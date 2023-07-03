https://sputniknews.com.tr/20230703/kayip-ekonomist-korhan-berzegi-arama-calismalari-17nci-gununde-cay-kenarinda-yatarken-gorduk-1073119776.html
Kayıp ekonomist Korhan Berzeg'i arama çalışmaları 17'nci gününde: 'Çay kenarında yatarken gördük'
Kayıp ekonomist Korhan Berzeg'i arama çalışmaları 17'nci gününde: 'Çay kenarında yatarken gördük'
Balıkesir Gönen'de yürüyüş yaparken kaybolan 83 yaşındaki Korhan Berzeg'i arama çalışmaları 17'nci gününde devam ediyor. Bir kişinin Berzeg ve köpeğini gördüğü... 03.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-03T16:27+0300
2023-07-03T16:27+0300
2023-07-03T16:27+0300
türkiye
korhan berzeg
ekonomist
kayıp
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Balıkesir'in Gönen ilçesi kırsal Armutlu Mahallesi'ndeki evinden 17 Haziran'da sabah yürüyüşü yapmak için köpeği "Tina" ile ayrıldıktan sonra haber alınamayan 83 yaşındaki ekonomist Korhan Berzeg için İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü koordinasyonunda başlatılan çalışma 17'nci gününde sürüyor.AFAD koordinesinde Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ile jandarma komando timleri, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Gönen Doğal Afetler Arama ve Kurtarma Derneği (GÖNDAK), SAR Arama Kurtarma, Gönen Artemea Doğal Afetler Arama Kurtarma ve İlk Yardım Derneği (GADAK) ekipleri, Armutlu ve çevresindeki ormanlık bölgenin yanı sıra yakın mahallelerde Berzeg'i arıyor.Arama çalışmalarına, Ankara'dan gelen 15 kişilik Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) ekibi ve 2 kadavra arama köpeği de destek verdi.Korhan Berzeg'in köpeğiyle birlikte Gönen Çayı'nın kıyısında yatar vaziyette görüldüğü iddia edilmesi üzerine ekipler bölgeye yoğunlaştı.Jandarma ve arama kurtarma ekipleri, Gönen Çayı'nın bulunduğu bölgede yaptıkları incelemelerde Berzeg'e ait herhangi bir ize rastlayamadı.Ekipler çalışmalarını sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230701/balikesirde-kaybolan-ekonomist-korhan-berzegi-arama-calismalari-devam-ediyor-1073056431.html
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korhan berzeg, ekonomist, kayıp
Kayıp ekonomist Korhan Berzeg'i arama çalışmaları 17'nci gününde: 'Çay kenarında yatarken gördük'
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Balıkesir Gönen'de yürüyüş yaparken kaybolan 83 yaşındaki Korhan Berzeg'i arama çalışmaları 17'nci gününde devam ediyor. Bir kişinin Berzeg ve köpeğini gördüğü iddiası üzerine aramalar Gönen Çayı bölgesinde yoğunlaştı. Ancak Berzeg'den yine hiçbir ize rastlanmadı.
Balıkesir'in Gönen ilçesi kırsal Armutlu Mahallesi'ndeki evinden 17 Haziran'da sabah yürüyüşü yapmak için köpeği "Tina" ile ayrıldıktan sonra haber alınamayan 83 yaşındaki ekonomist Korhan Berzeg için İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü koordinasyonunda başlatılan çalışma 17'nci gününde sürüyor.
AFAD koordinesinde Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ile jandarma komando timleri, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Gönen Doğal Afetler Arama ve Kurtarma Derneği (GÖNDAK), SAR Arama Kurtarma, Gönen Artemea Doğal Afetler Arama Kurtarma ve İlk Yardım Derneği (GADAK) ekipleri, Armutlu ve çevresindeki ormanlık bölgenin yanı sıra yakın mahallelerde Berzeg'i arıyor.
Arama çalışmalarına, Ankara'dan gelen 15 kişilik Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) ekibi ve 2 kadavra arama köpeği de destek verdi.
Korhan Berzeg'in köpeğiyle birlikte Gönen Çayı'nın kıyısında yatar vaziyette görüldüğü iddia edilmesi üzerine ekipler bölgeye yoğunlaştı.
Jandarma ve arama kurtarma ekipleri, Gönen Çayı'nın bulunduğu bölgede yaptıkları incelemelerde Berzeg'e ait herhangi bir ize rastlayamadı.
Ekipler çalışmalarını sürdürüyor.