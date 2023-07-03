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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230703/rus-askerleri-ukrayna-ordusunun-soledar-yakinlarindaki-taarruz-girisimini-engelledi-1073120804.html
Rus askerleri, Ukrayna ordusunun Soledar yakınlarındaki taarruz girişimini engelledi
Rus askerleri, Ukrayna ordusunun Soledar yakınlarındaki taarruz girişimini engelledi
Rusya Güney Askeri Grubu birliklerinin Ukrayna ordusunun Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin (DHC) Soledar kentinin yakınlarındaki taarruz girişimini engellediği... 03.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-03T17:16+0300
2023-07-03T17:16+0300
ukrayna krizi
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rusya
soledar
ukrayna
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Rus Silahlı Kuvvetleri 200. Tugayı’nın topçu birliği komutanının Sputnik muhabirine insansız hava aracından gece çekilmiş bir video gösterdi, videodan Rus askerlerinin Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin taarruz girişimini önlediği görülüyor.Rus komutan, “Birliğe ait insansız hava aracı (İHA) ile düşmanın ormanlık araziyi kullanarak taarruz için başlangıç noktasına geçme girişimi tespit edildi. Düşman sabahın erken saatlerinde taarruza geçmek üzere ilerliyor, düşman tespit edildi ve üzerine tesir ateşi açıldı. Yaklaşık 50 kişilik bir grup yüzde 80 oranında etkisiz hale getirildi” bilgisini verdi.Bu olaydan birkaç saat sonra düşmanın yaklaşık 20 kişiden oluşan ve ön saflarda taarruz için Soledar’a doğru ilerleyen ikinci bir grubunun tespit edildiğine dikkat çeken komutan, bu grubun da etkisiz hale getirildiğini aktardı.Rusya Savunma Bakanlığı’ndan daha önce yapılan açıklamaya göre, Güney Askeri Grubu birlikleri Donetsk yönünde bir günde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin 11 saldırısını püskürterek 360’a yakın Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdi, 22 adet teçhizatı ve iki mühimmat deposunu imha etti.
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Rus askerleri, Ukrayna ordusunun Soledar yakınlarındaki taarruz girişimini engelledi
Rus askerleri, Ukrayna ordusunun Soledar yakınlarındaki taarruz girişimini engelledi
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video, rusya, soledar, ukrayna, видео
video, rusya, soledar, ukrayna, видео

Rus askerleri, Ukrayna ordusunun Soledar yakınlarındaki taarruz girişimini engelledi

17:16 03.07.2023
© Sputnik
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Rusya Güney Askeri Grubu birliklerinin Ukrayna ordusunun Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin (DHC) Soledar kentinin yakınlarındaki taarruz girişimini engellediği açıklandı.
Rus Silahlı Kuvvetleri 200. Tugayı’nın topçu birliği komutanının Sputnik muhabirine insansız hava aracından gece çekilmiş bir video gösterdi, videodan Rus askerlerinin Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin taarruz girişimini önlediği görülüyor.
Rus komutan, “Birliğe ait insansız hava aracı (İHA) ile düşmanın ormanlık araziyi kullanarak taarruz için başlangıç noktasına geçme girişimi tespit edildi. Düşman sabahın erken saatlerinde taarruza geçmek üzere ilerliyor, düşman tespit edildi ve üzerine tesir ateşi açıldı. Yaklaşık 50 kişilik bir grup yüzde 80 oranında etkisiz hale getirildi” bilgisini verdi.
Bu olaydan birkaç saat sonra düşmanın yaklaşık 20 kişiden oluşan ve ön saflarda taarruz için Soledar’a doğru ilerleyen ikinci bir grubunun tespit edildiğine dikkat çeken komutan, bu grubun da etkisiz hale getirildiğini aktardı.
Rusya Savunma Bakanlığı’ndan daha önce yapılan açıklamaya göre, Güney Askeri Grubu birlikleri Donetsk yönünde bir günde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin 11 saldırısını püskürterek 360’a yakın Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdi, 22 adet teçhizatı ve iki mühimmat deposunu imha etti.
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