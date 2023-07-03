https://sputniknews.com.tr/20230703/otomobil-asansorlu-otoparkta-sikisti-1073117859.html

Otomobil, asansörlü otoparkta sıkıştı

Otomobil, asansörlü otoparkta sıkıştı

İzmir’de bir araç, asansörlü otoparkın tabanı ile otopark katının arasında sıkıştı. 03.07.2023, Sputnik Türkiye

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asansör

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Olay, saat 11.30 sıralarında İzmir’in Konak ilçesinde bulunan Mimar Kemalettin İş Merkezinin asansörlü otoparkında meydana geldi. Passat araç sürücüsü, asansörü kullanarak bir alt kata aracını park etmek istedi. İddiaya göre, asansör alt kata inerken bir anda arıza nedeniyle tekrar yukarı çıkınca aracın arka kısmı asansör tabanı ve otopark katı arasına sıkıştı. Sürücü, kazayı yara almadan atlatırken, polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. Aracın durumunu görünce çok şaşırdığını belirten Ökkeş Doğan isimli vatandaş, "Asansör arıza yapınca asansör aşağıya düşmüş. Neyse ki cana zarar gelmemiş. Aracı böyle görünce şaşırdık. Yoldan geçerken gördüm, ilk kez böyle bir kaza görüyorum. Böyle yerlerin emniyetli olması lazım ama kazanın tam olarak neden olduğunu da bilmiyorum” dedi.

https://sputniknews.com.tr/20230702/anadolu-otoyolunda-zincirleme-kaza-14-arac-karisti-1073082122.html

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türkiye, izmir, otomobil, asansör, sürücü