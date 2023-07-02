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Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza: 14 araç karıştı
Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza: 14 araç karıştı
Anadolu Otoyolu Bolu kesiminde meydana gelen 3 zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı, bir süre trafiğe kapatılan yolda uzun araç kuyrukları oluştu. 02.07.2023, Sputnik Türkiye
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Otoyolun İstanbul istikameti Bolu Dağı Tüneli çıkışındaki viyadük üzerinde belirli aralıklarla 14 otomobilin karıştığı 3 zincirleme kaza meydana geldi.İhbar üzerine kaza mahalline 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.Kazada yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırılırken, sağlık görevlileri bazı sürücü ve yolculara ayakta müdahale etti.Yolu trafiğe kapatan polis ekipleri, sürücüleri Abant Kavşağı'ndan D-100 kara yoluna yönlendirdi.Uzun araç kuyruğunun oluştuğu yolda ulaşım, otomobillerin kaldırılması ve temizlik çalışmalarının ardından normale döndü.
https://sputniknews.com.tr/20230702/bakan-koca-acikladi-bayram-tatilinin-ilk-gununden-itibaren-17-bin-774-trafik-kazasi-meydana-geldi-1073079599.html
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Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza: 14 araç karıştı

13:39 02.07.2023
© AA / Murat AtasevenAnadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza: 14 araç karıştı
Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza: 14 araç karıştı - Sputnik Türkiye, 1920, 02.07.2023
© AA / Murat Ataseven
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Anadolu Otoyolu Bolu kesiminde meydana gelen 3 zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı, bir süre trafiğe kapatılan yolda uzun araç kuyrukları oluştu.
Otoyolun İstanbul istikameti Bolu Dağı Tüneli çıkışındaki viyadük üzerinde belirli aralıklarla 14 otomobilin karıştığı 3 zincirleme kaza meydana geldi.
İhbar üzerine kaza mahalline 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırılırken, sağlık görevlileri bazı sürücü ve yolculara ayakta müdahale etti.
Yolu trafiğe kapatan polis ekipleri, sürücüleri Abant Kavşağı'ndan D-100 kara yoluna yönlendirdi.
Uzun araç kuyruğunun oluştuğu yolda ulaşım, otomobillerin kaldırılması ve temizlik çalışmalarının ardından normale döndü.
Kaza - Sputnik Türkiye, 1920, 02.07.2023
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