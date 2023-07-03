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https://sputniknews.com.tr/20230703/samsunda-babasini-olduren-ve-evi-atese-veren-supheli-yakalandi-1073097220.html
Samsun'da babasını öldüren ve evi ateşe veren şüpheli yakalandı
Samsun'da babasını öldüren ve evi ateşe veren şüpheli yakalandı
Samsun’un Alaçam ilçesinde, babasını pompalı tüfekle vurarak öldüren ve babaannesini de tüfeğin dipçiği ile başından yaralayan şüpheli gözaltına alındı. 03.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-03T06:36+0300
2023-07-03T06:36+0300
türkiye
samsun
gözaltı
baba
cinayet
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Samsun'un Gökçeboğaz Mahallesi'nde, 23 yaşındaki D.A, babası Yaşar A. (47) ile henüz bilinmeyen nedenle gece saatlerinde tartıştı.Tartışmanın kavgaya dönmesi sonrası D.A, babasına önce evin avlusunda, daha sonra da yaralı olarak kaçmaya çalıştığı ana yolda ateş etti.Saldırıyı engellemeye çalışan babaanne Safinaz D'yi (68) de pompalı tüfeğin dipçiği ile başına vurarak yaralayan D.A, babasının bulunduğu evi de ateşe vererek olay yerinden kaçtı.İhbar üzerine olay mahalline itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede baba Yaşar A'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Babaanne Safinaz D. ise ilk müdahalenin ardından Bafra Devlet Hastanesine sevk edildi.Baba Yaşar A'nın cenazesi otopsi için Samsun Adli Tıp morguna gönderilirken, babaannenin ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.Gözaltına alındıAlaçam İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri de şüphelinin bir araçla olay yerinden kaçtığını belirledi ve aracın gidiş güzergahında tedbir aldı.Jandarma ekipleri, olaydan kısa süre sonra şüphelinin bulunduğu aracı Etyemez Mahallesi mevkisinde durdurdu. Zanlı gözaltına alınırken, araçta saldırıda kullanılan tüfek ele geçirildi.Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230628/koku-kavgasi-kendisine-su-haline-bak-ustun-basin-kokuyor-diyen-arkadasini-silahla-vurdu-1072965848.html
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samsun, gözaltı, baba, cinayet
samsun, gözaltı, baba, cinayet

Samsun'da babasını öldüren ve evi ateşe veren şüpheli yakalandı

06:36 03.07.2023
© AA / Emre DilekSamsun
Samsun - Sputnik Türkiye, 1920, 03.07.2023
© AA / Emre Dilek
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Samsun’un Alaçam ilçesinde, babasını pompalı tüfekle vurarak öldüren ve babaannesini de tüfeğin dipçiği ile başından yaralayan şüpheli gözaltına alındı.
Samsun'un Gökçeboğaz Mahallesi'nde, 23 yaşındaki D.A, babası Yaşar A. (47) ile henüz bilinmeyen nedenle gece saatlerinde tartıştı.
Tartışmanın kavgaya dönmesi sonrası D.A, babasına önce evin avlusunda, daha sonra da yaralı olarak kaçmaya çalıştığı ana yolda ateş etti.
Saldırıyı engellemeye çalışan babaanne Safinaz D'yi (68) de pompalı tüfeğin dipçiği ile başına vurarak yaralayan D.A, babasının bulunduğu evi de ateşe vererek olay yerinden kaçtı.
İhbar üzerine olay mahalline itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede baba Yaşar A'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Babaanne Safinaz D. ise ilk müdahalenin ardından Bafra Devlet Hastanesine sevk edildi.
Baba Yaşar A'nın cenazesi otopsi için Samsun Adli Tıp morguna gönderilirken, babaannenin ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Gözaltına alındı

Alaçam İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri de şüphelinin bir araçla olay yerinden kaçtığını belirledi ve aracın gidiş güzergahında tedbir aldı.
Jandarma ekipleri, olaydan kısa süre sonra şüphelinin bulunduğu aracı Etyemez Mahallesi mevkisinde durdurdu. Zanlı gözaltına alınırken, araçta saldırıda kullanılan tüfek ele geçirildi.
Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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