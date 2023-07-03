https://sputniknews.com.tr/20230703/sabiha-gokcen-havalimaninda-ucuslara-kus-surusu-engeli-1073105758.html

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlara 'kuş sürüsü' engeli

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlara 'kuş sürüsü' engeli

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki bir pistte bulunan kuş sürüsü dolayısıyla uçuşlarda kısa süreli aksama meydana geldi. 03.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-03T11:54+0300

2023-07-03T11:54+0300

2023-07-03T11:54+0300

türkiye

sabiha gökçen

sabiha gökçen havalimanı

kuş

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Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistte bulunan kuş sürüsü nedeniyle uçuşlarda kısa süreli aksama yaşandı.Alınan bilgiye göre, havalimanındaki bir pistte bulunan kuş sürüsü dolayısıyla saat 08.21'de 5, 09.10'da ise 2 dakikalığına uçakların iniş ve kalkışına izin verilmedi.Bu süre zarfında havalimanına iniş yapamayan uçaklar havada tur atmak zorunda kalırken, iki uçak pisti pas geçti.Kuşların görevlilerce pisten uzaklaştırılmasının ardından Sabiha Gökçen Havalimanı'nda seferler normale döndü.

https://sputniknews.com.tr/20230702/ucak-kus-surusune-carpti-kapadokya-havalimanina-inen-ucagin-seferi-iptal-edildi-1073083899.html

türkiye

sabiha gökçen havalimanı

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