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30 yaşındaki ünlü vücut geliştirmeci anevrizma nedeniyle hayatını kaybetti
30 yaşındaki ünlü vücut geliştirmeci anevrizma nedeniyle hayatını kaybetti
Ünlü Alman vücut geliştirmeci ve sosyal medya fenomeni Jo Linder, 30 yaşında anevrizma nedeniyle hayatını kaybetti. 03.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-03T10:37+0300
2023-07-03T10:43+0300
yaşam
vücut geliştirme
fitness
anevrizma
ölüm
can kaybı
steroid
alman
sosyal medya
sosyal medya fenomeni
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'Joesthetics' adıyla sosyal medyada fitness videoları yayınlayarak 9 milyona yakın bir takipçi kitlesine ulaşan sporcu Jo Linder, Dubai ve Tayland'da yaşamını sürdürüyordu. Sevgilisi Nicha, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Lindner'ın odasında ölü bulduğunu duyurdu. Nicha, paylaşımında Linder'ın belirlenemeyen bir boyun ağrısı nedeniyle 'talihsiz bir şekilde' vefat ettiğini açıkladı.Kız arkadaşı, "Bir gün önce odada yanındaydım. Benim için yaptığı kolyeyi boynuma taktı. Çok ani oldu, çok üzgünüm" ifadelerini kullandı. Sporcunun yakın arkadaşı Noel Dezyel de ölüm haberini paylaştığı mesajla doğruladı.Aşırı steroid kullanımı iddiaları da sosyal medyada yayılırken, 30 yaşındaki Alman vücut geliştirmecinin ölüm nedeninin anevrizma olduğu belirlendi.Anevrizma nedir?Anevrizma, aort ve beyin damar çeperlerinin bazı nedenlere bağlı olarak zayıflaması, genişlemesi ve bu alanlarda baloncuklar oluşması durumudur. Genel olarak beyin ve aort damarlarında görülen anevrizma, vücudun farklı bölgelerinde de ortaya çıkabilir.Anevrizmalar genellikle tedavi edilmezse riskli olabilir. Damar duvarı çıkıntısı yavaş yavaş büyüyebilir ve zamanla yırtılabilir. Bu durum, iç kanamanın ortaya çıkmasına ve ciddi sonuçlara yol açabilir. Çoğu hastada herhangi bir belirtiye neden olmayan baloncuklar genellikle tehlikeli değildir; bununla birlikte beyin ve ana atardamarlarda meydana gelen anevrizma yırtılmaları beyin kanaması ve iç kanamalara neden olabilir. Yırtılmalar baloncukların büyüklüğüne göre oluşur.Tedavi seçenekleri anevrizmanın büyüklüğüne, yerine ve kişinin genel sağlık durumuna bağlı olarak değişir. Küçük ve stabil anevrizmalar bazen takip edilebilirken, büyük veya hızla büyüyen anevrizmalar cerrahi müdahale veya endovasküler tedavi gerektirebilir.
https://sputniknews.com.tr/20220629/uzmanlar-uyardi-ingilterede-onbinlerce-erkek-meme-buyumesi-riski-altinda-1058102129.html
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30 yaşındaki ünlü vücut geliştirmeci anevrizma nedeniyle hayatını kaybetti

10:37 03.07.2023 (güncellendi: 10:43 03.07.2023)
© Fotoğraf : Instagram / Jo LinderÜnlü Alman vücut geliştirmeci ve sosyal medya fenomeni Jo Linder, anevrizma nedeniyle hayatını kaybetti.
Ünlü Alman vücut geliştirmeci ve sosyal medya fenomeni Jo Linder, anevrizma nedeniyle hayatını kaybetti. - Sputnik Türkiye, 1920, 03.07.2023
© Fotoğraf : Instagram / Jo Linder
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Ünlü Alman vücut geliştirmeci ve sosyal medya fenomeni Jo Linder, 30 yaşında anevrizma nedeniyle hayatını kaybetti.
'Joesthetics' adıyla sosyal medyada fitness videoları yayınlayarak 9 milyona yakın bir takipçi kitlesine ulaşan sporcu Jo Linder, Dubai ve Tayland'da yaşamını sürdürüyordu.
Sevgilisi Nicha, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Lindner'ın odasında ölü bulduğunu duyurdu. Nicha, paylaşımında Linder'ın belirlenemeyen bir boyun ağrısı nedeniyle 'talihsiz bir şekilde' vefat ettiğini açıkladı.
Kız arkadaşı, "Bir gün önce odada yanındaydım. Benim için yaptığı kolyeyi boynuma taktı. Çok ani oldu, çok üzgünüm" ifadelerini kullandı.
Sporcunun yakın arkadaşı Noel Dezyel de ölüm haberini paylaştığı mesajla doğruladı.
Aşırı steroid kullanımı iddiaları da sosyal medyada yayılırken, 30 yaşındaki Alman vücut geliştirmecinin ölüm nedeninin anevrizma olduğu belirlendi.
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Anevrizma nedir?

Anevrizma, aort ve beyin damar çeperlerinin bazı nedenlere bağlı olarak zayıflaması, genişlemesi ve bu alanlarda baloncuklar oluşması durumudur. Genel olarak beyin ve aort damarlarında görülen anevrizma, vücudun farklı bölgelerinde de ortaya çıkabilir.
Anevrizmalar genellikle tedavi edilmezse riskli olabilir. Damar duvarı çıkıntısı yavaş yavaş büyüyebilir ve zamanla yırtılabilir. Bu durum, iç kanamanın ortaya çıkmasına ve ciddi sonuçlara yol açabilir.
Çoğu hastada herhangi bir belirtiye neden olmayan baloncuklar genellikle tehlikeli değildir; bununla birlikte beyin ve ana atardamarlarda meydana gelen anevrizma yırtılmaları beyin kanaması ve iç kanamalara neden olabilir. Yırtılmalar baloncukların büyüklüğüne göre oluşur.
Tedavi seçenekleri anevrizmanın büyüklüğüne, yerine ve kişinin genel sağlık durumuna bağlı olarak değişir. Küçük ve stabil anevrizmalar bazen takip edilebilirken, büyük veya hızla büyüyen anevrizmalar cerrahi müdahale veya endovasküler tedavi gerektirebilir.
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