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Fahiş aidat artışına karşı düzenleme yolda
Fahiş aidat artışına karşı düzenleme yolda
Asgari ücret zammının ardından site yöneticileri aidatlara fahiş ara zamlar yapmaya başladı. Bakanlığın konuya ilişkin çalışmalara başladığı belirtildi. Fahiş... 30.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-30T07:20+0300
2023-06-30T07:20+0300
ekonomi
asgari ücret
kira
aidat
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Asgari ücret ara zammına yüzde 34 zam gelmesiyle birlikte apartman ve site aidatlarına da zam yapılmaya başlanması tartışmalara neden oldu.Sabah'ın haberine göre, bazı site yöneticilerinin ise asgari ücrete yapılan zammın çok üstüne çıkarak aidatları yüzde 70'e varan oranlarda artırdı. Bazı lüks sitelerde kira ile aidatlar neredeyse eşit hale geldi. Bakanlık konuya ilişkin harekete geçti.Enflasyon dışında zam yapılamayacakSite aidatlarına ilişkin hazırlanan proje kapsamında, bütün site yönetimlerinin profesyonel şirketler tarafından yönetilmesi gündemde. Buna ek olarak apartman yöneticileri sınavlara tabi tutulacak. Aidatlara enflasyon dışında zam yapılamayacak.2 yıldan fazla yöneticilik yapılamayacak. Mevcut yönetimlere sertifika zorunluluğu getirilecek. Ayrıca bakanlık yaptığı duyuruda asgari ücretten sonra aidatlara zam yapan yöneticilerin kendilerine şikâyet edilmesini istedi.Enflasyon oranlarının üzerinde zam yapan yöneticilere dava da açılabilecek, görevden alınabilecek.
https://sputniknews.com.tr/20230625/aidatlara-yaklasik-yuzde-30-zam-yolda-1072831831.html
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asgari ücret, kira, aidat
asgari ücret, kira, aidat

Fahiş aidat artışına karşı düzenleme yolda

07:20 30.06.2023
© AASite, bina, ev, konut
Site, bina, ev, konut - Sputnik Türkiye, 1920, 30.06.2023
© AA
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Asgari ücret zammının ardından site yöneticileri aidatlara fahiş ara zamlar yapmaya başladı. Bakanlığın konuya ilişkin çalışmalara başladığı belirtildi. Fahiş zam yapan yöneticilere dava açılabilecek ve görevden alınabilecek.
Asgari ücret ara zammına yüzde 34 zam gelmesiyle birlikte apartman ve site aidatlarına da zam yapılmaya başlanması tartışmalara neden oldu.
Sabah'ın haberine göre, bazı site yöneticilerinin ise asgari ücrete yapılan zammın çok üstüne çıkarak aidatları yüzde 70'e varan oranlarda artırdı. Bazı lüks sitelerde kira ile aidatlar neredeyse eşit hale geldi. Bakanlık konuya ilişkin harekete geçti.

Enflasyon dışında zam yapılamayacak

Site aidatlarına ilişkin hazırlanan proje kapsamında, bütün site yönetimlerinin profesyonel şirketler tarafından yönetilmesi gündemde. Buna ek olarak apartman yöneticileri sınavlara tabi tutulacak. Aidatlara enflasyon dışında zam yapılamayacak.
2 yıldan fazla yöneticilik yapılamayacak. Mevcut yönetimlere sertifika zorunluluğu getirilecek. Ayrıca bakanlık yaptığı duyuruda asgari ücretten sonra aidatlara zam yapan yöneticilerin kendilerine şikâyet edilmesini istedi.
Enflasyon oranlarının üzerinde zam yapan yöneticilere dava da açılabilecek, görevden alınabilecek.
Ev- Site- Bina - Sputnik Türkiye, 1920, 25.06.2023
EKONOMİ
Aidatlara yaklaşık yüzde 30 zam yolda
25 Haziran , 07:28
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