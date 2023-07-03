https://sputniknews.com.tr/20230703/oterken-nefesi-tukenen-horoz-bayildi-1073107790.html
Öterken nefesi tükenen horoz bayıldı
Öterken nefesi tükenen horoz bayıldı
Karabük'te uzun süre öten horoz nefesi tükenince bayıldı. Söz konusu anlar, görüntülere yansıdı. 03.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-03T12:15+0300
2023-07-03T12:15+0300
2023-07-03T12:24+0300
yaşam
horoz
karabük
bayılma
video
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Karabük'te bir horoz uzun süre öttüğü sırada kısa süreli baygınlık geçirdi.Horozun öterken baygınlık geçirdiği ve sendeleyerek yere düştüğü anları ise sahibi cep telefonuyla kaydetti.
https://sputniknews.com.tr/20230525/horozlari-koruma-derneginde-horoz-dovusturenlere-117-bin-tl-para-cezasi-1071566945.html
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Öterken nefesi tükenen horoz bayıldı
Öterken nefesi tükenen horoz bayıldı
2023-07-03T12:15+0300
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horoz, karabük, bayılma, video
horoz, karabük, bayılma, video
Öterken nefesi tükenen horoz bayıldı
12:15 03.07.2023 (güncellendi: 12:24 03.07.2023) Abone ol
Karabük'te uzun süre öten horoz nefesi tükenince bayıldı. Söz konusu anlar, görüntülere yansıdı.
Karabük'te bir horoz uzun süre öttüğü sırada kısa süreli baygınlık geçirdi.
Horozun öterken baygınlık geçirdiği ve sendeleyerek yere düştüğü anları ise sahibi cep telefonuyla kaydetti.