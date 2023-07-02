https://sputniknews.com.tr/20230702/ucak-kus-surusune-carpti-kapadokya-havalimanina-inen-ucagin-seferi-iptal-edildi-1073083899.html
Uçak kuş sürüsüne çarptı: Kapadokya havalimanına inen uçağın seferi iptal edildi
Uçak kuş sürüsüne çarptı: Kapadokya havalimanına inen uçağın seferi iptal edildi
İstanbul-Nevşehir seferi yapan uçak kalkışından kısa bir süre sonra kuş sürüsüne çarptı. Kapadokya havalimanına inen uçağın seferi iptal edildi. 02.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-02T14:42+0300
2023-07-02T14:42+0300
2023-07-02T14:42+0300
yaşam
uçak
kapadokya
anadolu jet
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Sabah saatlerinde İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanından havalanan TK 7592 sefer sayılı Anadolu Jet’e ait uçak Kapadokya havalimanına gelmek için havalandıktan kısa bir süre sonra kuş sürüsüne çaptı.Çarpmanın etkisi ile burun kısmında hasar oluşan uçak Nevşehir Kapadokya Havalimanı'na sorunsuz iniş yaptı.Uçakta meydana gelen hasar nedeniyle Nevşehir Kapadokya Havalimanı'ndan, İstanbul Sabiha Gökçen havalimanına yapılacak olan uçak seferi iptal edildi.Yolcuların mağdur olmaması için başka bir uçak ile ek sefer düzenlenecek.
https://sputniknews.com.tr/20230701/kabinini-duman-kaplayan-yolcu-ucagi-acil-inis-yapti-1073062383.html
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uçak, kapadokya, anadolu jet
uçak, kapadokya, anadolu jet
Uçak kuş sürüsüne çarptı: Kapadokya havalimanına inen uçağın seferi iptal edildi
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İstanbul-Nevşehir seferi yapan uçak kalkışından kısa bir süre sonra kuş sürüsüne çarptı. Kapadokya havalimanına inen uçağın seferi iptal edildi.
Sabah saatlerinde İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanından havalanan TK 7592 sefer sayılı Anadolu Jet’e ait uçak Kapadokya havalimanına gelmek için havalandıktan kısa bir süre sonra kuş sürüsüne çaptı.
Çarpmanın etkisi ile burun kısmında hasar oluşan uçak Nevşehir Kapadokya Havalimanı'na sorunsuz iniş yaptı.
Uçakta meydana gelen hasar nedeniyle Nevşehir Kapadokya Havalimanı'ndan, İstanbul Sabiha Gökçen havalimanına yapılacak olan uçak seferi iptal edildi.
Yolcuların mağdur olmaması için başka bir uçak ile ek sefer düzenlenecek.