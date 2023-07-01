https://sputniknews.com.tr/20230701/kabinini-duman-kaplayan-yolcu-ucagi-acil-inis-yapti-1073062383.html

Kabinini duman kaplayan yolcu uçağı acil iniş yaptı

Kabinini duman kaplayan yolcu uçağı acil iniş yaptı

Japonya’nın Fukuoka eyaletinden Miyazaki eyaletine giden bir yolcu uçağı, kabinde oluşan duman nedeniyle Miyazaki Havalimanı'na acil iniş yaptı. 2'si bebek 35... 01.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-01T16:43+0300

2023-07-01T16:43+0300

2023-07-01T16:43+0300

japonya

yaşam

uçak

kabin

acil iniş

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/12/1071250147_55:0:779:407_1920x0_80_0_0_a34813d4c61933e2d3be467253255f6b.jpg

Japonya'nın Fukuoka eyaletinden Miyazaki eyaletine giden bir yolcu uçağında duman paniği yaşandı. Oriental Air Bridge adlı havayolu şirketinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 2'si bebek 35 yolcu ve 4 mürettebatı ile yerel saatle 12.48'de Fukuoka Havalimanı'ndan kalkan 74 yolcu kapasiteli uçağın kabininde saat 13.13'te duman görüldü. Kumamoto eyaleti üzerinde acil durum alarmı veren pilotlar 13.29'da Miyazaki Havalimanı'na acil iniş yaptı. Yolcular, havalimanında bekleyen itfaiye ekipleri ve sivil havacılık personeli tarafından tahliye edilirken, yaralanan olmadı. Kara, Altyapı, Ulaştırma ve Turizm Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise havalimanındaki pistin yaşanan olay nedeniyle 13.30 itibariyle 1 saat süreyle uçuşa kapatıldığı duyuruldu. Piste inmesi planlanan diğer uçakların bölge yakınındaki farklı havaalanlarına yönlendirildiği ifade edildi. Olayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldı.

japonya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

japonya, uçak, kabin, acil iniş