https://sputniknews.com.tr/20230630/uzmani-uyardi-konut-fiyatlari-ve-kira-artisi-icin-tarih-verdi-1073034308.html
Uzmanı uyardı: Konut fiyatları ve kira artışı için tarih verdi
Uzmanı uyardı: Konut fiyatları ve kira artışı için tarih verdi
Türkiye'de yaşanan konut krizine dair değerlendirmelerde bulunan Gayrimenkul ve Yatırım Danışmanı Başaran, "Konut fiyatları düşecek' diyenler, Türkiye'yi hiç... 30.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-30T15:22+0300
2023-06-30T15:22+0300
2023-06-30T15:22+0300
konut
konut satışı
konut fiyatları
türkiye
ekonomi
fahiş fiyat
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kira
kira bedeli
kira sözleşmesi
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Son yıllarda ev fiyatları 7-8 katına çıkarken yalnızca Mayıs ayında satış artış oranında küçük bir düşüş yaşanmıştı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye genelinde konut satışları Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7.7 düşüşle 113 bin 276 olmuştu.Independent Türkçe'ye konuşan Gayrimenkul ve Yatırım Danışmanı Mert Başaran, alıcılardan, anne-babalarının ya da büyükanne-dedelerinin evleri gibi geniş yerleri değil; daha küçük, uzak noktadaki ama nispeten uygun fiyatlı yerlere yatırım yaparak paralarını büyütmesi tavsiyesinde bulunarak, "Belki oturmak istediğiniz, hayalini kurduğunuz ev o olmayabilir ama şimdi bir şey almazsanız, hiç alamayabilirsiniz" yorumunu yaptı.'Konut fiyatları düşmez, aksine yüzde 30 artar'Son olarak Beylikdüzü'nde 17 metrekarelik bir ev aldığını aktaran Başaran, seneye bu fiyatlara bu tip konutların da bulunamayacağı görüşünde. Asgari ücrete yüzde 34 zam yapıldığını, dövizde yüzde 30 civarında artış kaydedildiğine değinen Başaran, bu durumun yeni konutlara yüzde 30-35 fiyat artışı şeklinde yansıyacağı, dolayısıyla ikinci el konutlarda da yükselişin süreceğini belirtiyor.'Konut fiyatları düşecek' diyenler, Türkiye'yi hiç tanımıyor'Nüfusun katlandığı, genç sayısının arttığı ve artık pek çok yerin göç aldığı gerekçesiyle barınma ihtiyacının hiçbir zaman azalmayacağını savunan Başaran, bazı ekonomistlerin 'konut fiyatlarının düşeceği' yönündeki varsayımlarına hiç katılmadığını söyleyerek şunları aktardı:'Eylül-ekimden sonra fiyatlar, kiralar daha da artacaktır'Bu dönemin hala çok iyi olduğunu dile getiren Başaran, "Temmuz ve ağustos ayında ev aldınız ya da kiraya çıktınız, eylül-ekimden sonra fiyatlar, kiralar daha da artacak. Bu fırsatı da yakalayamazsanız, okullar, üniversiteler, piyasalar açıldığında, işiniz daha da zorlaşacak. Dolardaki artışın da yansımaları olacağını öngörüyorum" şeklinde konuştu.
https://sputniknews.com.tr/20230630/fahis-aidat-artisina-karsi-duzenleme-yolda-1073017292.html
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konut, konut satışı, konut fiyatları, ekonomi, fahiş fiyat, hayat pahalılığı, kira, kira bedeli, kira sözleşmesi, kiralama, kiralık, ev, ev sahibi , satılık ev, ev sahipliği
konut, konut satışı, konut fiyatları, ekonomi, fahiş fiyat, hayat pahalılığı, kira, kira bedeli, kira sözleşmesi, kiralama, kiralık, ev, ev sahibi , satılık ev, ev sahipliği
Uzmanı uyardı: Konut fiyatları ve kira artışı için tarih verdi
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Türkiye'de yaşanan konut krizine dair değerlendirmelerde bulunan Gayrimenkul ve Yatırım Danışmanı Başaran, "Konut fiyatları düşecek' diyenler, Türkiye'yi hiç tanımıyor, eylül-ekimden sonra fiyatlar, kiralar daha da artacaktır" dedi.
Son yıllarda ev fiyatları 7-8 katına çıkarken yalnızca Mayıs ayında satış artış oranında küçük bir düşüş yaşanmıştı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye genelinde konut satışları Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7.7 düşüşle 113 bin 276 olmuştu.
Independent Türkçe'ye konuşan Gayrimenkul ve Yatırım Danışmanı Mert Başaran, alıcılardan, anne-babalarının ya da büyükanne-dedelerinin evleri gibi geniş yerleri değil; daha küçük, uzak noktadaki ama nispeten uygun fiyatlı yerlere yatırım yaparak paralarını büyütmesi tavsiyesinde bulunarak, "Belki oturmak istediğiniz, hayalini kurduğunuz ev o olmayabilir ama şimdi bir şey almazsanız, hiç alamayabilirsiniz" yorumunu yaptı.
'Konut fiyatları düşmez, aksine yüzde 30 artar'
Son olarak Beylikdüzü'nde 17 metrekarelik bir ev aldığını aktaran Başaran, seneye bu fiyatlara bu tip konutların da bulunamayacağı görüşünde. Asgari ücrete yüzde 34 zam yapıldığını, dövizde yüzde 30 civarında artış kaydedildiğine değinen Başaran, bu durumun yeni konutlara yüzde 30-35 fiyat artışı şeklinde yansıyacağı, dolayısıyla ikinci el konutlarda da yükselişin süreceğini belirtiyor.
'Konut fiyatları düşecek' diyenler, Türkiye'yi hiç tanımıyor'
Nüfusun katlandığı, genç sayısının arttığı ve artık pek çok yerin göç aldığı gerekçesiyle barınma ihtiyacının hiçbir zaman azalmayacağını savunan Başaran, bazı ekonomistlerin 'konut fiyatlarının düşeceği' yönündeki varsayımlarına hiç katılmadığını söyleyerek şunları aktardı:
"Türkiye'nin sosyolojik ve demografik yapısını bilmediklerinden boş konuşuyorlar. Türkiye'yi hiç tanımıyorlar. Türkiye'de konut fiyatlarının düşme ihtimali yok. Barınma en temel ihtiyaçtır. Eskisi kadar yüksek oranda artmasa da ev fiyatları enflasyon kadar artar. Dolar düşerse biraz düşer o kadar. Ancak dolardaki artış sürerse, o kadar artar."
'Eylül-ekimden sonra fiyatlar, kiralar daha da artacaktır'
Bu dönemin hala çok iyi olduğunu dile getiren Başaran, "Temmuz ve ağustos ayında ev aldınız ya da kiraya çıktınız, eylül-ekimden sonra fiyatlar, kiralar daha da artacak. Bu fırsatı da yakalayamazsanız, okullar, üniversiteler, piyasalar açıldığında, işiniz daha da zorlaşacak. Dolardaki artışın da yansımaları olacağını öngörüyorum" şeklinde konuştu.