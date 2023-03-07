Türkiye
SON DAKİKA | Kılıçdaroğlu: Bugün bu kürsüye veda etmek için buradayım
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://sputniknews.com.tr/20230307/ihracat-kisitlamasiyla-domatesin-fiyati-dustu-1-kilo-alan-3-kilo-almaya-basladi-satislar-artti-1067932838.html
İhracat kısıtlamasıyla domatesin fiyatı düştü: '1 kilo alan 3 kilo almaya başladı, satışlar arttı'
İhracat kısıtlamasıyla domatesin fiyatı düştü: '1 kilo alan 3 kilo almaya başladı, satışlar arttı'
İhracatçıların tepki gösterdiği 14 Nisan tarihine kadar sürecek kısıtlama kararı sonrası domatesin fiyatı semt pazarında yüzde 40 gerilemeyle 20 liraya düştü... 07.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-07T13:16+0300
2023-03-07T13:27+0300
ekonomi
kısıtlama
domates
satış
fiyat
ihracat
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/07/1067932540_0:0:2730:1537_1920x0_80_0_0_e7bb64aef0de1ba453464cbbc2c1956c.jpg
Gıda arz güvenliğinin sağlanması ve deprem bölgesine gıda arzını sağlama gerekçesiyle domatese 14 Nisan 2023 tarihine kadar Tarım ve Orman Bakanlığı’nın talebi üzerine ihracat yasağı getirildi. Getirilen bu kısıtlama ile domates fiyatları İstanbul'da geriledi. Kentteki semt pazarlarında domatesin kilosu 20 liradan satılmaya başlandı. Geçen hafta 35 liraya satılan domates, ihracat kısıtlamasıyla birlikte yaklaşık yüzde 40 geriledi. Vatandaşların fiyatlardan memnun olduğu görüldü. Pazar esnafı geçen hafta vatandaşın 1 kilo domates aldığını, fiyatların gerilemesiyle bu rakamın 3 kiloya çıktığını söyledi.‘Eskiden yarım kilo alan 2 kilo almaya başladı’Pazar esnafı Zeynettin Seviniş, “İhracat yasağıyla birlikte domates fiyatı geriledi. Geçen hafta 30 liraya sattığımız domates şimdi 20 liraya kadar düştü. 10 lira bir düşüş yaşandı. Bugün pazarda izdiham yaşanabilir. Yoğun talep bekliyoruz. Dün de pazardaydık, talep çok fazlaydı. Eskiden yarım kilo alan 2 kilo almaya başladı. Fiyatların düşmeden önce 10 kasa domates getiriyorduk, bugün 40-50 kasa getirdik. Bu domatesler normalde ihracat malıydı, şu an tezgahlarımızda satıyoruz” dedi.‘Daha fazla satmaya başladık’Pazarcı Sedat Kıyak ise domates fiyatlarının 30-35 liraya kadar çıktığını söyleyerek, “Şu anda domates fiyatları 20 liraya kadar düştü. Domates ihracatının durmasıyla fiyatlar geriledi. Vatandaşlar normalde 1 kilo alırken şimdi 2-3 kilo almaya başladılar. İhracatın durmasıyla fiyatlar düştü ve daha fazla satmaya başladık” ifadelerini kullandı.Semt pazarına domates almaya gelen bir vatandaş, “Kışın fiyatların böyle olması normal. Geçen hafta fiyatlar daha pahalıydı. Geçen hafta 30 liradan aldım, bu hafta 20 liradan aldım” dedi.Yurt dışına domates ve domates türevi ürünler satan ihracatçılar ise getirilen yasağa tepki göstermişti.
https://sputniknews.com.tr/20230306/ihracatcilardan-kisitlamalar-ters-etki-yaratir-uyarisi-domatesin-kilosu-100-lirayi-bulabilir-1067852331.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/07/1067932540_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_5d7dfdee82c1e807d908c3b04fda8ceb.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
kısıtlama, domates, satış, fiyat, ihracat
kısıtlama, domates, satış, fiyat, ihracat

İhracat kısıtlamasıyla domatesin fiyatı düştü: '1 kilo alan 3 kilo almaya başladı, satışlar arttı'

13:16 07.03.2023 (güncellendi: 13:27 07.03.2023)
© İHADomates, pazar
Domates, pazar - Sputnik Türkiye, 1920, 07.03.2023
© İHA
Abone olTelegram
İhracatçıların tepki gösterdiği 14 Nisan tarihine kadar sürecek kısıtlama kararı sonrası domatesin fiyatı semt pazarında yüzde 40 gerilemeyle 20 liraya düştü. Geçen hafta 35 liraya satılan domates 20 liraya düştü. Geçen hafta 1 kilo domates alan, bu hafta 3 kilo almaya başladı.
Gıda arz güvenliğinin sağlanması ve deprem bölgesine gıda arzını sağlama gerekçesiyle domatese 14 Nisan 2023 tarihine kadar Tarım ve Orman Bakanlığı’nın talebi üzerine ihracat yasağı getirildi. Getirilen bu kısıtlama ile domates fiyatları İstanbul'da geriledi. Kentteki semt pazarlarında domatesin kilosu 20 liradan satılmaya başlandı. Geçen hafta 35 liraya satılan domates, ihracat kısıtlamasıyla birlikte yaklaşık yüzde 40 geriledi. Vatandaşların fiyatlardan memnun olduğu görüldü. Pazar esnafı geçen hafta vatandaşın 1 kilo domates aldığını, fiyatların gerilemesiyle bu rakamın 3 kiloya çıktığını söyledi.

‘Eskiden yarım kilo alan 2 kilo almaya başladı’

Pazar esnafı Zeynettin Seviniş, “İhracat yasağıyla birlikte domates fiyatı geriledi. Geçen hafta 30 liraya sattığımız domates şimdi 20 liraya kadar düştü. 10 lira bir düşüş yaşandı. Bugün pazarda izdiham yaşanabilir. Yoğun talep bekliyoruz. Dün de pazardaydık, talep çok fazlaydı. Eskiden yarım kilo alan 2 kilo almaya başladı. Fiyatların düşmeden önce 10 kasa domates getiriyorduk, bugün 40-50 kasa getirdik. Bu domatesler normalde ihracat malıydı, şu an tezgahlarımızda satıyoruz” dedi.

‘Daha fazla satmaya başladık’

Pazarcı Sedat Kıyak ise domates fiyatlarının 30-35 liraya kadar çıktığını söyleyerek, “Şu anda domates fiyatları 20 liraya kadar düştü. Domates ihracatının durmasıyla fiyatlar geriledi. Vatandaşlar normalde 1 kilo alırken şimdi 2-3 kilo almaya başladılar. İhracatın durmasıyla fiyatlar düştü ve daha fazla satmaya başladık” ifadelerini kullandı.
Semt pazarına domates almaya gelen bir vatandaş, “Kışın fiyatların böyle olması normal. Geçen hafta fiyatlar daha pahalıydı. Geçen hafta 30 liradan aldım, bu hafta 20 liradan aldım” dedi.
Yurt dışına domates ve domates türevi ürünler satan ihracatçılar ise getirilen yasağa tepki göstermişti.
Domates - Sputnik Türkiye, 1920, 06.03.2023
EKONOMİ
İhracatçılardan 'kısıtlamalar ters etki yaratır' uyarısı: Domatesin kilosu 100 lirayı bulabilir
Dün, 07:22
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала