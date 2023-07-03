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https://sputniknews.com.tr/20230703/oterken-nefesi-tukenen-horoz-bayildi-1073107790.html
Öterken nefesi tükenen horoz bayıldı
Öterken nefesi tükenen horoz bayıldı
Karabük'te uzun süre öten horoz nefesi tükenince bayıldı. Söz konusu anlar, görüntülere yansıdı. 03.07.2023, Sputnik Türkiye
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Karabük'te bir horoz uzun süre öttüğü sırada kısa süreli baygınlık geçirdi.Horozun öterken baygınlık geçirdiği ve sendeleyerek yere düştüğü anları ise sahibi cep telefonuyla kaydetti.
https://sputniknews.com.tr/20230525/horozlari-koruma-derneginde-horoz-dovusturenlere-117-bin-tl-para-cezasi-1071566945.html
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Öterken nefesi tükenen horoz bayıldı
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horoz, karabük, bayılma, video
horoz, karabük, bayılma, video

Öterken nefesi tükenen horoz bayıldı

12:15 03.07.2023 (güncellendi: 12:24 03.07.2023)
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Karabük'te uzun süre öten horoz nefesi tükenince bayıldı. Söz konusu anlar, görüntülere yansıdı.
Karabük'te bir horoz uzun süre öttüğü sırada kısa süreli baygınlık geçirdi.
Horozun öterken baygınlık geçirdiği ve sendeleyerek yere düştüğü anları ise sahibi cep telefonuyla kaydetti.
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