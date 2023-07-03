https://sputniknews.com.tr/20230703/kira-fiyatlari-yuzde-101-artti-ibbden-barinma-krizine-cozum-onerileri-1073114480.html

Kira fiyatları yüzde 101 arttı: İBB'den barınma krizine çözüm önerileri

Kira fiyatları yüzde 101 arttı: İBB'den barınma krizine çözüm önerileri

Türkiye genelinde kira fiyatları yüzde 101 oranında arttı. Barınma krizine ilişkin çözüm önerilerini sıralayan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gökce, kısa, orta... 03.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-03T14:32+0300

2023-07-03T14:32+0300

2023-07-03T14:42+0300

ekonomi

istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)

kira

fiyat artışı

satılık

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı ve Şehir Plancısı Dr. Buğra Gökçe, 'barınma krizi'ne dikkat çekerek önerilerini sıraladı.Gökce, 'sahibinden.com' istatistiklerini referans alarak, kiralananın tahliyesi için açılan dava sayısının 2 yılda yüzde 47 arttığını belirtti.2020 yılında 27 bin 430 dava varken 2022 sonunda dava sayısının 42 bin 31'e çıktığı bilgisini veren Gökce, "Tahliye davaları Sulh Hukuk Mahkemeleri'nde açılan davaların yüzde 60'ına yaklaşmış durumda" dedi.Buğra Gökce, Twitter hesabından şu ifadeleri kullandı:"Barınma krizi derinleşiyorKiralananın tahliyesi için açılan dava sayısı 2 yılda yüzde 47 arttı.2020 yılında 27 bin 430 dava varken, 2022 sonunda dava sayısı 42 bin 31'e çıktı.Tahliye davaları Sulh Hukuk Mahkemeleri'nde açılan davaların yüzde 60'ına yaklaşmış durumda.Bu yıl Mayıs ayında, bir önceki yılın aynı ayına göreTürkiye genelinde kira fiyatları yüzde 101 oranında artış gösterdi.İstanbul'da kira fiyatları yüzde 109 oranında artarken, İzmir'de artış yüzde 150, Ankara'da yüzde 192 oldu.Önemli bir veri de İstanbul'da sadece ocak-mayıs döneminde satılık konut fiyatlarında yaşanan artış. 5 ayda İstanbul genelinde fiyat artışı yüzde 16.5 olurken, Arnavutköy'de artış yüzde 28.1'i, Şile'de yüzde 31.7'i, Çatalca'da yüzde 33'ü aşmış durumda.Yaşanan bu fiyat artışları nedeniyle yeni ev kiralamak isteyenler bütçelerine göre ev bulamazken, hali hazırda kiralık evde oturanlar ile ev sahipleri arasında yaşanan sorunlar da tahliye davalarında patlamaya ve sosyal sorunlara neden oluyor.Peki ne yapabiliriz?Kısa ve orta uzun vadede yapılması gerekenler aşağıda ?Kısa vadede;Orta-uzun vadede;

https://sputniknews.com.tr/20230630/uzmani-uyardi-konut-fiyatlari-ve-kira-artisi-icin-tarih-verdi-1073034308.html

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istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), kira, fiyat artışı, satılık