https://sputniknews.com.tr/20230703/sabiha-gokcen-havalimaninda-ucuslara-kus-surusu-engeli-1073105758.html
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlara 'kuş sürüsü' engeli
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlara 'kuş sürüsü' engeli
Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki bir pistte bulunan kuş sürüsü dolayısıyla uçuşlarda kısa süreli aksama meydana geldi. 03.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-03T11:54+0300
2023-07-03T11:54+0300
2023-07-03T11:54+0300
türkiye
sabiha gökçen
sabiha gökçen havalimanı
kuş
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/01/16/1053013634_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_1aaf1d07dce53271733a4c7009422d20.jpg
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistte bulunan kuş sürüsü nedeniyle uçuşlarda kısa süreli aksama yaşandı.Alınan bilgiye göre, havalimanındaki bir pistte bulunan kuş sürüsü dolayısıyla saat 08.21'de 5, 09.10'da ise 2 dakikalığına uçakların iniş ve kalkışına izin verilmedi.Bu süre zarfında havalimanına iniş yapamayan uçaklar havada tur atmak zorunda kalırken, iki uçak pisti pas geçti.Kuşların görevlilerce pisten uzaklaştırılmasının ardından Sabiha Gökçen Havalimanı'nda seferler normale döndü.
https://sputniknews.com.tr/20230702/ucak-kus-surusune-carpti-kapadokya-havalimanina-inen-ucagin-seferi-iptal-edildi-1073083899.html
türkiye
sabiha gökçen havalimanı
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/01/16/1053013634_250:0:1750:1125_1920x0_80_0_0_26e6bb429de28f074f3fcc30a9ddf906.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
sabiha gökçen, sabiha gökçen havalimanı, kuş
sabiha gökçen, sabiha gökçen havalimanı, kuş
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlara 'kuş sürüsü' engeli
Abone ol
Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki bir pistte bulunan kuş sürüsü dolayısıyla uçuşlarda kısa süreli aksama meydana geldi.
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistte bulunan kuş sürüsü nedeniyle uçuşlarda kısa süreli aksama yaşandı.
Alınan bilgiye göre, havalimanındaki bir pistte bulunan kuş sürüsü dolayısıyla saat 08.21'de 5, 09.10'da ise 2 dakikalığına uçakların iniş ve kalkışına izin verilmedi.
Bu süre zarfında havalimanına iniş yapamayan uçaklar havada tur atmak zorunda kalırken, iki uçak pisti pas geçti.
Kuşların görevlilerce pisten uzaklaştırılmasının ardından Sabiha Gökçen Havalimanı'nda seferler normale döndü.