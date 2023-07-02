https://sputniknews.com.tr/20230702/anadolu-otoyolunda-zincirleme-kaza-14-arac-karisti-1073082122.html

Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza: 14 araç karıştı

Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza: 14 araç karıştı

Anadolu Otoyolu Bolu kesiminde meydana gelen 3 zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı, bir süre trafiğe kapatılan yolda uzun araç kuyrukları oluştu. 02.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-02T13:39+0300

2023-07-02T13:39+0300

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türkiye

türkiye

anadolu otoyolu

kaza

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Otoyolun İstanbul istikameti Bolu Dağı Tüneli çıkışındaki viyadük üzerinde belirli aralıklarla 14 otomobilin karıştığı 3 zincirleme kaza meydana geldi.İhbar üzerine kaza mahalline 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.Kazada yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırılırken, sağlık görevlileri bazı sürücü ve yolculara ayakta müdahale etti.Yolu trafiğe kapatan polis ekipleri, sürücüleri Abant Kavşağı'ndan D-100 kara yoluna yönlendirdi.Uzun araç kuyruğunun oluştuğu yolda ulaşım, otomobillerin kaldırılması ve temizlik çalışmalarının ardından normale döndü.

https://sputniknews.com.tr/20230702/bakan-koca-acikladi-bayram-tatilinin-ilk-gununden-itibaren-17-bin-774-trafik-kazasi-meydana-geldi-1073079599.html

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