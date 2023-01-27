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https://sputniknews.com.tr/20230127/iki-yudum-alkol-alsa-bile-yanaklari-al-al-olanlar-dikkat-baska-hastaliklarin-isareti-olabilir--1066259540.html
İki yudum alkol alsa bile yanakları al al olanlar dikkat: Başka hastalıkların işareti olabilir
İki yudum alkol alsa bile yanakları al al olanlar dikkat: Başka hastalıkların işareti olabilir
Son yapılan bir araştırma, düşük miktarda alkol alsa bile bazı kişilerde görülen belirgin kızarıklığın altında yatan başka rahatsızlıklar olabileceğini... 27.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-27T13:38+0300
2023-01-27T13:50+0300
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alkol
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Stanford Üniversitesi'nden araştırmacılar, bazı kişilerde alkol tüketiminin ardından görülen kızarıklığa ilişkin yeni bir araştırma yaptı.Bilim insanlarına göre alkol sonrası görülen kızarıklık, başka hastalıkların habercisi olabilir. 'Asya parıltısı' olarak da bilinen alkol sonrası yüz kızarıklığı, dünya nüfusunun yüzde 8'inde, çoğunlukla da Doğu ve Güney Doğu Asya toplumlarında görülüyor. Bilim insanları yüz kızarıklığına neden olan durumun, ALDH2 adlı enzimde kalıtsal olarak var olan genetik bir bozukluktan kaynaklı olduğunu söylüyor. Science Translational Medicine dergisinde yayınlanan araştırmanın yazarları, aynı genetik varyanta sahip fareleri inceledi.Araştırmanın ortak yazarlarından Joseph Wu, “Bu varyant sahip olan farelerin damar genişlemesininin bozulduğunu gördük" dedi. Araştırma sırasında alkol verilen farelerde damar boyutunun genişlediği ve damarların kalınlaşıp, kasılma ve gevşeme faaliyetlerinde bozulmalar görüldüğünü söyledi. Araştırmacılar, varyantın kan akışını kısıtlayan ve koroner arter (Koroner arter, kalbi besleyen atar damarların genel adı) hastalığına neden olabilecek durumlara karşı vücudun kızararak inflamatuar bir tepki verdiğini söyledi. Yani vücut, herhangi bir hasara karşı verdiği koruyucu yanıt geliştirmeye çalışıyor.Farelerin ardından bilimsel çalışmaya gönüllü olan insanları da dahil eden bilim insanları, katılımcıların 'standart düzeyde içki' içtiklerinde dahi damarlar fonksiyonlarında bozulma görüldüğünü aktardı. Aynı zamanda bu durumun belli kanser türleriyle de bağlantılı olduğu belirtildi. Bu durumdan muzdarip kişiler için hiçbir şeyin henüz bitmediğini söyleyen Wu, Empagliflozin adı verilen bir diyabet ilacının semptomları azalttığını gördüklerini söyledi. Ancak ilaç semptomların şiddetini bir derece azaltabilmeyi başarsa bile yüzdeki kızarıklığı engellemiyor.Bu arada araştırmacılar, sadece alkol sonrası kızaranların değil, kızarmayanların da aşırı tüketimde belli tehlikelerle karşı karşıya olabileceği konusunda uyarıyor.
https://sputniknews.com.tr/20230118/kanada-sokta-haftada-en-fazla-2-icki-icilmesi-ve-tum-ickilere-kanser-uyarisi-konulmasi-tavsiyesi-1065889709.html
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alkol
alkol

İki yudum alkol alsa bile yanakları al al olanlar dikkat: Başka hastalıkların işareti olabilir

13:38 27.01.2023 (güncellendi: 13:50 27.01.2023)
© Flickr / Thomas Hawkalkol - şarap
alkol - şarap - Sputnik Türkiye, 1920, 27.01.2023
© Flickr / Thomas Hawk
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Son yapılan bir araştırma, düşük miktarda alkol alsa bile bazı kişilerde görülen belirgin kızarıklığın altında yatan başka rahatsızlıklar olabileceğini gösteriyor.
Stanford Üniversitesi'nden araştırmacılar, bazı kişilerde alkol tüketiminin ardından görülen kızarıklığa ilişkin yeni bir araştırma yaptı.

Bilim insanlarına göre alkol sonrası görülen kızarıklık, başka hastalıkların habercisi olabilir.

'Asya parıltısı' olarak da bilinen alkol sonrası yüz kızarıklığı, dünya nüfusunun yüzde 8'inde, çoğunlukla da Doğu ve Güney Doğu Asya toplumlarında görülüyor.

Bilim insanları yüz kızarıklığına neden olan durumun, ALDH2 adlı enzimde kalıtsal olarak var olan genetik bir bozukluktan kaynaklı olduğunu söylüyor.

Science Translational Medicine dergisinde yayınlanan araştırmanın yazarları, aynı genetik varyanta sahip fareleri inceledi.

Araştırmanın ortak yazarlarından Joseph Wu, “Bu varyant sahip olan farelerin damar genişlemesininin bozulduğunu gördük" dedi.

Araştırma sırasında alkol verilen farelerde damar boyutunun genişlediği ve damarların kalınlaşıp, kasılma ve gevşeme faaliyetlerinde bozulmalar görüldüğünü söyledi.

Araştırmacılar, varyantın kan akışını kısıtlayan ve koroner arter (Koroner arter, kalbi besleyen atar damarların genel adı) hastalığına neden olabilecek durumlara karşı vücudun kızararak inflamatuar bir tepki verdiğini söyledi. Yani vücut, herhangi bir hasara karşı verdiği koruyucu yanıt geliştirmeye çalışıyor.

Farelerin ardından bilimsel çalışmaya gönüllü olan insanları da dahil eden bilim insanları, katılımcıların 'standart düzeyde içki' içtiklerinde dahi damarlar fonksiyonlarında bozulma görüldüğünü aktardı. Aynı zamanda bu durumun belli kanser türleriyle de bağlantılı olduğu belirtildi.

Bu durumdan muzdarip kişiler için hiçbir şeyin henüz bitmediğini söyleyen Wu, Empagliflozin adı verilen bir diyabet ilacının semptomları azalttığını gördüklerini söyledi. Ancak ilaç semptomların şiddetini bir derece azaltabilmeyi başarsa bile yüzdeki kızarıklığı engellemiyor.

Bu arada araştırmacılar, sadece alkol sonrası kızaranların değil, kızarmayanların da aşırı tüketimde belli tehlikelerle karşı karşıya olabileceği konusunda uyarıyor.

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