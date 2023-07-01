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Kabinini duman kaplayan yolcu uçağı acil iniş yaptı
Kabinini duman kaplayan yolcu uçağı acil iniş yaptı
Japonya’nın Fukuoka eyaletinden Miyazaki eyaletine giden bir yolcu uçağı, kabinde oluşan duman nedeniyle Miyazaki Havalimanı'na acil iniş yaptı. 2'si bebek 35... 01.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-01T16:43+0300
2023-07-01T16:43+0300
japonya
yaşam
uçak
kabin
acil iniş
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Japonya'nın Fukuoka eyaletinden Miyazaki eyaletine giden bir yolcu uçağında duman paniği yaşandı. Oriental Air Bridge adlı havayolu şirketinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 2'si bebek 35 yolcu ve 4 mürettebatı ile yerel saatle 12.48'de Fukuoka Havalimanı'ndan kalkan 74 yolcu kapasiteli uçağın kabininde saat 13.13'te duman görüldü. Kumamoto eyaleti üzerinde acil durum alarmı veren pilotlar 13.29'da Miyazaki Havalimanı'na acil iniş yaptı. Yolcular, havalimanında bekleyen itfaiye ekipleri ve sivil havacılık personeli tarafından tahliye edilirken, yaralanan olmadı. Kara, Altyapı, Ulaştırma ve Turizm Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise havalimanındaki pistin yaşanan olay nedeniyle 13.30 itibariyle 1 saat süreyle uçuşa kapatıldığı duyuruldu. Piste inmesi planlanan diğer uçakların bölge yakınındaki farklı havaalanlarına yönlendirildiği ifade edildi. Olayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldı.
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japonya, uçak, kabin, acil iniş
japonya, uçak, kabin, acil iniş

Kabinini duman kaplayan yolcu uçağı acil iniş yaptı

16:43 01.07.2023
Uçak kazasından 2 hafta sonra canlı bulundu
Uçak kazasından 2 hafta sonra canlı bulundu - Sputnik Türkiye, 1920, 01.07.2023
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Japonya’nın Fukuoka eyaletinden Miyazaki eyaletine giden bir yolcu uçağı, kabinde oluşan duman nedeniyle Miyazaki Havalimanı'na acil iniş yaptı. 2'si bebek 35 yolcu ve 4 mürettebatın bulunduğu uçakta yaralanan olmadı.
Japonya'nın Fukuoka eyaletinden Miyazaki eyaletine giden bir yolcu uçağında duman paniği yaşandı.

Oriental Air Bridge adlı havayolu şirketinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 2'si bebek 35 yolcu ve 4 mürettebatı ile yerel saatle 12.48'de Fukuoka Havalimanı'ndan kalkan 74 yolcu kapasiteli uçağın kabininde saat 13.13'te duman görüldü.

Kumamoto eyaleti üzerinde acil durum alarmı veren pilotlar 13.29'da Miyazaki Havalimanı'na acil iniş yaptı.

Yolcular, havalimanında bekleyen itfaiye ekipleri ve sivil havacılık personeli tarafından tahliye edilirken, yaralanan olmadı. Kara, Altyapı, Ulaştırma ve Turizm Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise havalimanındaki pistin yaşanan olay nedeniyle 13.30 itibariyle 1 saat süreyle uçuşa kapatıldığı duyuruldu.

Piste inmesi planlanan diğer uçakların bölge yakınındaki farklı havaalanlarına yönlendirildiği ifade edildi. Olayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldı.
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