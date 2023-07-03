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https://sputniknews.com.tr/20230703/otomobil-asansorlu-otoparkta-sikisti-1073117859.html
Otomobil, asansörlü otoparkta sıkıştı
Otomobil, asansörlü otoparkta sıkıştı
İzmir’de bir araç, asansörlü otoparkın tabanı ile otopark katının arasında sıkıştı. 03.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-03T15:55+0300
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otomobil
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Olay, saat 11.30 sıralarında İzmir’in Konak ilçesinde bulunan Mimar Kemalettin İş Merkezinin asansörlü otoparkında meydana geldi. Passat araç sürücüsü, asansörü kullanarak bir alt kata aracını park etmek istedi. İddiaya göre, asansör alt kata inerken bir anda arıza nedeniyle tekrar yukarı çıkınca aracın arka kısmı asansör tabanı ve otopark katı arasına sıkıştı. Sürücü, kazayı yara almadan atlatırken, polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. Aracın durumunu görünce çok şaşırdığını belirten Ökkeş Doğan isimli vatandaş, "Asansör arıza yapınca asansör aşağıya düşmüş. Neyse ki cana zarar gelmemiş. Aracı böyle görünce şaşırdık. Yoldan geçerken gördüm, ilk kez böyle bir kaza görüyorum. Böyle yerlerin emniyetli olması lazım ama kazanın tam olarak neden olduğunu da bilmiyorum” dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230702/anadolu-otoyolunda-zincirleme-kaza-14-arac-karisti-1073082122.html
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türkiye, izmir, otomobil, asansör, sürücü

Otomobil, asansörlü otoparkta sıkıştı

15:55 03.07.2023
© İHA / CEREN ATMACA ÖZDEN - SİNAN YENİÇERİOtomobil, asansörlü otoparkta sıkıştı
Otomobil, asansörlü otoparkta sıkıştı - Sputnik Türkiye, 1920, 03.07.2023
© İHA / CEREN ATMACA ÖZDEN - SİNAN YENİÇERİ
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İzmir’de bir araç, asansörlü otoparkın tabanı ile otopark katının arasında sıkıştı.
Olay, saat 11.30 sıralarında İzmir’in Konak ilçesinde bulunan Mimar Kemalettin İş Merkezinin asansörlü otoparkında meydana geldi.
Passat araç sürücüsü, asansörü kullanarak bir alt kata aracını park etmek istedi. İddiaya göre, asansör alt kata inerken bir anda arıza nedeniyle tekrar yukarı çıkınca aracın arka kısmı asansör tabanı ve otopark katı arasına sıkıştı.
Sürücü, kazayı yara almadan atlatırken, polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. Aracın durumunu görünce çok şaşırdığını belirten Ökkeş Doğan isimli vatandaş, "Asansör arıza yapınca asansör aşağıya düşmüş. Neyse ki cana zarar gelmemiş. Aracı böyle görünce şaşırdık. Yoldan geçerken gördüm, ilk kez böyle bir kaza görüyorum. Böyle yerlerin emniyetli olması lazım ama kazanın tam olarak neden olduğunu da bilmiyorum” dedi.
Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza: 14 araç karıştı - Sputnik Türkiye, 1920, 02.07.2023
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Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza: 14 araç karıştı
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