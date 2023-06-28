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'Koku kavgası': Kendisine 'Şu haline bak üstün başın kokuyor' diyen arkadaşını silahla vurdu
'Koku kavgası': Kendisine 'Şu haline bak üstün başın kokuyor' diyen arkadaşını silahla vurdu
İstanbul'da gerçekleşen bir silahlı saldırı ile ilgili detaylar ortaya çıktı. Bayrampaşa'da 1'i çocuk iki kişiyi yaralayan zanlı ifadesinde, yaraladığı... 28.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-28T18:12+0300
2023-06-28T18:12+0300
yaşam
istanbul
cinayet
koku
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İstanbul Bayrampaşa'da biri çocuk 2 kişiyi silahla yaralayan şüpheli yakalandı.Habertürk'te yer alan habere göre, polis 45 güvenlik kamerasında yaklaşık 600 dakika görüntü inceleyerek saldırganı tespit etti.Şüpheli, emniyette verdiği ifadesinde, arkadaşının olaydan 1.5 ay önce kendisine 'Şu haline bak üstün başın kokuyor' dediği için olayı gerçekleştirdiğini söyledi.Bayrampaşa Yıldırım Mahallesi'nde 24 Haziran Cumartesi günü saat 15.00 sıralarında meydana gelen olayda saldırgan, işe giden tesisatçı Hüseyin K. ile o sırada sokakta olan 15 yaşındaki M.E.B. silahla yaraladıktan sonra kaçmıştı. İhbar üzerine harekete geçen Bayrampaşa Asayiş Büro ekipleri, olayın yaşandığı Yıldırım Mahallesi'nde, şüphelinin geliş ve kaçış güzergahında ki 45 kamerayı incelemeye aldı. Yaklaşık 600 dakika görüntü inceleyen Asayiş Büro ekipleri, şüphelinin Osman Y. olduğunu tespit etti. Osman Y.'nin Gaziosmanpaşa Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi'nde olduğunu belirleyen ekiplerin yaptığı operasyonda kaçmaya çalışan şüpheli yakalandı. Adreste yapılan aramada, olayda kullanıldığı değerlendirilen tabanca ele geçirildi.Şüpheli Osman Y. verdiği ifadede, Hüseyin K. ile aynı mahallede oturdukları için arkadaş olduklarını Hüseyin'in yaklaşık 1.5 ay önce kendisini Adapark çevresinde bulunan yeşillik alanda gördüğünü ve orada 'şu haline bak üstün başın kokuyor' dediğini ve küfür ettiğini öne sürdü. Yaklaşık 1.5 ay sonra Yıldırım Mahallesi Millet Caddesi üzerinde Hüseyin K.'yı yürürken görünce aklına o sözlerin geldiğini belirten Osman Y. uyuşturucunun etkisiyle de saldırıyı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi.Saldırgan işlemleri için Bayrampaşa Asayiş Bürodan, Cevatpaşa Şehit Burak Bülbül Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.
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istanbul, cinayet, koku
istanbul, cinayet, koku

'Koku kavgası': Kendisine 'Şu haline bak üstün başın kokuyor' diyen arkadaşını silahla vurdu

18:12 28.06.2023
© İHA / HÜSEYİN TAYYAR-AW882770AK Partili meclis üyesine silahlı saldırı
AK Partili meclis üyesine silahlı saldırı - Sputnik Türkiye, 1920, 28.06.2023
© İHA / HÜSEYİN TAYYAR-AW882770
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İstanbul'da gerçekleşen bir silahlı saldırı ile ilgili detaylar ortaya çıktı. Bayrampaşa'da 1'i çocuk iki kişiyi yaralayan zanlı ifadesinde, yaraladığı arkadaşının olaydan önce kendisine "Şu haline bak üstün başın kokuyor" dediğini ve saldırıyı bu nedenle gerçekleştirdiğini iddia etti.
İstanbul Bayrampaşa'da biri çocuk 2 kişiyi silahla yaralayan şüpheli yakalandı.
Habertürk'te yer alan habere göre, polis 45 güvenlik kamerasında yaklaşık 600 dakika görüntü inceleyerek saldırganı tespit etti.
Şüpheli, emniyette verdiği ifadesinde, arkadaşının olaydan 1.5 ay önce kendisine 'Şu haline bak üstün başın kokuyor' dediği için olayı gerçekleştirdiğini söyledi.
Bayrampaşa Yıldırım Mahallesi'nde 24 Haziran Cumartesi günü saat 15.00 sıralarında meydana gelen olayda saldırgan, işe giden tesisatçı Hüseyin K. ile o sırada sokakta olan 15 yaşındaki M.E.B. silahla yaraladıktan sonra kaçmıştı. İhbar üzerine harekete geçen Bayrampaşa Asayiş Büro ekipleri, olayın yaşandığı Yıldırım Mahallesi'nde, şüphelinin geliş ve kaçış güzergahında ki 45 kamerayı incelemeye aldı. Yaklaşık 600 dakika görüntü inceleyen Asayiş Büro ekipleri, şüphelinin Osman Y. olduğunu tespit etti. Osman Y.'nin Gaziosmanpaşa Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi'nde olduğunu belirleyen ekiplerin yaptığı operasyonda kaçmaya çalışan şüpheli yakalandı. Adreste yapılan aramada, olayda kullanıldığı değerlendirilen tabanca ele geçirildi.
Şüpheli Osman Y. verdiği ifadede, Hüseyin K. ile aynı mahallede oturdukları için arkadaş olduklarını Hüseyin'in yaklaşık 1.5 ay önce kendisini Adapark çevresinde bulunan yeşillik alanda gördüğünü ve orada 'şu haline bak üstün başın kokuyor' dediğini ve küfür ettiğini öne sürdü. Yaklaşık 1.5 ay sonra Yıldırım Mahallesi Millet Caddesi üzerinde Hüseyin K.'yı yürürken görünce aklına o sözlerin geldiğini belirten Osman Y. uyuşturucunun etkisiyle de saldırıyı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi.
Saldırgan işlemleri için Bayrampaşa Asayiş Bürodan, Cevatpaşa Şehit Burak Bülbül Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.
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