHP’li Kökçür, bir kilogram kiraz üretim maliyetinin 40 TL olduğunu, ancak alıcıların ihraç değeri olan kirazı 35 TL’ye almak istediklerini ifade ederek, fiyatların yükselmesini istedi. Kökçür, Afyonkarahisar’da bir kilogram kirazın tarlada 35 TL, Almanya’da raflarda ise 11.90 euro'ya satıldığına dikkat çekti.
İl Genel Meclis (İGM) Temmuz ayı toplantıları başladı. Meclis salonunda Başkan Burhanettin Çoban idaresinde gerçekleştirilen toplantı açılış ve yoklama ile sürdü. Gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından MHP’li Faruk Kökçür gündem dış söz alarak kiraz üreticilerinin sıkıntılarını gündeme taşıdı.
Kökçür, kiraz kilogram üretim maliyetinin 40 TL olduğunu ancak şuan üreticilerden kirazın 35 TL’ye alınmak istediğini ifade ederek şöyle konuştu:
“Biliyorsunuz Çay ve Sultandağı’nda Napolyon kirazımız var. Bu kirazımız ihracata yönelik bir kiraz. Kiraz alımı 65 TL açılıyor, 2 gün geçmeden alım yapan firmalar tarafından 35 TL’ye düşüyor. Acaba o 2 gün içinde ne oldu? Kiraz ile ilgili hiçbir sorun yok, döviz ile ilgili hiçbir sorun yok. Üstelik İzmir Kemalpaşa’da kiraz 80 TL’ydi.
Buraya geliyorlar 65 TL’den almaya başlıyorlar ancak 35 TL’ye düşürülünce kiraz üreticileri bu rakamı her yerde dile getiriyorlar. Bu rakamın kabul edilemez olduğunu ifade ediyorlar. Çünkü kiraz üretiminin maliyeti 40 TL, bir işçinin maliyeti 450- 500 TL. Bunun sulaması, ilacı, gübresi, budaması gibi giderleri düşündüğümüz zaman üreticiye kirazın maliyeti 40 TL’ye geliyor. Kiraz 80 TL olmalı ki, vatandaşımız buradan gelir elde etsin. Çünkü ancak kurtarıyor.
Dün Almanya’ya telefon edildi. Orada marketlerde kirazın 1 kilogram fiyatı 11.90 euro olduğunu söyledi. 300 TL’nin üzerinde. Şimdi bizim kirazımız ihraç oluyor. 10 katı bir fiyata orada halka yansıyor. Üreticilerimiz ‘bunu kabul edemeyiz’ dedi. Firmalar ile görüşüldü ancak bir sonuç elde edilemedi. Bakanlığımızla iletişime geçildi üreticimizin mağduriyeti dile getirildi. Çay, Sultandağı kiraz üreticileri olarak şunu istiyoruz. Dışarda isterse 500 TL’ye satsınlar ama maliyeti üreticiye 40 TL’ye gelen kirazı 80 TL’ye alınmasını istiyoruz biz. Üreticilerimiz kiraz vermiyor. Hal binalarımız kapalı. Biz üreticilerimizin yanındayız.”
Domates, pazar - Sputnik Türkiye, 1920, 07.03.2023
EKONOMİ
İhracat kısıtlamasıyla domatesin fiyatı düştü: '1 kilo alan 3 kilo almaya başladı, satışlar arttı'
7 Mart, 13:16
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала