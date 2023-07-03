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Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlara 'kuş sürüsü' engeli
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlara 'kuş sürüsü' engeli
Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki bir pistte bulunan kuş sürüsü dolayısıyla uçuşlarda kısa süreli aksama meydana geldi. 03.07.2023, Sputnik Türkiye
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Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistte bulunan kuş sürüsü nedeniyle uçuşlarda kısa süreli aksama yaşandı.Alınan bilgiye göre, havalimanındaki bir pistte bulunan kuş sürüsü dolayısıyla saat 08.21'de 5, 09.10'da ise 2 dakikalığına uçakların iniş ve kalkışına izin verilmedi.Bu süre zarfında havalimanına iniş yapamayan uçaklar havada tur atmak zorunda kalırken, iki uçak pisti pas geçti.Kuşların görevlilerce pisten uzaklaştırılmasının ardından Sabiha Gökçen Havalimanı'nda seferler normale döndü.
https://sputniknews.com.tr/20230702/ucak-kus-surusune-carpti-kapadokya-havalimanina-inen-ucagin-seferi-iptal-edildi-1073083899.html
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Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlara 'kuş sürüsü' engeli

11:54 03.07.2023
© AASabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı
Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı - Sputnik Türkiye, 1920, 03.07.2023
© AA
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Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki bir pistte bulunan kuş sürüsü dolayısıyla uçuşlarda kısa süreli aksama meydana geldi.
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistte bulunan kuş sürüsü nedeniyle uçuşlarda kısa süreli aksama yaşandı.
Alınan bilgiye göre, havalimanındaki bir pistte bulunan kuş sürüsü dolayısıyla saat 08.21'de 5, 09.10'da ise 2 dakikalığına uçakların iniş ve kalkışına izin verilmedi.
Bu süre zarfında havalimanına iniş yapamayan uçaklar havada tur atmak zorunda kalırken, iki uçak pisti pas geçti.
Kuşların görevlilerce pisten uzaklaştırılmasının ardından Sabiha Gökçen Havalimanı'nda seferler normale döndü.
AnadoluJet - Sputnik Türkiye, 1920, 02.07.2023
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Uçak kuş sürüsüne çarptı: Kapadokya havalimanına inen uçağın seferi iptal edildi
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